[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンド・ブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのアルティメットプレミアムマスターラインにて、コミック『ダークナイツ:メタル』のマーシレスを限定カラーのレッドバージョンでリリースいたしました。本日2月21日より予約受付スタート。商品の発売は2023年3月~6月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/dcmt-the-merciless-mmdcmt-04rd.html







DCコミックス『ダークナイツ:メタル』に登場する、悪に魅入られたブルース・ウェインのひとりマーシレス。プライム1スタジオの10周年を記念して、限定カラー「レッドバージョン」が登場!





アースネガティブ12に渦巻くアレスの力に魅入られ、愛するダイアナ、ワンダーウーマンすら手にかけた無慈悲なダークナイト・マーシレス。その初期コンセプトに描かれていたのが、深紅の甲冑に身を包む姿です。





通常のブルーが無慈悲を象徴しているとすれば、レッドが想起させるのは飽くなき戦い。戦いの神アレスの一面を表すカラーとして、コアなファンの間で高い人気を誇っています。







今回の立体化でこだわったのも「アレスの赤」。高度な調色技術が生み出した暗く重みのある色味、天に掲げたゴッドキラーのゴールドや甲冑の狭間にのぞくシルバーとのコントラストなど、観る者の闘争心を煽るカラーリングをご堪能ください。





そして本スタチューには、プレイバリューあふれる頭部パーツが複数付属します。アレスの力が込められた兜は、デザインの異なる2種類。さらに狂気を宿すブルース・ウェインの素顔も用意しました。思い通りのディスプレイが楽しめます。





かつて愛した女性のポートレートに目もくれず、戦いへの渇望を露にする赤きマーシレス。10周年だからこそ実現できた、DCコミックスファン必携の1体です!







◆ご注意◆

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要



商品名 :

ミュージアムマスターライン ダークナイツ:メタル マーシレス レッドバージョン

商品価格 :

発売時期 :2023年3月~2023年6月

シリーズ :ダークナイツ:メタル

フォーマット:ミュージアムマスターライン

サイズ/重量:1/3 Scale

全高: 111.9cm 全幅: 44.2cm 奥行: 47.1cm/21.2Kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

BATMAN and all related characters and elements (C) & ™ DC Comics. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s23)









会社概要



株式会社プライム1スタジオ





株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-19:15)