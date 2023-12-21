電子サイン連携サービス提供スタート クラウド型ワークフロー「…
［株式会社エイトレッド］
契約書の作成から社内審査等の社内の契約プロセス、電子署名による契約締結といった一連の契約プロセスがクラウド上で完結可能に
ワークフローソリューションベンダーの株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）が開発・提供するワークフロークラウド「X-point Cloud（エクスポイント クラウド）」は、12月21日より提供開始となる「X-point Cloud 」v3.7にて、電子契約サービスの「クラウドサイン」および「GMOサイン」との電子サイン連携サービスをリリースしますのでお知らせいたします。
電子サイン連携サービスの主な機能
「X-point Cloud」と、電子契約サービスの「クラウドサイン」および「GMOサイン」を自動的に連携するサービスです。
「X-point Cloud」上で対象の契約書に最終承認が下りると自動的に電子契約サービス上に自動で起票され、電子契約の締結依頼が発生し、締結先は電子契約サービスで署名することで契約締結が完了します。
社内審査等の社内の契約プロセスから社外との契約締結までを一気通貫で実行することが可能となり、二重入力等の手間が削減されることでお客様の業務効率化に貢献いたします。
【オプション価格】
クラウドサイン連携：20,000円／月額（税別）
GMOサイン連携：20,000円／月額（税別）
「X-point Cloud」テスト環境オプションの主な機能
X-point Cloud（エクスポイントクラウド）のテスト環境を利用して、事前に設定を検証したうえで運用環境に移行することでリスクの回避を実現します。
組織情報の変更や人事異動・フォームの修正やリリースまでの段取りなど、本番環境で直接設定を変更して誤ってしまうと問題が発生するケースがあります。テスト環境オプションでは、テスト環境で事前に検証を行った設定をエクスポート→本番環境にインポートすることが可能です。
また、テスト環境には有料オプションで利用可能な機能も標準搭載されているため、契約前の検証や機能の確認にお役立ていただけます。
【提供内容】
・ストレージ：20GB
・SSL（バックアップ＆リストアサービスは無し）
・全グループウェア連携、kintone連携、外部出力OP
・登録ユーザー数：本番環境と同様
※多数の同時接続における利用は想定しておらず、利用状況に合わせたチューニングは行いません。
※お客様番号は別の環境が発行されます。
※運用環境のバックアップデータをテスト環境へ移行することはできません。
※CSVやフォーム関連情報のエクスポート＆インポートをご利用いただけます。
【オプション価格】
40,000円／月額（税別）
「X-point Cloud」v3.7について
＜主な内容＞
・電子サイン連携オプション
・テスト環境オプション
・エイトレッド管理の送信メールサービス提供
その他にいくつかの問題解決（不具合修正、および脆弱性対応）が含まれています。
■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」について
「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なクラウド型ワークフローです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。
（「X-point Cloud」： https://www.atled.jp/xpoint_cloud/ ）
■株式会社エイトレッドについて
ワークフローソリューションベンダーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計4,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。
名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー
代表者：代表取締役社長 岡本 康広
設立：2007年4月
事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス
URL：https://www.atled.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/21-15:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ゲームマーケット2023秋出展のカドアナ新作3タイトルがいよいよ販売開始！『カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン』『ボウケンクエスト』『菓子道』2023年12月21日（木）発売！(12/21 15:16)
いちごの季節到来！甘さと酸味のバランスが良い大阪産「紅ほっぺ」が味わえる「ストロベリーアフタヌーンティー」を販売(12/21 15:16)
「拡大する蓄電事業と蓄電池エネルギー事業」と題して、日本総合研究所 段野 孝一郎氏/ 日本工営エナジーソリューションズ 小川 隆行氏によるセミナーを2024年1月24日（水）に開催!!(12/21 15:16)
海ノ民話アニメーション「地蔵が浜」が完成！アニメ監督が愛媛県西条市 玉井敏久市長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定 完成アニメーションをお披露目しました(12/21 15:16)
【西武池袋本店】第７８回 春の院展(12/21 15:16)
札幌市との「さっぽろまちづくりパートナー協定」締結のお知らせ(12/21 15:16)
クオリカ、ナブテスコへ工場業務の効率化プログラムを自動生成する生産性改善システム「KOM-MICS」を導入(12/21 15:16)
【バターステイツ】新年の縁起を祝う＜たつどし＞パッケージが期間限定で登場！(12/21 15:16)
米国のテクノロジー見本市「CES 2024」に出展(12/21 15:16)
「旅先納税(R)」長野県内3ヶ所目は安曇野市(12/21 15:16)
DAMとジュノン・スーパーボーイ・コンテストが初タッグ！12月21日より「DAM★とも 歌唱応募」エントリー開始(12/21 15:16)
ドコモ・インシュアランス、ジェイアイ傷害火災と、IF-InsurTech-API(R)火災保険AIスキャンサービスの共同開発に合意(12/21 15:16)
「自然関連財務情報開示タスクフォース」（TNFD※1）の提言に基づく開示の採用者としてTNFD Adopter※2に登録(12/21 15:16)
パーソル、小型人工衛星ビジネスのアクセルスペース（日本）へ出資(12/21 15:16)
【障害福祉×テレワーク】PC業務に特化した就労継続支援A型事業所1/4（木）パーソルネクステージ静岡オフィスオープン(12/21 15:16)
ドン・キホーテを展開するPPIHと博報堂、リテールメディア事業における新会社「pHmedia」を設立(12/21 15:16)
丹羽詩温選手 ブラウブリッツ秋田へ完全移籍のお知らせ(12/21 15:16)
ボイスドラマ「Heroes of the Night -Assemble-」2023年12月22日(金)11時より発売決定！(12/21 15:16)
【NADiff a/p/a/r/t 】植物と人との境界を探るように抽象絵画を描く画家、狩野岳朗の個展「全と個」を1月5日（金）より開催。(12/21 15:16)
容量が9Lから28Lに変化する「2wayバックパック」支援受付開始(12/21 15:16)
外国人材雇用をテクノロジーで支援するBEENOS HR Linkが登録支援機関向けに立ち上げコンサルティングサービスを拡充(12/21 15:16)
【ニトリ】収納したい物に合わせて、自由に組み合わせ！ 幅違いでも積み重ねできる人気の収納ケースに、新サイズが登場(12/21 15:16)
ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート ウエディング 「みんなのウェディング」2023年口コミランキング8部門にて1位を受賞！(12/21 15:16)
キユーピーグループ2023年度海外の食育活動報告。サラダの魅力を伝える活動で「世界の食と健康に貢献」(12/21 15:16)
【建設業向け無料オンラインセミナー 参加受付中】ミロク情報サービス「建設業Day」のご案内(12/21 15:16)
リズミカルパズルゲーム『東方スペルバブル』「キャラクターパック 犬走椛」本日12月21日（木）より配信開始！本体ソフトが50％OFFで購入できるホリデーセール開催！！(12/21 15:16)
お正月を華やかに彩る新商品「迎春あんみつ」を4日間限定で発売。(12/21 15:16)
後藤優介選手 契約更新のお知らせ(12/21 15:16)
世界シェア1位の公式MagSafe充電シリーズから新ライナップ Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電ドック 12月21日発売開始(12/21 15:16)
ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」、ハウスクリーニングを提供するプラットフォーム「ユアマイスター」と提携開始(12/21 15:16)