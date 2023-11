[ライフオンプロダクツ株式会社]

隠したくなるような家事や掃除の道具を、見せて置ける”見せ置き”をコンセプトにしたアイテム。5種類のアタッチメントを付け替えることで、様々なシーンの掃除が可能。



「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役:池田 祐一)による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products(ライフオンプロダクツ)」。

Life on Productsでは2023年の新作、「マルチスティッククリーナー」を2023年12月1日(金)より販売開始、発売に先がけオフィシャルストア(https://lifeonproducts-online.com/ )では2023年11月15日(水)より予約受付を開始いたします。





「見せ置き」ができる本格派!マルチスティッククリーナー









1台目の掃除機としても十分な性能を備えたアイテムで、自宅や車内など、様々なシーンで大活躍。

おしゃれなデザインで、「見せ置き」ができるアイテムです。

お掃除をササッと済ませられる、日常使いにぴったりのマルチスティッククリーナーです。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

マルチスティッククリーナー

LNACN004

価格:19,800円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn004/





【POINT1■日常の1シーンを素敵な時間に】

インテリアに馴染む木目を基調とした、使ってみたくなる、選びたくなるようなデザインで、日常の1シーンを素敵な時間に置き換える、掃除アイテムの新商品です。

手頃な価格と便利な機能、掃除のネガティブな印象を脱したデザインで、健康的で快適な日々を提供します。









【POINT2■使用シーン広がる5種類のアタッチメント】

ロングパイプ・ノズルブラシ・フロアヘッド・ジャバラホース・ホースヘッドなど5種類のアタッチメントで、平らな場所から車内などの狭い場所までラクラクお掃除が可能です。









【POINT3■小さくてもハイパワーで吸引】

コンパクトサイズでありながら、ホコリもゴミもしっかり吸い取ります。

リビングでのお菓子の食べこぼしや、お子さまの勉強部屋での消しゴムの消しカス、キッチンでの細かいゴミなどお手軽にキレイに。









【POINT4■どこでも持ち運べるコードレス】

持ち運びに便利で、電源がない場所でも使用可能。

コードレス設計のため、小回りが効き操作性は抜群です。

室内はもちろん車のシートやフロアマット、トランクなどのお掃除にも大活躍。









【POINT5■収納に便利な吊り下げロープ付き】

吊り下げロープ付きでフックやラックにかけて収納可能に。

使いたい時にサッと手に取れる手軽さも嬉しいポイントです。









【POINT6■ゴミ捨てもお手入れも簡単】

溜まったゴミはダストボックスを本体から外して捨てるだけ。

紙パック不要でランニングコストがかからず、手を汚すこともありません。

もちろんお手入れも簡単です。









【POINT7■お部屋に馴染みやすい木目柄】

本体にあしらった木目の柄は、インテリアに馴染むカラーにこだわり、ナチュラルウッドとダークウッドの2色をご用意。見せ置きできるデザインが特徴です。









商品仕様









商品名・・・・・・・・・・・マルチスティッククリーナー

品番・・・・・・・・・・・・LNACN004

カラー・・・・・・・・・・・ナチュラルウッド/ダークウッド

セット内容・・・・・・・・・本体、ロングパイプ、ノズルブラシ、フロアヘッド、ジャバラホース、

ホースヘッド、USBコード(Type-C)、クイックスタートガイド

材質・・・・・・・・・・・・本体:ABS・PC・シリコン・ナイロン、ホースヘッド:ABS・PC、

フロアヘッド:ABS・PC・アルミニウム・シリコン、ノズルブラシ:PP、

ロングパイプ:アルミニウム合金・ABS、蛇腹ホース:PE・ABS

サイズ/重量(約)・・・・・64×64×315mm / 573g

電源・・・・・・・・・・・・DC5V 2.1A

消費電力・・・・・・・・・・10.5W

充電電池・・・・・・・・・・リチウムイオン電池14.8V 2000mAh

充電時間(約)・・・・・・・4.5時間~5時間

電源コード(約)・・・・・・USBコード:950mm(Type-C)

風量調節・・・・・・・・・・2段階(弱/強)

集じん容積・・・・・・・・・0.15L

連続使用可能時間(約)・・・15分(強)~40分(弱)





販売情報







■2023年11月15日(水)よりLife on Productsオフィシャルストアにて予約受付開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lnacn004



■2023年12月1日(金)より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始





ブランドコンセプト







ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。





会社概要











[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[URL] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供









企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-20:46)