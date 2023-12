[株式会社マックスマーラ ジャパン]





MAX&Co.(マックス アンド コー)は、“&Co.LLABORATION”シリーズの新作「That's all folks!(ザッツ・オール・フォークス!)」を発表。Warner Bros. Discovery Global Consumer Products(ワーナーブラザーズ・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ)とコラボレーションし、90年代のアイコンであるLooney Tunes(ルーニー・テューンズ) をイメージしたコレクションを展開いたします。

90年代を舞台に、好きなバンドのライブを見るためにニューヨークへ旅立ったルーニー・テューンズ。クロップド丈のボーダーTシャツ、ルーズなシルエットのピンストライプパンツ、サテンのスリップスカートとドレス、タータンチェックのスカートなど、グランジファッションの最もアイコニックなルックスを現代風にアレンジし、バッグス・バニー、ダフィー・ダック、ワイリー・コヨーテ、ロード・ランナー、マービン・ザ・マーシャンというLooney Tunesの人気キャラクターたちがフィーチャーされたクールでキュートなコレクションが誕生しました。

昼間はブーツ、夜はハイヒール、とスタイルチェンジができるクロスバックの黒のマキシドレスなど、多彩な着こなしが楽しめるのもコレクションの魅力の一つです。“今日はここでおしまい!”を意味する「That’s All Folks!」の刺繍が入ったブラックレザーのベルトや赤の裏地のロングランコート、シグネチャーロゴのTシャツなど、ブランドのマストアイテムも展開いたします。本コレクションは、12月06日(月)より、全国のMAX&Xo.のショップ、及び公式オンラインショップにて発売いたします。



公式オンラインショップ「That’s All Folks!」ページ:

https://jp.maxandco.com/and-collaboration/looney-tunes

















