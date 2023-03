[キッズステーション]

「ANIMAX MUSIX」 × 360 Reality Audio/「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」 × SNFT/「絆のアリル」 × CHELULU



【本日情報解禁】

<AnimeJapan2023 アニマックス・キッズステーションスペシャルコラボ>



横浜アリーナでおこなわれたアニメミュージックの祭典が立体音響技術とコラボ

「ANIMAX MUSIX」 × 360 Reality Audio



人気男性声優17人が扮するキャラクターとNFTアートのコラボ

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」 × SNFT



23年春アニメの話題作のキャラクターと対話ができるLive2D技術とのコラボ

「絆のアリル」 × CHELULU 等









アニメ専門チャンネルの「アニマックス」と「キッズステーション」は、2023年3月25日(土)、26(日)に東京ビッグサイトで開催するAnimeJapan2023において、コンテンツと最先端テクノロジーのコラボレーションテーマにした体験型のブースを展開します。



コンテンツを見て楽しむだけでは終わらせない!

コンテンツとテクノロジーのコラボレーションを通じ、触れて感じてときめく体験と最新技術がもたらす感動をAnimeJapan2023のアニマックス・キッズステーションブースでご体感いただけます。コンテンツを楽しむ人も、最新技術を体験したい人もぜひご来場ください。



【情報解禁】AnimeJapan2023「アニマックス・キッズステーション」ブース

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/







AnimeJapan2023のブースがまるであの日の横浜アリーナに!?

「ANIMAX MUSIX」 meets ▶ 360 Reality Audio







2022年11月19日に横浜アリーナで開催したアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2022」のライブ音源をソニーの360立体音響技術による「360 Reality Audio」で体験することができます。他では味わうことのできない、あの日のライブの臨場感と没入感をお楽しみください。さらに、ブースで360 Reality Audioを体験された方には特典も!



◇ANIMAX MUSIX 2022 (https://www.animax.co.jp/animaxmusix/)

“アニメミュージックの魅力を世界へ!”をコンセプトに、2009年5月よりスタートしたアニメミュージック・ライブイベントです。



◇360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ) (https://www.sony.net/360RA/)

オブジェクトベースのソニーの360立体音響技術を使った音楽体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。アーティストの生演奏に囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できます。









推しのオリジナルアートが貴方だけのものに…!!

「ようこそ妄想営業部へ♥」 meets ▶ SNFT









7月2日(日)に最新イベントの開催が発表された人気男性声優が出演する即興ドラマバラエティ「ようこそ妄想営業部へ♥」から、これまでに登場した全キャラクターのNFTデジタルアート付きトレーディングカードを無料配布いたします。AnimeJapan2023の会場でしか手に入らない枚数限定トレカをぜひ入手してください。



◇ようこそ妄想営業部へ♥(https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/)

スーツ姿の男性声優たちが、イケボ商事という総合者に所属する社員に扮し、観客・視聴者の投票により選ばれたシチュエーションでアドリブ演技を披露する即興ドラマバラエティです。



◇SNFT(エスエヌエフティー)(https://snft.jp/)

SNFTはNFTを購入し管理ができるマーケットプレイスです。クレジットカードでのNFTの購入が可能です。購入したNFTはSNFT上で確認することができ、ウォレットに移すこともできます。ブロックチェーンは環境負荷の少ないパブリックチェーンを利用しています。









AnimeJapanがADENアカデミーに…!?私と一緒にお話しましょ!

「絆のアリル」meets ▶ CHELULU









4月からアニメが放送スタートする「絆のアリル」キズナアイの背中を追ってバーチャルアーティストを目指す少女「ミラク」とのLive2D対話ができるコーナー。対話型キャラクターエージェントCHELULUの技術による対話をお楽しみいただけます。



◇TVアニメ『絆のアリル』 (https://kizunanoallele.com/)

「私も、アイちゃんみたいなバーチャルアーティストになりたいっ!」キズナアイに憧れる少女・ミラクとその仲間たちが“絆”でつながる物語です。2023年4月から放送スタート!



◇CHELULU (シェルル)(https://chelulu.jp/)

(株)ソニー・ミュージックソリューションズが開発した対話型キャラクターエージェントです。ソニーの音声認識やシナリオ対話ツールなどの対話エージェント技術を駆使した、非接触のインターフェースアプリケーションです。













最新アニメがグイグイくる!

『事情を知らない転校生がグイグイくる。』









◇『事情を知らない転校生がグイグイくる。』 (https://guiguikuru.com/)

小学5年生という多感な時期、どんなことにも真剣に向き合おうとする子供たちの姿をコミカルに描いたハートフルストーリーがついにアニメ化!月刊「ガンガンJOKER」で連載、これまでの累計PV数は2億以上の話題作。2023年4月から放送スタート!AnimeJapan2023のアニマックス・キッズステーションブースでお出迎えします。



他にも、アニマックス・キッズステーションブースではコンテンツ×テクノロジーのコラボを体感できるイベントが盛りだくさん!

さらに、ブースのステージでアーティストや声優が登壇するイベントの情報も後日解禁しますのでお楽しみに!



▼AnimeJapan2023「アニマックス・キッズステーション」ブース 詳細▼

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/





AnimeJapan2023 開催概要







アニメのすべてが、ここにある。世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan2023」開催!

「AnimeJapan2023」

日時: 2023年3月25日(土)、26日(日) 9:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト(〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)

公式サイト https://www.anime-japan.jp/



※アニマックス・キッズステーションブース▶東展示棟 東1-6ホール

※入場方法等は、AnimeJapan2023公式サイトをチェックの上ご来場ください。





▼AnimeJapan2023「アニマックス・キッズステーション」ブース 詳細▼

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/



[アニマックス]

公式サイト https://www.animax.co.jp/

公式Twitter @ANIMAX_Japan (https://twitter.com/ANIMAX_Japan)



[キッズステーション]

公式サイト https://www.kids-station.com/

公式Twitter @kids_station (https://twitter.com/kids_station)







(C) Animax Broadcast Japan. (C) Kids Station Inc. (C)KA/絆のアリルPJ (C)絆のアリル製作委員会 Copyright 2022 Sony Group Corporation (C)川村 拓/SQUARE ENIX・事情を知らない製作委員会がグイグイくる。



