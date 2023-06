[株式会社Wemade Online]

WEMIX3.0 「フェーズ02」開始…WONDERがエコシステムへ積極貢献するよう競争Stakingを導入



・WONDERを選んでWEMIXを預け…WONDER内の持分率によりブロック報酬を受領

・計3段階のフェーズ進化により、誰でもノード運営に参加可能なオープン型自律ガバナンスモデル構築を予定







WEMADE Co., Ltd.(以下「WEMADE」)のブロックチェーンメインネットWEMIX3.0基盤の分散型金融サービス「WEMIX.Fi」が、本日(2023年6月23日)WONDER Stakingをローンチした。



WEMIX3.0メインネットは民主的ガバナンスを段階的に導入している。ノードカウンシルパートナー「40 WONDERS」が積極的にエコシステムへ貢献するよう、固定Stakingから競争Staking体制に切り替わるフェーズ02を6月14日(水)に開始した。



WONDER Stakingは従来のGrand StakingとNCP Stakingを合併して誕生した新しいプログラムである。WONDER Stakingの開始に伴いGrand Stakingは終了となり、参加者は元金と報酬の両方を出金することができる。



利用者はWONDERを選び、WEMIXを預け、WONDER Stakingに参加することができる。また期限なくいつでも自由にWEMIXを預けたり引き出すことができる。Stakingプログラムでは各WONDERのWEMIX預金数量、持分割合、預かり主数、分配率、活性率などの有用な情報を提供する。



WONDER Stakingに参加することでブロック報酬(PMR、Permanent Minting Reward)が獲得でき、1秒ごとに1個のブロックが生成される度、自動的に蓄積されるWEMIXがブロック報酬となる。WONDER別のStaking比率と各WONDER内での自身のWEMIX持分率によって、ブロック報酬が分配される。



WEMIX3.0は完全な分散化のために、計3段階の進化を経ることになる。フェーズ01は40 WONDERSベースのブロック報酬とGrand Stakingを通じて運営された。フェーズ02では競争Stakingに変更して報酬を増大した。その後40 WONDERSの独占的ノード運営は終了し、誰もがノード運営に参加できるオープン型自律ガバナンスモデルに転換するフェーズ03を迎える。



WONDER Staking関連詳細はWEMIX.Fi公式サイトにて確認できる。



・WEMIX.Fi公式サイト:https://wemix.fi/



WEMIX概要





WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。



WEMADE会社概要





「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。



・会社名:WEMADE Co., Ltd.(韓国KOSDAQ上場(証券コード:112040))

・設立:2000年2月10日

・代表者:代表取締役社長 チャン・ヒョングク(ヘンリー・チャン、Henry Chang)

・事業内容:ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ:https://www.wemade.com/



