先日、12/9(土)の1部ゲストにF1RST SENSEが発表された、カラムがパーソナリティーを務める文化放送『カラムの音楽一夜』の音楽イベント【POP STREET LIVE】の2部公演のゲストも決定!

2部のゲストは、韓国MBCで放送されたサバイバル番組『極限デビュー野生ドル』から誕生した男性7人組アイドルグループTAN(ティーエーエヌ)。

TANは、実力・ビジュアルまで兼ね備えた大型新人グループで、韓国で行われた『今年最も期待されている新人グループ』のチャート1位になるなど大注目されています。そして間もなく12月26日には、日本デビューも決定しています。

新人の時から韓国と日本で活動してきたという共通点をもつカラムと、日本デビュー直前のTANのメンバーとのトークは盛り上がること間違いなしです。

12月9日(土)2部公演もお楽しみに!



チケットは、各プレイガイドにて発売中!

☆公演特設サイト → https://ticketstage.jp/karam1209/



~公演概要~

【公演タイトル】 ラジオ番組『カラムの音楽一夜』(文化放送)

【POP STREET LIVE】 Vol.2

【公演日】 Vol.2 ◆2023年12月9日 (土)

【会場】 文化放送12階 メディアプラスホール

〒105-8002 東京都港区浜松町1-31

【開場/開演時間】 12月9日(土) <1部> 開場 13:00/開演 13:45

<2部> 開場 17:00/開演 17:45

【出演者】 カラム (1部ゲスト)F1RST SENSE (2部ゲスト) TAN

【チケット代】 全席指定席 ¥6,000 ※4歳以上有料,3歳以下入場不可

【共催】 ライズコミュニケーション、文化放送

【公演特設サイト】 https://ticketstage.jp/karam1209/



◆カラム音楽一夜公式サイト https://www.joqr.co.jp/qr/program/karam/

◆カラムオフィシャルサイト https://karam-japan.com/

◆カラム音楽一夜公式X(Twitter)https://twitter.com/karam_1ya

◆カラムオフィシャルX(Twitter) https://twitter.com/official_karam



【カラム音楽一夜】番組紹介

文化放送 毎週木曜日 20:00~2030放送

番組パーソナリティー カラム

日本・韓国それぞれで幅広い活躍を見せるK-POPアーティスト・カラムが、最新のK-POPシーンや、韓国のトレンドをトークする番組。

番組内では生歌披露など、音楽もたくさんお届けする30分!









【TAN】

韓国MBCで放送されたサバイバル番組『極限デビュー 野生ドル』から誕生した男性アイドルグループ。2021年12月16日に結成され、2022年3月10日に 1st ミニアルバム『LIMITED EDITION ‘1TAN’』でデビュー。

TANは「To All Nations」の略称で、韓国を越えて、全世界で活躍するという抱負が込められているグループ名。 今年5月には釜山で行われた「2023 DREAM CONCERT」にも出演を果たす。今年6月には来日し東京、大阪でライブを実施。 第32回Seoul Music Awards NEW WAVE STAR賞を受賞。12月26日、遂に日本デビュー!



■TAN OFFICIAL X https://twitter.com/tan__official_

■TAN OFFICIAL Instgram https://www.instagram.com/tan__official_/



