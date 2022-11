[FMヨコハマ]

放送日:11月3日(木・祝) 6:00~21:50 (※各番組内で実施)



FMヨコハマ(84.7MHz)では、11月3日(木・祝)の「ハンカチーフの日」に、朝6時から夜21時50分まで‟ハンカチーフの日 1DAY SPECIAL~ハンカチって。~”と題し、『ちょうどいいラジオ』、『Lovely Day(ハート)』、『Kiss & Ride』、『Tresen』、『PRIME TIME』の5番組で「ハンカチーフ」にちなんだメッセージを募集します。メッセージをいただいた方の中から抽選で、漢字の『横浜』2文字をデザインしたハンカチーフに、波ロゴを刺繍した番組オリジナルハンカチーフをプレゼント!また、現在ブルーミング中西では、11月8日(火)まで使われなくなった、ハンカチーフの回収キャンペーンを横浜高島屋で実施しています。そして連動企画として、各番組DJが選んだオススメのハンカチ―フを【FMヨコハマDJレコメンド】として横浜高島屋のクラシクス・ザ・スモールラグジュアリPOP UP イベントで11月8日(火)までメッセージとともに紹介、販売しています。不要なハンカチーフを持って、ぜひ行ってみてくださいね。







【概要】ハンカチーフの日 1DAY SPECIAL~ハンカチって。~

<放送日時>:11月3日(木・祝) 6:00~21:50

<対象番組>:1.ちょうどいいラジオ(6:00~9:00)

2.Lovely Day(9:00~12:00)

3.Kiss & Ride(12:00~15:00)

4.Tresen(15:00~19:00)

5.PRIME TIME(19:00~21:50)



<内容>

各番組ではハンカチーフに関するメッセージテーマを設定して、メッセージを募集します。メッセージをいただいた方の中から抽選で、漢字の『横浜』2文字をデザインしたハンカチーフに、波ロゴを刺繍した番組オリジナルハンカチーフをプレゼント!ぜひ、Twitterでも「#ハンカチーフ847」を付けて、つぶやいてください!みなさんのハンカチーフエピソード、お待ちしています。





★メッセージテーマ

・ちょうどいいラジオ⇒ごめんなさい~ハンカチーフで涙を拭いたい過去~略して…「ごめんねハンカチーフ」

・Lovely Day ⇒ハンカチ―フ川柳

・Kiss & Ride⇒ハンカチの縁

・Tresen⇒本当にあったハンカチーフの話

・PRIME TIME⇒わたしのハンカチーフ画像送ります



<提供>:ブルーミング中西

<放送局>:FMヨコハマ(84.7MHz)







ブルーミング中西×横浜高島屋 POP UP イベント









ブルーミング中西では、環境配慮の取り組みの一環で11月8日(火)まで、使われなくなったハンカチーフの回収キャンペーンを横浜高島屋で実施!また、11月3日(木・祝)6:00~21:50放送の「ハンカチーフの日 1DAY SPECIAL~ハンカチって。~」の連動企画として各番組DJが選んだおすすめのハンカチーフを「FMヨコハマDJレコメンド」として、横浜高島屋でのクラシクス・ザ・スモールラグジュアリPOP UP イベントでメッセージとともに紹介、販売します。ぜひ、行ってみてくださいね。





◆ハンカチ回収・リサイクルキャンペーン

【ハンカチーフ専門店 クラシクス・ザ・スモールラグジュアリPOP UP イベント】

日程:2022年10月26日(水)~11月8日(火)

場所:横浜高島屋1F婦人洋品 ハンカチ売り場

<ハンカチ回収BOXの設置>

回収したハンカチーフは、「ハンカチーフリサイクルペーパー」へと生まれ変わります。古くなったハンカチーフや不用なハンカチーフをお持ちいただくことでゴミを減らし、様々な紙製品へと生まれ変わらせるリサイクルの取り組みに、ぜひご協力ください。

※こちらの回収キャンペーンは、ハンカチーフのみの回収とさせていただきます。

※ご購入店やブランド、点数を問わず回収いたします。

※ハンカチーフは素材等を問わず回収させていただきます。未使用もしくはお洗濯した状態のものをお持ちください。

※一度お預かりした品物はご返却できません





