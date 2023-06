[Uzabase]

初回は宮崎!「宮崎発の新しい地域経済」をテーマに「地域の可能性と現場で会う」創発イベントを実施



株式会社ニューズピックスが展開する「NewsPicks Re:gion」と三井不動産株式会社が共同でプロデュースする地域経済創発プロジェクト「POTLUCK YAESU(ポットラック ヤエス)」は、地域経済創発のキッカケを全国で生み出すイベント『POTLUCK Caravan(ポットラック キャラバン)』(主催:三井不動産株式会社、NewsPicks Re:gion)を、2023年7月より開始します。初回の開催地は「宮崎県」です。









■地域の挑戦者が集い、地域の可能性と現場で会う

POTLUCK YAESUは、地域経済創発のキッカケを生み出すために、地域の挑戦者が集い、繋がりを深める「場」と「機会」を提供しています。東京ミッドタウン八重洲5階に構えたパブリックスペースを活動拠点として、2023年3月に開催した初のイベントでは全国各地からプレイヤーが集まり、約600名が参加。



この度、活動のコンセプトである「もちよる、つながる、何かがはじまる。」をさらに各地域でも実現するために、“POTLUCK YAESU出張版”として移動型イベントを開始します。それぞれの地域でもつながりをつくり、地域経済創発のキッカケを生み出していきます。





約600名が参加した地域経済の祭典「POTLUCK FES」の様子

https://www.potluck-yaesu.com/magazine/20230331/310/



■イベント第一弾は「世界で一番挑戦できる町」を目指す、宮崎県児湯郡新富町にて

記念すべきイベント初回は、宮崎県児湯郡新富町にて開催。「世界で一番挑戦できる町」をモットーに活動するこゆ財団の後援のもと、地域商社、食、自然観光といった領域の挑戦者が集合。前夜祭、トークセッション、交流会といったイベントを通じ、宮崎の現地で得られる体験を踏まえて、新たな出会いやアイデアをつくり出します。



今後も、POTLUCK Caravanは地域だからこそ出会えるヒト、コト、モノとつながるべく、全国を巡っていきます。宮崎から始まるこの移動型イベントが、地域の可能性を引き出すアプローチとして機能し、地域経済創発の熱量が全国に波及することを期待しています。



■ポットラックキャラバン概要

名称 :POTLUCK Caravan in 宮崎

日時 :2023年7月6日(木)19:00 ~ 7月7日(金) 18:00

会場 前夜祭:若草HUTTE(宮崎県宮崎市橘通東3-5-33 鈴木ビル 1F)

カンファレンス: 新富町文化会館 大ホール(宮崎県児湯郡新富町大字上富田6367-1)

主催 :POTLUCK YAESU(三井不動産,NewsPicks Re:gion)

コンテンツ :前夜祭、トークセッション、交流会など

チケット価格 :2日間通しチケット:18,000円

2日間通しチケット(早期割引6/15):13,000円

Day2のみ1日チケット:10,000円

Day2のみ1日チケット(早期割引6/15):7,500円

※Day1のみ参加チケットはありません。

※各交流会の飲食代が含まれてます。

Webサイト :https://potluck-caravan01.peatix.com





NewsPicks ビジネスプロデューサー 山本 雄生のコメント

POTLUCK YAESUが23年3月に開業し、多くの方に協力いただきながらイベントなどを催してきました。その中で、POTLUCK YAESUに集まってくださる方々と、地域で活動されている多くの方々が、よりつながれる機会の必要性を実感しました。今後のPOTLUCK CARAVANを通じて、「そこにしかない出会い」を創出し、さらなる地域経済創発のきっかけにしたいと思います。第一弾は宮崎から始まりますが、全国にかけて大小様々な形式にて展開していきます。



NewsPicksについて

オリジナル記事や動画番組に加え、The Wall Street Journal や The New York Times などの国内外 100以上のメディアのニュースを配信する「ソーシャル経済メディア」です。旬なビジネスカンファレンスや、ホットトピックを深ぼるコミュニティなども充実。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

https://newspicks.com/about/



会社概要

株式会社ニューズピックス / NewsPicks, Inc.

設立:2015年4月1日

代表者:稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://corp.newspicks.com/



お問い合わせ

株式会社ニューズピックス

https://corp.newspicks.com/

株式会社ユーザベース(PR担当)

https://www.uzabase.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-11:16)