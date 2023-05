[ザ・シネマ]

『1987、ある闘いの真実』、『海にかかる霧』、『殺人の疑惑』など5作品をお届け





洋画専門CS放送ザ・シネマでは、近年、世界の賞レースを席巻するなど躍進著しい韓国映画を4カ月連続で特集。5月は、数々の傑作を生み出している人気ジャンル“実録サスペンス”を5月8日(月)~12日(金)の期間に5作品をお届けいたします。



【4カ月連続】KシネマGUIDE:実録サスペンス





近年、世界の賞レースを席巻するなど躍進著しい韓国映画を、ザ・シネマならではの切り口でご紹介する《KシネマGUIDE》!

5月は、数々の傑作を生み出している人気ジャンル“実録サスペンス”を特集放送!

大学生死亡事件を契機に起きた「6月民主抗争」を描く『1987、ある闘いの真実』、

密航船で起きた事件を基にした舞台劇を映画化した『海にかかる霧』、

実際の未解決誘拐殺人事件をモチーフに描く『殺人の疑惑』、

その他イ・ソンギュンの出演作『パラサイト 半地下の家族』などをお届け。

《放送作品情報》





●『海にかかる霧』

放送日:5月8日(月)23:15~

[R15+]密航の仕事に手を染めた漁船乗組員たちの運命は?

ポン・ジュノ製作・脚本の実話サスペンス

<あらすじ>

1998年の韓国。漁船チョンジン号の船長チョルジュと乗組員たちは、長引く不漁の影響で生活苦にあえいでいた。そんなある日、ついに金策が尽きたチョルジュは、中国から密航者を漁船で運ぶ仕事を引き受けることに。乗組員たちも危険を覚悟の上で受け入れる。そして密航決行の夜。チョンジン号は沖合の中国船から密航者たちを乗せて韓国に向かうが、途中で海洋警察の巡視船に遭遇。そこで急遽、密航者たちを船内の保管庫に隠す。





●『1987、ある闘いの真実』

放送日:5月9日(火)23:30~

一人の大学生の死が、軍事政権に抗う民主化運動を巻き起こす!

韓国の歴史の闇に切り込む骨太な社会派ドラマ

<あらすじ>

軍事政権下の韓国。1987年1月14日、警察に連行されたソウル大学の学生が取り調べ中に命を落とす。警察は遺体をただちに火葬するよう命じるが、疑念を抱いたチェ検事は警察の妨害に屈せず司法解剖を強行。その結果、拷問による窒息死と結論づけられる。記者サンサムはチェ検事から解剖報告資料を入手し、その事実を新聞の一面で暴露。すると警察は、拷問にほとんど関与していない刑事を逮捕することで事件の幕費引きを図る。





●『殺人の追憶』

放送日:5月10日(水)23:00~

[PG-12]対照的な2人の刑事が連続殺人事件の深い闇に迫る!

名匠ポン・ジュノの出世作にして代表作

<あらすじ>

1986年。ソウル郊外の農村で若い女性が無残な死体で発見される。地元警察のパク刑事が事件の解決に挑むが捜査は思うように進まず、ソウル市警からテユン刑事が派遣される。経験と勘を頼りにするパクと、科学捜査を重んじるテユンはことあるごとに衝突。そんな中、再び事件が起き、新たな犠牲者が生まれる。共通点として事件が起きた時にラジオで同じ曲が流れていたことが判明し、テユンは曲をリクエストした人物を追う。





●『殺人の疑惑』

放送日:5月11日(木)23:15~

15年前の少年誘拐殺人事件の真犯人は自分の父親だった?

韓国三大未解決事件の真相に迫る衝撃サスペンス

<あらすじ>

2013年。父スンマンに愛情を注がれ育った大学生ダウンは、時効を目前に控えたハン・チェジン君誘拐殺人事件を再現した映画を見る。映画のラストで実際の犯人による脅迫電話の肉声が流されるが、それは声も口調もスンマンとそっくりだった。疑念を抱いたダウンは普段の父の行動を調べ、さらに過去を探っていく。すると、死んだと聞かされていた母が生きていることや、父に前科があることなど、意外な事実が明らかとなっていく。





●『シルミド/SILMIDO』

放送日:5月12日(金)23:00~

金日成暗殺のために集められた犯罪者たち──

韓国の知られざる計画の全貌を再現した社会派サスペンス

<あらすじ>

1968年。北朝鮮の工作員による韓国大統領府襲撃未遂事件が発生。韓国政府はその報復として金日成暗殺を計画し、実行役として特殊部隊を編成する。重罪を犯した31人の男が無人島シルミドに集められ、そこには父が北朝鮮に亡命したせいで人生を狂わされた死刑囚インチャンもいた。彼らは工作員としての軍事訓練を3年間受け、いよいよ作戦決行の日を迎える。しかし国策の変更で作戦が急遽中止となり、部隊は無用の存在となる。





★イ・ソンギュンの出演作も放送!

●『パラサイト 半地下の家族』

放送日:5月10日(水)深夜1:30~、5月21日(日)23:15~

吹替え版/ 5月10日(水)12:30~

[PG12]貧困から抜け出そうともがく一家の運命は?

アカデミー賞4部門を制覇した衝撃の韓国サスペンス

<あらすじ>

韓国の貧困地区にある半地下のアパートに暮らすキム一家。父ギテクと母チュンスクは失業中で、息子ギウは浪人し大学を目指していた。そんなある日、IT企業社長の娘の家庭教師を務めるギウの友人が海外へ留学することになり、ギウに家庭教師の代役を託す。ギウが一家の信頼を得ると、続いて妹ギジョンが幼い息子の家庭教師、父が社長の運転手、母がメイドと、それぞれ経歴詐称や謀略によって職を得て富豪一家に寄生する。



『海にかかる霧』(C) 2014 NEXT ENTERTAINMENT WORLD Inc. & HAEMOO Co., Ltd. All Rights Reserved. 『1987、ある闘いの真実』(C) 2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED 『殺人の追憶』(C) 2003 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 『殺人の疑惑』(C) 2013 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 『シルミド/SILMIDO』(C) 2003 Cinema Service Co., Ltd., All Rights Reserved 『パラサイト 半地下の家族』(C) 2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED

