株式会社プラザクリエイト(本社:東京都中央区/代表取締役社長:新谷 隼人、以下 プラザクリエイト)が展開するオリジナルニットブランド「hatoooooooooo(ハット)」は、イラストレーターのサクマランとコラボレーションした『ご自愛ニットTee』を2023年8月9日(水)よりECサイト「Hybtm(ハイボトム)」で販売することをお知らせします。







イラストレーター サクマラン×「hatoooooooooo」コラボレーションの背景





プラザクリエイトは、2022年よりアパレル事業に本格参入し、原宿・神宮前にアパレルファクトリー&カフェの「HATTO CREATIVE PLAZA」を展開してきました。イスラエル製の最先端衣類プリンター、Atlas MAX(アトラスマックス)を設置し、必要なときに必要な分だけ印刷する「オンデマンドプリント」で、無駄を出しにくいものづくりをしています。



直近では、プリンタ―と相性がいいオリジナルのニットボディブランド「hatoooooooooo(ハット)」を開発。小ロット印刷ができる強みを活かし、アーティストやクリエイターとの協業に励んでいます。この度、コラボレーション第一弾として、イラストレーターのサクマランをお迎えし、ペンタブで描いた3種のイラストを各ニットTシャツにプリントした『ご自愛ニットTee』をつくりました。



最高の着心地×遊び心あるイラスト。がんばるあなたに寄り添うご自愛ニット





『ご自愛ニットTee』は、仕事やプライベートなど、毎日を忙しくがんばるあなたに寄り添うアイテムです。ホールガーメントという縫い目のない編み方をすることで、生地本来の伸縮性を活かし、着心地抜群。体にフィットする美しい3Dシルエットに仕上げました。また、従来のパーツを組み合わせて縫い付けるニットウェアではなく、1着丸ごと編む製法で、カットや縫い代を必要最小限に。人にも環境にとっても優しいニットです。





プリントしたグラフィックは、イラストレーターのサクマランが「自分らしく」をテーマにペンタブで描き下ろした3枚。自由気ままにピザをつまむ人、くつろぐ二人、新聞を頭にかぶって休む人など、遊び心のあるイラスト3種となっています。







仕事に家事、勉強や介護など、マルチタスクの日々を送る現代人は、がんばりすぎてつい自分を追い込んでしまいがち。そんなとき、遊び心たっぷりのイラストが目に入ることで、自身をねぎらったり、意図的に休むことを促してくれたりするようなニットTに仕上げました。







サクマランが描く柔らかなタッチのイラスト×ニットの包み込むような優しさが、着る人の気持ちを和ませ、リラックスさせてくれます。



商品展開詳細





サイズ

【knit tee】Fサイズ

着丈56cm / 身幅47cm / 肩幅35cm / 袖丈28cm / 袖口幅10.5cm / 裾幅36.5cm

【knit tee unisex】Fサイズ

着丈68.5cm / 身幅55cm / 肩幅46cm / 袖丈25cm / 袖幅19.5cm / 袖口幅15cm / 裾幅48cm



カラー:WHITE / NAVY / BLACK



価格 : 14,300円(税込)



self care "Today is my lazy day"





self care "twilight together"





self care "Run out of energy"







サクマラン コメント





イラストレーターとして独立6年目を迎える今、初のアパレル商品を出せたことを嬉しく思います。私自身、過去に仕事をがんばりすぎて心身のバランスが危うくなった経験があり、イラストで人物を描く際には、どこかウェルビーイングを意識して描いてきました。無理なダイエットで絞った体や誰かの決めた美にとらわれるのではなく、自分らしくいてほしい。そんな願いを込めて、イラストの人物に命を吹き込んでいます。



今回描き下ろした3種のイラストは、肩の力を抜き、本来の自分に戻る「自分らしい」瞬間を切り取りました。忙しい毎日を過ごす方が、ニットに入ったイラストを目にすることで「ちょっと肩の力を抜いても大丈夫だよ」「ちょっと休憩しようか?」と自分に言ってあげられるような、ご自愛の気持ちを促す一枚となれば嬉しいです。



サクマラン プロフィール







イラストレーター サクマラン



東京都出身。元幼稚園教諭で、絵本の学校に通ったことを機に、イラストに目覚める。2018年からイラストレーターとして独立し、VOCE、Hanakoなどで挿絵を担当。ペンタブで描く、ウェルビーイングな生き方を体現する女の子たちのイラストが、インスタを中心に共感を呼んでいる。現在は、抽象画にも挑戦中。

ボディブランド『hatoooooooooo』について





ブランドコンセプト

オンオフで切り替わる日常に、変わらないあなたらしさとハッとする遊び心を提案するニットブランドです。何本(何人)もの繊維(個性)をよりあわせて、1本の糸(人の繋がり)が生まれる……。様々なデザイナーやアーティストとコラボレーションする中で、人と人とのつながりが生まれ、縁がつながってほしいという想いを込めています。



コラボレーションに関するお問合せ





プラザクリエイトオリジナルニットブランド『hatoooooooooo』を活かした商品企画に興味がある企業やアーティストの方は、こちらからお問合せください。

ファッション通販サイト〈Hybtm〉について





アパレルブランドの複合プラットフォームとして誕生。デザイナーやアーティストをディレクターに迎えたD2Cブランドや、「Atlas MAX」を活用したオリジナルブランドを展開中。

株式会社プラザクリエイト







会社名:株式会社プラザクリエイト

本社所在地:〒104-6027

東京都中央区晴海一丁目8番10号晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表:代表取締役社長 新谷隼人

事業内容:写真・映像・通信に関する事業

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。



