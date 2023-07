[株式会社クリーマ]

7月3日(月)発行スタート!入会キャンペーンも実施



ハンドメイドマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」を運営する株式会社クリーマ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎、以下クリーマ)は、クレジットカードの提供開始にあたり『Creema カード デザインコンテスト』を開催し、一般投票と厳正なる審査の結果、3作品のデザイン採用を決定しました。Creema公式デザイン3点とともに、合計6種類のデザインにて、本日2023年7月3日(月)よりクレジットカード「Creemaカード」の発行を開始いたします。

・特設サイト: https://lp.creema.jp/creemacard







300点以上の公募から、3人のクリエイターによる作品がCreemaカードのデザインに決定!





“Creemaを自由に表現する”ことをテーマに実施した『Creema カード デザインコンテスト』(応募総数302作品)において、1次審査を通過した7作品を対象に一般投票(総数3,970票)と最終審査が行われた結果、Creemaカードのデザインとして採用される3作品が決定しました。応募フォームによる投票、SNSによる投票、クリーマ内外の審査員による審査、3つの切り口による選考にて、イラストレーター:etoさん「お買い物体験をもっと楽しくするカード」、刺繍作家:金星ソナタさん「大きく広がりつながるCreema」、アーティスト:Mayumi Tsuzukiさん「彩りのある暮らし」(五十音順)が採用となりました。採用作品は2023年7月3日よりCreemaカードとしてデビューします。



合計6種類から選べる「Creemaカード」発行スタート!お得な期間限定のキャンペーンも実施





Creemaカードのデザインは公募から選ばれたクリエイター作品3点とCreema公式のオリジナルデザイン3点の、合計6種類からお選びいただけます。クレジットカード年会費が初年度無料(※)1なことに加え、ハンドメイドマーケットプレイス「Creema (https://www.creema.jp/)」内でのお買いもので購入金額の2%(Creemaカードを使用しない場合は1%)、スーパーやコンビニエンスストアなどその他のお買いものでも購入金額の1%のCreemaポイントが貯まります。カード付帯保険(紛失・盗難保障)やタッチ決済機能も備わっており、使い勝手のよい1枚です。

また、7/22(土)・23(日)東京ビッグサイトで開催される日本最大級・クリエイターの祭典「ハンドメイドインジャパンフェス2023(https://hmj-fes.jp/)」(※2)にCreemaカード申込みの特別ブースが登場し、当日新規のお申込みの方(先着400名限定)に、ハンドメイドインジャパンフェス2023会場内で使えるお買いもの券2,000円分(※3)をプレゼントいたします。さらに、2023年9月28日までの期間限定でCreemaカードに新規お申込みいただいた方は、Creema カードを発行する株式会社オリエントコーポレーションが別途実施の、オリコポイント7,000ポイントをもらえる「ウェルカムキャンペーン」の対象となります(※4)。



※1…初年度の年会費無料に加え、次年度以降も年間10万円以上のご利用で年会費無料。ご利用額が10万円未満の場合、次年度以降の年会費は1,705円(税込)となります。

※2…ご入場いただくには、小学生以下のお子様を除き、入場料(前売券1,300円/当日券1,500円)がかかります。ご入場に必要なチケット情報、その他詳細については、「ハンドメイドインジャパンフェス2023」公式HP(https://hmj-fes.jp/)をご確認ください。

※3…ミュージック&プレイエリア内のアーティスト物販及びキッチンカーフードエリアを除く、全ブースで利用可能です。

※4…「ウェルカムキャンペーン」に参加し、所定の条件を達成すると、オリコポイント7000ポイントがプレゼントされます。キャンペーンの参加には条件があり、株式会社オリエントコーポレーションにより条件が変更される可能性もございますので、詳しくは同社のキャンペーンページ(https://www.orico.co.jp/campaign/lp/welcome/)をご確認ください。



クレジットカードデザイン全6種





<クリエイターデザイン(五十音順)>

お買い物体験をもっと楽しくするカード by eto

https://www.creema.jp/c/okaemi/item/onsale



財布の中に忍ばせたら嬉しくなる。ちらっと目に入ったらわくわくする。そして実際に使う度に楽しくなる。そんな気持ちになれるようなデザインにしました。Creemaではクリエイターならではの、他では見たことない!という作品に出会えます。Creema=わくわくするお買いもの体験ができる場所、というイメージに仕上げています。



大きく広がりつながるCreema by 金星ソナタ

https://www.creema.jp/c/kinseisonata/item/onsale



一つひとつは小さなお店でも、Creemaに集まり、繋がることで大きなマーケットプレイスになる、見えないCreemaの姿を大きな木で表現しました。一枚ずつの葉は作家一人ひとりです。ハンドメイドという言葉の持つ「あたたかさ」や「丁寧さ」のイメージも伝えられたらなと思いました。



彩りのある暮らし by Mayumi Tsuzuki

https://www.creema.jp/c/may/item/onsale



細密な鉛筆画とデジタル版画を組み合わせた独特な手法で、色彩の重なりによる奥行きのある作品を描いています。Creemaクリエイターの方々のオリジナリティや高いクオリティ、丁寧なものづくりに共感し、私もそうありたいと思っています。静謐な空間に並ぶ多種多様な花のように、皆さんの暮らしが彩りあるものになることを願って。



<Creema公式デザイン>

Creema 01: craftpaper





Creema 02: line





Creema 03,:white&black





「Creemaカード」概要





1. カード発行会社:株式会社オリエントコーポレーション

2. カード名称:「Creemaカード」

3. 申し込み開始日:2023年7月3日(月)

4.年会費:初年度の年会費無料に加え、次年度以降も年間10万円以上のカードショッピングのご利用で年会費無料(ご利用額が10万円未満の場合、次年度以降の年会費は税込1,705円)

5.国際ブランド:Mastercard

6.ポイント制度:カード利用額に応じて貯まる「Creemaポイント」

7. その他、詳細はホームページ(https://lp.creema.jp/creemacard)にてご確認ください



ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」とは





Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと、生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在、約25万人のクリエイターによる1,600万点以上のオリジナル作品が出品され、その流通総額は約170億円となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス(※)へと成長を続け、市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「ハンドメイドインジャパンフェス < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

※国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額(取扱総額)および売上金額・2022年4月~2023年3月・当社調べ



会社概要





商号:株式会社クリーマ

住所:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表:代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金:1,079百万円 (資本準備金を含む・2023年2月末時点)

社員数:105名 (2023年2月末時点)

事業:クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス:Creema

・クラフトイベント:ハンドメイドインジャパンフェス(東京ビッグサイト),Creema YAMABIKO FES(御殿場・遊RUNパーク玉穂)等

・クラウドファンディング:Creema SPRINGS

・動画レッスンプラットフォーム:FANTIST

・アライアンス:地方創生、PR支援サービス等



