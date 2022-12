[LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社]



LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)本社:東京都中央区)は、モバイルノートパソコンの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」の活動の一環として、会員向けロイヤリティプログラム「Hustle Hub Club Off」を立ち上げ、1年間無料でサービスを利用できる「Hustle Hub Club Off キャンペーン」を、本日2022年12月21日(水)から2023年1月31日(火)まで実施します。



「Hustle Hub by LG gram」は前進し続ける人を応援するコミュニティとして、2021年11月に立ち上げてから、仕事や人生の目標を実現するために日々「Hustle」する人たちが集まれるハブとして、様々なコンテンツやキャンペーンを通じて精力的に活動してまいりました。その結果、会員数は現在約1750名になり、さらに盛り上がりを見せています。



そしてこの度、コミュニティ開設1周年を記念して、メンバーの皆様への感謝の気持ちとともに、ますます前向きに前進し続けていってほしいという思いから、会員向けロイヤリティプログラム「Hustle Hub Club Off」を立ち上げることにしました。

「Hustle Hub Club Off」では、国内外200,000ヶ所以上の施設でご利用いただける、毎日の暮らしやオフタイムを充実させる、お得な優待サービスを利用することができます。

国内外の宿泊施設、食事やショッピング、映画やエンターテインメント施設、育児・介護サービスなど、日々の生活を豊かにする、さまざまなサービスを優待価格でご利用いただけます。

(※クラブオフは、株式会社リロクラブがサービスを提供しています)



今回のキャンペーンは、すでにメンバーになっている方はもちろん、新たにFacebookの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram Japan」に参加いただく方も対象となり、Facebook上に投稿される内容に沿ってご応募いただくと、先着2,500名様に「Hustle Hub Club Off」の1年間無料権をプレゼントします。

詳細はキャンペーンページ(https://www.lg.com/jp/lg-gram/CP/hustlehub-cluboff)をご覧ください。



-キャンペーン概要-

■応募期間:2022年12月21日(水)~2023年1月31日(火)23:59まで

■賞品:「Hustle Hub Club Off」の1年間利用権を先着2,500名様にプレゼント

※サービスの利用期間は入会日に関わらず、2023年12月20日(水)までとなります。

■応募方法:下記1と2の両方のご登録が必要です。

1. Facebookの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」(https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp)グループに参加し、本キャンペーンの投稿に「いいね」をする

2. 該当の投稿に記載してあるメールアドレスに参加表明とFacebookプロフィールのリンクを送信



お送りいただいた情報をもとに、ご本人様確認を行います。

ご本人様確認が完了し次第、返信メールにてキャンペーン事務局よりクラブオフサイト初回ログインIDとパスワードをお送りいたします。 メール記載のリンクより、利用手続きを行ってください。

※詳細はキャンペーンページ(https://www.lg.com/jp/lg-gram/CP/hustlehub-cluboff)をご覧ください。



■「Hustle Hub by LG gram」とは:

“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティとして、「毎日を、前向きに。」というメッセージとともに、仕事や人生の目標を実現するために日々「Hustle」する人たちが集まれるハブとして、2021年11月15日(月)に立ち上げたコミュニティで、開始から約1年間で会員数は約1750名に(2022年12月現在)。

公式Facebookのグループ(https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp)に参加するとコミュニティメンバーになることができ、「LG gram」を最大限活用するための情報だけでなく、ビジネスやキャリアに役立つハックを発信するとともに、メンバー同士がコミュニティ内で交流したり、限定グッズのプレゼントなどさまざまな特典を予定しています。

入会キャンペーンとして、「LG gram」をご購入+Facebookグループへの参加で、もれなく全員にレタリングアーティストのStefan Kunzがデザインした限定Tシャツ&コミュニティロゴが印字された限定デザインのPLEATS MAMAラップトップポーチがセットになった、「Hustle Kit」をプレゼントしており、さらに12月31日(土)までにお申し込みいただいた方には、限定の公式ステッカーも配布中です。「Hustle Kit」の詳細は、キャンペーンページ(https://www.lg.com/jp/lg-gram/community/hustlekit/index.html)を参照ください。









※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です



■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等



■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。



