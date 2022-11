[タカラベルモント株式会社]

~ 2022年12月3日(土) 1日限定&当日先着30名・入場無料 ~



理容・美容・医療の業務用設備機器等を手掛けるタカラベルモント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長:吉川 秀隆)は、12月3日(土)、大阪版モノポリー発売15周年記念として、モノポリーの体験会であるモノポリーライト(主催:日本モノポリー協会)に協賛し、1日限定で当日先着30名様のモノポリーライトをTB-SQUARE osakaにて開催いたします。









当社は、1921年に創業し、昨年100周年を迎えました。事業活動はもとより、本社がある大阪市を起点に地域活性化を目的に、様々な地域活動を行っています。その一環として、あらゆる世代の交流を生み出し、地域の活性化につなげたいという想いのもと、2008年12月に発売された「大阪版モノポリー」にも協賛し、ゲームのマス目としても登場しました。今回、「大阪版モノポリー」発売15周年を記念して、12月3日(土)13時~、1日限定・先着30名でモノポリーの体験会であるモノポリーライトをTB-SQUARE osakaにて開催いたします。



今回開催のモノポリーライトには、2000年にモノポリー世界チャンピオンに輝いた日本モノポリー協会専務理事・岡田豊氏をはじめ、全国のベテランプレイヤーが集結して教えるモノポリーライトです。初心者の方でも気軽に楽しめる体験会となっています。また、来月12月4日(日)には、モノポリー日本選手権に向けた近畿地区大会、来年1月には日本選手権がTB-SQUARE osakaを会場に開催されます。



タカラベルモントは100周年を機に「美しい人生を、かなえよう。」とパーパスを定め、2025年「大阪・関西万博」のテーマ『いのち輝く未来社会のデザイン』、「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」のテーマ“REBORN”に強く共鳴し、「大阪・関西万博」における「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」への出展参加を決定いたしました。2025年の関西・大阪万博開幕に向けて、地域の皆様と共に本イベントを通じて万博機運を高め、地域活性化に貢献してまいります。







開催概要





「モノポリーライト」 in タカラベルモント

2000年にモノポリー世界チャンピオンに輝いた日本モノポリー協会専務理事・岡田豊氏をはじめ、全国のベテランプレイヤーが集結して教えるモノポリーライトです。初心者の方でも気軽に楽しめる体験会です。

https://monopoly-championship.jp/japan/2022/preliminary/kinki.html#pre



■日時:2022年12月3日(土) 13時~16時

(受付開始12時30分)

■会場:タカラベルモント株式会社 TB-SQUARE osaka 1階

■定員:30名(当日先着順)

■料金:無料

■お問い合わせ:monopoly_japan@yahoo.co.jp

■アクセス:

大阪メトロ堺筋線「長堀橋駅」7番出口より徒歩3分

大阪メトロ千日前線・近鉄「日本橋駅」6番出口より徒歩7分

■主催:日本モノポリー協会/ 協賛:タカラベルモント

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく展示の中止や開催期間の変更などある場合がございます。詳細は日本モノポリー協会のサイトにてご案内いたします。

※ 会場にお越しの際は、公共の交通機関をご利用ください。

※ 駐車場はございません。車でお越しの際は、お近くのコインパーキングをご利用ください。







大阪版モノポリーについて









モノポリーは、1935年に米国で発売されたボードゲームです。世界累計販売数は2億5000万個以上におよび、 5億人以上のユーザーに愛されています。





世界には「ご当地モノポリー」が数多く存在し、日本で本格的な都道府県版モノポリーとしてはじめて登場したのは、「秋田県版モノポリー」。2番目に作られたのがこの「大阪版モノポリー」です。

大阪の地域活性化に資するため、大阪でがんばっている企業・施設がゲームに登場し、ゲームを通して大阪の良さを再確認する目的で、2008年12月に発売されました。

(製作・販売)日本モノポリー協会

(発売)株式会社タカラトミー





日本モノポリー協会について



モノポリーの普及のために、モノポリー日本選手権の開催や世界選手権の代表選考、ビギナーがモノポリーを体験するモノポリーライト等を開催しています。また、関連書籍の執筆や編集に協力。近年では、ご当地版モノポリーの作成にも力を入れています。会長は糸井重里氏が務めます。





<会社概要>

商号 :タカラベルモント株式会社

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 :大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 :1921年10月5日

資本金 :3億円

従業員数 :従業員数 :1,594名(2022.3.31現在)

事業内容 :理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL :https://www.takarabelmont.co.jp/

公式SNS:インスタグラム @takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-17:16)