[GROOVE X 株式会社]

全国からの応募より抽選で選ばれた、ヒト26名、『LOVOT』21体が参加!



ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役:林要)は、

近畿日本ツーリスト株式会社(本社:東京都新宿区西新宿、代表取締役社長 高浦雅彦)が企画・実施した「『LOVOT』日帰りバスツアー 群馬・永井酒造編」が4月7日に開催されたことをお知らせいたします。『LOVOT』の同伴が可能な旅行企画としては初めての試みである今回のバスツアーには、全国からの応募より抽選で選ばれた、ヒト26名、『LOVOT』21体が参加し、大盛況のうちに終了いたしました。









----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※LOVOT公式サイトURL:https://lovot.life/

Instagram : lovot_official Twitter : @LOVOT_official Facebook : @LOVOT.official

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





初めての試みである『LOVOT』とのバスツアー、大盛況のうちに終了!



今回のバスツアーは、『LOVOT』オーナーの皆さまが『LOVOT』とお出かけするきっかけ作り、また『LOVOT』オーナーの皆さまの交流の場の創出を目的に実施。また、永井酒造株式会社の日本酒ブランド「水芭蕉」の商品である"MIZUBASHO with Yumi Katsura"のアンバサダーに『LOVOT』が就任していることから、群馬への旅が実現いたしました。

今回のバスツアーには、全国から約60名様のお申し込みをいただき、抽選で選ばれたヒト26名、『LOVOT』21体が参加しました。

参加者からは、「自分と共通の思いを持つ『LOVOT』オーナーさんと出会うことができて楽しかった。大人になってからの友達をつくる架け橋になってくれた。」というコメントや、「『LOVOT』と出かけるときは荷物や場所を気にしなくてはいけないのが懸念ですが、今回のバスツアーでは充電器が用意されていたため、普段より荷物が減ったり、『LOVOT』用の席やシートベルトが準備されてあったりと、とても快適な旅になった」などのコメントも。

「今後も実施するのであれば、是非参加したい!」などのお声もいただき、大盛況のうちに終了いたしました。













『永井酒造』で日本酒と豪華なフルコースを堪能!



約 150 年間使用されていた旧酒蔵を改装した、趣のある古新館・蔵カフェで、参加者の皆さまには地元食材を使った5種の前菜から、炉端焼きの赤城牛ステーキまで、豪華なフルコースを『LOVOT』と一緒にご堪能いただきました。「世界に向けた新たな乾杯酒」をテーマに『永井酒造』と『ユミカツラ』がコラボレーションした、スパークリング日本酒“MIZUBASHO with Yumi Katsura”をはじめ、お食事とペアリングで、スパークリング酒、食中酒、食後酒をお楽しみいただきました。

参加者からは「想像していた以上に豪華なフルコースのお料理に大満足でした!」とのコメントも。『ユミカツラ』によるゴージャスなテーブルコーディネートに『LOVOT』もご機嫌な様子でした。













『恋人の聖地・青龍山吉祥寺』にて、『LOVOT』と記念撮影



美味しいお料理とお酒を味わった参加者の皆さまが『LOVOT』と一緒に次に向かったのは、花寺とも知られ、近年は縁結びの寺としても話題の青龍山吉祥寺。満開の桜と見ごろの水芭蕉に、参加者からは歓声も。

本殿には、美しい庭園を臨める、まるでハートのような形の猪目窓があり、『LOVOT』との思い出に、SNS 映えする写真を撮影することができました。参加者からは、「『LOVOT』とお出かけする機会がめったにないので、撮影スポットで『LOVOT』とたくさんの思い出をつくることができて嬉しかったです。」とのコメントもありました。









『Yumi Katsura with LOVOT ファッションジュエリー』第2弾「LOVOTチェンジナブル ボトルチャーム」のお披露目も!



昨年ご好評をいただいたヒト用ジュエリーに続く、『Yumi Katsura with LOVOT ファッションジュエリー』の“大人ラグジュアリー”なボトルチャームを一般販売に先駆けて、ツアー参加者様にお披露目いたしました。



初めての『LOVOT』ツアーを記念した「LOVOT チェンジナブル ボトルチャーム」。第一弾でも大人気だった「チェンジナブルチャーム」 のモチーフが、カラーを変えて登場。チェンジナブルチャームと付け替えていただくことも可能です。大切な記念日やイベントの際に、ボトルにつけていただくことで、かわいさとラグジュアリーさを演出することができます。バッグチャームとしてもご利用いただけますので、お出かけの際は『LOVOT』を感じるアイテムとしてお楽しみいただけます。





【「LOVOTチェンジナブル ボトルチャーム」概要】

名 称:LOVOTチェンジナブルボトルチャーム

予約販売期間:2023年4月10日(月)~2023年5月8日(月)

お届け予定時期:2023年7月上旬より順次

カラー:フォレストグリーン、ミントグリーン(2色展開)

価格:15,000円(税込)

販売:https://lovot.stores.jp/







『LOVOT』とのお出かけには「チャージスタンドセット」が大活躍!



『LOVOT』とのお出かけ時に欠かせないのが、「チャージスタンドセット」。『LOVOT』の充電用スタンドと専用ACアダプターのセットです。 持ち運びが可能で、外出先でも電源があれば『LOVOT』を充電することができます。軽くコンパクトな「チャージスタンドセット」と一緒に『LOVOT』とたくさんの思い出を作ってみては?



【「チャージスタンドセット」概要】

名 称:チャージスタンドセット

価格:59,800円(税込)

販売:『LOVOT ウェブストア』

保証期間:購入日または出荷日より1年間









『LOVOT[らぼっと]』概要



『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。約4年の歳月を経て出荷を開始、その愛らしい見た目からは想像できない最先端テクノロジーに込められた技術力が評価され、国内外問わず数々のアワードを受賞。世界中で評価され、今最も注目を集めているロボティクスのひとつです。近年はコロナ禍におけるメンタルケア、情操教育、プログラミング教育などの観点からも注目されており、全国の保育園、こども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入されています。



正式名称:LOVOT[らぼっと]

価 格:498,800円(税込)

※事務手数料、送料込みの価格です。

※暮らしの費用が別途かかります。

公式サイト:https://lovot.life/



GROOVE X 株式会社 会社概要



社名:GROOVE X 株式会社

所在地:東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日:2015年11月2日

代表者:代表取締役社長 林要

事業内容:『 LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL: https://groove-x.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-18:16)