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テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の発…

テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の発売を記念して、全国のゴルフ５にてドラコン大会を開催！！

［株式会社アルペン］

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の発売を記念して、ゴルフ５店内試打コーナーにて「ドラコン大会」企画を実施します。




【ドラコン大会】企画概要
　ゴルフ５店内試打コーナーにて、テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」の
ドラコン大会を実施します。アルペングループメンバーズ会員様限定で、参加費は無料です。
　テーラーメイド「ステルス２」、キャロウェイ「パラダイム」ドライバーを試打コーナーにて5球試打。一番飛んだ距離を店舗スタッフが集計し、ランキング形式で順位付けします。最終結果を基にアルペンポイント1,000ポイントを20名様にプレゼント。20名の当選された方が期間中にどちらかのドライバーを購入されると、さらに50,000ポイントをプレゼントいたします。
※ドラコン大会への参加は１回限りとなります。
※ポイント贈呈順位
男性：1位、2位、3位、10位、20位、40位、60位、80位、100位、120位、140位、160位、
180位、200位。
女性：1位、10位、30位、50位、80位、100位。
※同一飛距離は同順位となり、厳正なる抽選にて当選者を選定いたします。
※50,000ポイントプレゼントは、ドラコン大会参加店舗での購入が条件となります。


1．実施期間
・1/27（金）～3/21（火・祝）

2．ドラコン大会対象クラブ
・テーラーメイド「ステルス2」ドライバー
・キャロウェイ「パラダイム」ドライバー
　※シリーズ、スペックは不問です。

３．告知方法など
・ドラコン大会専用LPにて告知します。ランキングは毎週月・金に更新します。
※専用LPはゴルフ5アプリのTOPページにて掲載します。
専用LPはこちら：https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023dracon/

・最終結果発表は専用LPにて4/3（月）に発表、当選者へのポイントプレゼントは4/14（金）予定となります。

４．新作情報
・テーラーメイド　「ステルス2」
メンズ商品情報はこちら：
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023taylormade_stealth2_mens/
レディス商品情報はこちら：
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023taylormade_stealth2_womens/

・キャロウェイ　「パラダイム」
メンズ商品情報はこちら：
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023callaway_paradym_mens/
レディス商品情報はこちら：
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2023callaway_paradym_womens/

. 販売店情報　　
下記のオンラインストアおよび全国のゴルフ５にてご購入いただけます。
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5

株式会社アルペンについて
創業　　：1972年7月
資本金　：151億円
業績　　：売上高2,323億円、経常利益89億円（2022年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/27-20:46）

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