[株式会社クレディセゾン]

セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード会員様をはじめとした、本物志向の体験を求められるお客様に、厳選した感動体験・サービスを提供



株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO:水野 克己、以下:当社)は、日本の知られざる魅力を特別な感動体験・イベントとして届ける事業を展開する、Japan Culture and Technology株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:飯倉 竜、以下:J-CAT)と資本業務提携いたしました。

本物を志向されるハイクラスな富裕層のお客様を対象とした協業および新規サービスに向けた取り組みを強化し、富裕層ビジネスの展開を加速してまいります。







お客様の価値観やお金の使い方が、「モノ消費」から「コト消費」へと大きくシフトし、コロナ禍においてライフスタイルが一変したことで、その傾向が強まっており、特に富裕層のお客様は、消費の判断基準が「所有すること」ではなく、得られる特別な時間や体験、サービスなどを重視される傾向にあります。

このような時代やお客様の価値観の変化に合わせ、当社は2021年8月に、「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」のリブランディングを行うなど、最高水準のサービスを付帯するカードとして、一層のプレミアム性とサービス向上により、お客様に新たな価値を提供してまいりました。

本提携により、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード会員様をはじめとして、本物志向の体験を求められるお客様に、日々の生活を彩り豊かに、よりお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。





J-CATとの提携の目的



(1)J-CATが提供する非日常体験の中から、当社会員様に相応しい厳選した感動体験の提供。

(2)J-CATの運営する予約ECサービス「Otonami(おとなみ)」に登録されている会員様への当社サービスの提供





J-CATとの協業の一例



「セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード アプリ」内にて「Otonami」特別ご優待や、「Otonami」が提供する特別な体験プログラムをご紹介してまいります。



(1)世界遺産「清水寺」非公開エリアを和尚さまと巡る特別ツアー

(2)京都「扇や 半げしょう」舞妓さんと楽しむ花街さんぽ&雅なお座敷遊び体験

(3)六本木「長谷川栄雅」美酒と肴のペアリング

(4)紀尾井町「福田家」ミシュラン二つ星料亭で愉しむ昼の特別会席



※Otonami(おとなみ)とは:本物志向のハイクラスなお客様に向けて、上質な”コト体験”を提供する予約ECサービスです。「日本の魅力を感動体験として届ける」をコンセプトに、観光・レジャー領域における多彩なジャンルのプランをラインナップしております。 WEBサイトはこちら:https://otonami.jp/





Japan Culture and Technology株式会社について



名称:Japan Culture and Technology株式会社

所在地:東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5階 /

THE E.A.S.T. 日本橋一丁目

代表者:代表取締役 CEO 飯倉 竜

事業内容:国内向け感動体験ECサイト「Otonami」、インバウンド個人旅行者向け観光体験ECサイト「Wabunka」

URL:https://j-cat.co.jp/



<参考>

2021年8月24日発表のニュースリリース:

「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」リブランディングと新サービス開始

https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000bmo5-att/20210824_Release.pdf



特別イベントについて

当社は、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードや富裕層向け最上位カードの会員様が、日常生活を一層お楽しみいただけるように、感動体験や他にはないプレミアムサービスの提供を行っています。これまで実施したオリジナルの特別イベントの一例をご紹介します。



(1)2022年7月実施 【5組10名様ご招待】「ルイ13世」エクスペリエンスディナー

場所:グランド ハイアット 東京 フレンチキッチン シェフズテーブル

内容:コニャックの最高峰として、その名を轟かす「ルイ13世」。140余年、受け継がれてきたクラフツマンシップが創出する銘酒の世界観を堪能する特別な一夜へ、限られたゲストをご招待。





(2)2022年10月実施【限定1日10組20名様×2日間】

「For the Players, By the Players」 唯一無二のゴルフ観戦とおもてなし at RAYSUM

場所:THE RAYSUM

内容:一般非公開のVIPルームから最終18番ホールを目の前にしながら、ペリエジュエを片手にツアー観戦。ご希望の方には「THE RAYSUM」でのご宿泊や、フレンチのフルコースディナーをご用意。客室では、朝日とともにコースが窓一面に広がります。









「THE RAYSUM」について、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード会員様へ新しいライフスタイルを提案するオンラインマガジン「PT MAGAZINE」にてご紹介しております。下記URLよりご覧ください。

PT MAGAZINE: https://saisonplatinum.com/d_p/2022/11/the-raysum/



(3)2022年11月実施【限定2組4名様】通常非公開の寺社での特別参観と懐石料理とシャスラワインの会

場所:非公開(京都)

イベント主催:クラブ・コンシェルジュ株式会社



(4)2023年2月実施予定のイベント

【限定8組16名様】タンロンアン・マチュー氏厳選ワインと進化し続けるクラシックフレンチのマリアージュを楽しむ夕べ

場所:レストランARGO

【限定45名様】Luxury Golf Competitionat at東京クラシッククラブ

場所:東京クラシッククラブ





※ 「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。



