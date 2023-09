[マーティ株式会社]

美容・健康・心身の癒しと様々な効果の注目度が高まり、人気が高まっているバレエ。日々の練習成果を発揮する場として舞台出演の機会もあり、達成感を味わうことができます。そんな共通の趣味を持った同世代の方たちと集い、舞台出演の達成感を共に味わいませんか?

【バレエガラコンサート公式HP】https://www.ballet-gala-concert.com/





「大人Va部門」とは

大人バレエ愛好家たちが一堂に会する機会をご提供する、バレエガラコンサート神戸会場限定の部門です。共通の趣味や目標を持った仲間たちとのコミュニティを広げ、新たな発見に繋げることを目的に、各バレエ教室の垣根を超えて、大人バレエ愛好家たちが集まる場所をご用意しました。約2分ほどのクラシックバレエのバリエーションで出演が可能です。舞台袖から仲間を見守ったり、自分の出番の際は仲間が送り出してくれたり、思い出に残ること間違いなしです。



【チラシ拡大図】https://drive.google.com/file/d/1HQGYRroCm--t3IgylpKW415BpecVvfe9/view



舞台出演のメリット

舞台に出演することは様々なメリットがありますが、一番はやはり達成感を得ることができるという点でしょう。舞台出演のために多くの練習を積み、その成果を一度きりの舞台で発揮します。お客様の前で踊ることの緊張感、快感は言葉には表せられないほどのものであり、舞台が終われば達成感や開放感でいっぱいになります。また一度きりの舞台、自分の最大限の力を出し切っても、そこには達成感とともに反省点も生まれ、次の舞台がより良いものになっていくというこの楽しさや奥深さが、バレエに惹きつけられるバレエの魅力ではないのでしょうか。



バレエガラコンサートvol.27 in 神戸

バレエガラコンサートvol27 in 神戸では、「大人Va部門」に加え、一般の出演者様も募集しております。また、「大人Va部門」ご参加の方は、参加費10%引でご出演いただけ、「大人Va部門」出演のみなさまのみのフィナーレにもご出演いただけます。



【日程】2024年2月25日(日)

【場所】神戸文化ホール中ホール(神戸市中央区楠町4-2-2)

【申込期間】2023年7月1日(土)~2023年12月27日(水)



【「大人Va部門」出演料】¥34,200/人 ※通常の10%off

【「大人Va部門」参加可能作品】バレエ作品のVaのみ(出ハケ込み・3分以内)

【「大人Va部門」参加可能年齢】18歳以上

【「大人Va部門」お申込フォーム】https://docs.google.com/forms/d/1bi6n-EQJ7U_WXJTHzidWmkHrJRvOnlCu5pYp84F-dxI/viewform?edit_requested=true



【通常出演枠 出演料】

ソロ1曲 (3分以内)¥36,000(税込)/人

5分以内¥48,000(税込)/組

10分以内 ¥93,000(税込)/組

(10分以上の出演料は5分ごとに45,000円が加算されていきます)

【通常出演枠 お申込フォーム】https://docs.google.com/forms/d/1awA_3h5szg4UMO753WAm1xgePBop-eS56Hx7DZdnWVc/viewform?edit_requested=true



【バレエガラコンサートvol.27 in 神戸 その他詳細】https://www.ballet-gala-concert.com/vol-27-%E7%A5%9E%E6%88%B8-2024%E5%B9%B42%E6%9C%88/



【バレエガラコンサートHP】https://www.ballet-gala-concert.com/

【バレエガラコンサートInstagram】https://www.instagram.com/ballet_concert/





みなさんで最高の舞台を創りませんか?ご参加お待ちしております。





配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)



