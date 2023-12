[株式会社FCE Holdings]

株式会社FCE Holdings(本社:東京都新宿区、代表取締役:石川淳悦、東証:9564、以下「FCE Holdings」)と、株式会社Fennel(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長 遠藤 将也、以下「FENNEL」)は『VALORANT FCE CUP ~powered by 7つ習慣セルフコーチング』を開催することをお知らせます。

予選は12月9日(土)、10日(日)、本戦は12月16日(土)、17日(日)です。賞品として、総額20万円の賞金他、「7つの習慣セルフコーチング」を活かしたプロによる全試合コーチングの機会が授与されます。弊社が展開する「7つの習慣セルフコーチング検定講座」を通して、本大会への参加されるプレイヤーの皆様のパフォーマンス向上とキャリア形成を支援するとともに、若年層への「7つの習慣セルフコーチング検定講座」の認知を目指してまいります。









大会の概要





賞金: 総額20万円

商品: プロによる試合コーチング(全Tier優勝&準優勝チーム)

配信: Tier1決勝のみ予定

大会形式: 最大64チームのトーナメント(シングルエリミネーション形式)

試合スケジュール:

(予選)

12月9日(土) 22:00~23:00 第1試合(64チーム)/23:00~24:00第2試合(32チーム)

12月10日(日) 22:00~23:00 第3試合(16チーム)/23:00~24:00第4試合(8チーム)



(本戦)

12月16日(土) Tier1&2(BO3)20:00~23:00 準決勝

Tier3(BO1/決勝戦) 20:00~21:00 準決勝/21:00~22:00 決勝

12月17日(日) Tier1(BO5/公式配信)17:00~22:00 決勝

Tier2(BO3)20:00~23:00決勝





FENNELに所属するプロ選手、大会に参加する学生ゲーマーのドキュメンタリーも製作中!

~「7つの習慣セルフコーチング検定講座」を受けて試合の結果はどうなるのか?~





本大会に合わせて、「VALORANT FCE CUP~powered by 7つ習慣セルフコーチング」に臨むFENNELプロ選手Curumiさんと大会参加予定のUNIVERS選手たちのドキュメンタリーを製作しています。CurumiさんとUNIVERS の皆さんには「7つの習慣セルフコーチング検定講座」を受講いただき、セルフコーチングを活用しながら試合に臨まれる様子、また試合結果を振り返るところまでを映像にまとめて配信する予定です。

セルフコーチングとは「ありたい自分になるために客観的に自分と対話する自己対話スキル」ですが、自己対話力の向上により、選手の皆様のパフォーマンス向上につながることを期待しています。





今後も両社で協同し、eスポーツ業界の発展に貢献していくとともに、多くの人々にチャレンジの感動と喜びを届けていくことを目指してまいります。両者の協同にこれからもぜひご期待ください。



7つの習慣セルフコーチング検定とは





7つの習慣セルフコーチング検定は「目標達成に向けて客観的に自分と対話する技術(=セルフコーチング)」を身につけるための検定です。「日本人の主体性を回復する」というサービスミッションに基づき、国民的検定になることを目指しています。全世界4000万部の世界的ベストセラーである『7つの習慣』を行動選択の羅針盤として取り入れ、自身が最良のコーチとなりえる「自己対話力」を高めることを目的としています。検定講座は対象ごとに展開されており、経営者やビジネスパーソン向け、就活生向け、中高生向け、婚活向け、アスリート向けなどを展開しています。



詳細はコチラ

https://7h-selfcoaching.jp/





FENNELについて





「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、チーム運営事業を中心に、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をうけています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com





FCE Holdingsについて





FCEグループは「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。【最強のITツール】として7300製品中第1位を獲得した「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding(https://www.smartboarding.net/)」、そして多くの企業での導入が進んでいる「7つの習慣セルフコーチング検定講座(https://7h-selfcoaching.jp/)」など小中学生からビジネスパーソンを対象に幅広く事業を展開しています。



会社名:FCE Holdings

代表取締役:石川淳悦

所在地:東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階

設立:2017年4月21日

URL:https://fce-group.jp/



