［株式会社アルペン］

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の発売を記念して、ゴルフ５店内試打コーナーにて「ドラコン大会」企画を実施します。









【ドラコン大会】企画概要

ゴルフ５店内試打コーナーにて、テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の

ドラコン大会を実施します。アルペングループメンバーズ会員様限定で、参加費は無料です。

テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」ドライバーを試打コーナーにて5球試打。一番飛んだ距離を店舗スタッフが集計し、ランキング形式で順位付けします。最終結果を基にアルペンポイント1,000ポイントを20名様にプレゼント。20名の当選された方が期間中にどちらかのドライバーを購入されると、さらに50,000ポイントをプレゼントいたします。

※ドラコン大会への参加は１回限りとなります。

※ポイント贈呈順位

男性：1位、2位、3位、10位、20位、40位、60位、80位、100位、120位、140位、160位、

180位、200位。

女性：1位、10位、30位、50位、80位、100位。

※同一飛距離は同順位となり、厳正なる抽選にて当選者を選定いたします。

※50,000ポイントプレゼントは、ドラコン大会参加店舗での購入が条件となります。





1．実施期間

・1/27（金）～3/21（火・祝）



2．ドラコン大会対象クラブ

・テーラーメイド「ステルス2」ドライバー

・キャロウェイ「パラダイム」ドライバー

※シリーズ、スペックは不問です。



３．告知方法など

・ドラコン大会専用LPにて告知します。ランキングは毎週月・金に更新します。

※専用LPはゴルフ5アプリのTOPページにて掲載します。

専用LPはこちら：https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023dracon/



・最終結果発表は専用LPにて4/3（月）に発表、当選者へのポイントプレゼントは4/14（金）予定となります。



４．新作情報

・テーラーメイド 「ステルス2」

メンズ商品情報はこちら：

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023taylormade_stealth2_mens/

レディス商品情報はこちら：

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023taylormade_stealth2_womens/



・キャロウェイ 「パラダイム」

メンズ商品情報はこちら：

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023callaway_paradym_mens/

レディス商品情報はこちら：

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023callaway_paradym_womens/



５. 販売店情報

下記のオンラインストアおよび全国のゴルフ５にてご購入いただけます。

・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp

・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5



株式会社アルペンについて

創業 ：1972年7月

資本金 ：151億円

業績 ：売上高2,323億円、経常利益89億円（2022年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/27-20:46）