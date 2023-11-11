「田中彩子 ソプラノ・リサイタル2024 in 高崎芸術劇場…
［株式会社WOWOWプラス］
Ayako Tanaka Recital2024 in TAKASAKI
株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は「田中彩子 ソプラノ・リサイタル2024 in 高崎芸術劇場」Presented by WOWOWプラスを開催することを決定致しました。
2019年のNewsweek誌『世界が尊敬する日本人100』にも選出。
現在も音楽の都ウィーンで活動を続け、日本が世界に誇るコロラトゥーラ・ソプラノ歌手の田中彩子。
2回目となる高崎公演を開催！
鳥の鳴き声や天使の歌声などを連想させる人間業とは思えない高音、コロラトゥーラ・ソプラノという音域をお楽しみください。
【公演名】
「田中彩子 ソプラノ・リサイタル2024 in 高崎芸術劇場」Presented by WOWOWプラス
【日時】
2024年4月14日（日）13:30開場／14:00開演
【場所】
高崎芸術劇場 音楽ホール
群馬県高崎市栄町9-1
【出演者】
田中彩子
ピアノ：川田健太郎／チェロ：植木昭雄
【チケット】
全席指定：6,600円(税込) ※未就学児の入場不可
＜一般発売日＞
2023年11月11日（土）10:00～
＜プレイガイド＞
チケットぴあ（Pコード：254-927）
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2337979
高崎芸術劇場メンバーズ(登録無料)
https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/
＜電話予約＞
高崎芸術劇場チケットセンター
TEL：027-321-3900（受付時間10:00～18:00）
＜窓口販売＞
●高崎芸術劇場チケットカウンター ●群馬音楽センター ●高崎市文化会館 ●高崎シティギャラリー
●箕郷文化会館 ●新町文化ホール ●榛名文化会館 ●吉井文化会館 ●高崎市倉渕支所地域振興課
●高崎市群馬支所地域振興課
【主催】
WOWOWプラス、FM GUNMA
【企画】
Kit
【後援】
エイベックス・クラシックス・インターナショナル
【お問い合わせ】
WOWOWプラス カスタマーセンター
TEL：0570-007-252
IP電話：045-330-9390
9:00～18:00（年末年始を除き年中無休）
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-12:46）
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