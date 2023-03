[クリプトン・フューチャー・メディア株式会社]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT(カレント)』の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は3月23日(木)~3月29日(水)に新しく配信を開始した6作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください!











『KARENT』公式WEBサイト :https://karent.jp/









3月23日(木)リリース









■配信アルバム:『STUDY WITH MIKU part1』

■アーティスト:STUDY WITH MIKU

■KARENT配信ページ: https://karent.jp/album/3508





様々な年代の人気ボーカロイド楽曲をLo-Fi風アレンジで収録。

勉強や作業に集中したい時や、家でリラックスしたい時のBGMに最適な1枚です。









3月24日(金)リリース









■配信アルバム:『きくおミク7』

■クリエイター:きくお / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ: https://karent.jp/album/3515





YouTubeで150万再生を超える人気曲『ソワカの声』やSNSで話題となった『My Time OMORI ver. (Kikuo cover)』などを収録した待望の7thボーカロイドアルバム。

前作アルバムから約3年半の月日を経て、新たな境地を感じる必聴の1枚です。





【クリエイターコメント】

3年ぶりのリリースとなりました!

原曲の魅力を損ねない形で全曲リマスタリングし、さらに聴きやすくなりました。

今回も新しい冒険てんこ盛りです。お楽しみください!







■配信アルバム:『GLACIES』

■クリエイター:MIMI / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3513





軽快なピアノのメロディと氷が弾けるような音が耳に心地よい1曲。

『雪ミク(初音ミク)』が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2023」に合わせリリースされたCD『幽天のファンタジア』に収録の書き下ろし楽曲です。





【クリエイターコメント】

GLACIESは雪ミクの冬の凛とした涼しくも儚い世界観を表現しようとした曲で、

ピアノとみくちゃんの掛け合いを是非聴いて頂きたく思います。

1番のサビと2番のサビで心象が違っているので、そこにも注目していただければ幸いです。









3月29日(水)リリース









■配信アルバム: 『デイドリームファンタジア』

■クリエイター:DIVELA / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3516





流星のようにキラキラとしたダイナミックなサウンド、時間を超越した絆を表現した歌詞がエモーショナルな1曲。

DIVELAさんにしか作れない「初音ミクの歌」をぜひお聴きください!





【クリエイターコメント】

DIVELAと申します。

ミクノポップ+ボカロック+ハードコア+ハッピーエンド+バッドエンド。

うーんカオス...しかし可愛い。

うちのミクが張り切って歌ってくれています。

デイドリームファンタジア、よろしくお願いしますm(_ _)m







■配信アルバム:『閃光』

■クリエイター:sleepy / ボーカル:v flower、初音ミク

■KARENT配信ページ: https://karent.jp/album/3518





切迫感を持ったオルタナティブなロックサウンドの中に、閃光のようにキャッチーなサビが光る1曲。

訴えかけるような力強さと切なさを孕んだ歌声も印象的です。





【クリエイターコメント】

ボカコレ2023春で投稿した曲です。

flowerのボーカルと退廃的なサウンドが絶妙に調和した曲に仕上がったと思います。

ロック、ダークな曲調が好きな方は是非ご一聴ください。







■配信アルバム:『ミライ/Flyer!』

■アーティスト:Vivid BAD SQUAD

■KARENT配信ページ: https://karent.jp/album/3517





「プロジェクトセカイ」の実力派ストリートユニット・Vivid BAD SQUADの4th Singleが配信開始!

有機酸さんによる『ミライ』、Chinozoさんによる『Flyer!』の2曲のセカイver.を収録しています。





(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

※『ミライ/Flyer!』をご紹介いただく際は、クレジットの明記をお願いいたします。







『KARENT』では、新しく配信を開始した楽曲の情報をクリエイターさんのコメントつきで、毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください!





『KARENT』公式WEBサイト :https://karent.jp/

『KARENT』 公式Twitter :https://twitter.com/KarenT_Crypton





【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail:karent@crypton.co.jp



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<参考情報>



▼『KARENT』とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。iTunes StoreやAmazon music、Spotifyをはじめとする配信ストアで、音楽ダウンロード販売やストリーミング配信を行っている。

楽曲はアルバムページの「配信サイト一覧」から、お気に入りの配信サイトを選択してすぐに購入することができる。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲の紹介や、キャラクターの誕生日ごとの配信特集の公開を行っている。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャル・シンガー」としても多方面で活躍している。



2014年から展開している初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、世界30都市にて計68公演を実施。また、3DCGライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催した国内最大規模のイベント『初音ミク「マジカルミライ」』は、2023年に10回目を迎えた。他にも国内外で様々な関連イベントが実施されており、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。



さらに、歌舞伎や人形浄瑠璃といった伝統芸能への出演、文化財修理プロジェクトへの支援を目的とした〈冬木小袖〉〈見返り美人図〉とのコラボレーションなど、日本伝統文化を広める活動にも寄与。東京国立博物館の「150年後の国宝展」では「150年後の国宝候補」に選出された。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



------------------------------------------------------------------------------------------------------------





<会社概要>







サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-17:46)