LINEヤフー株式会社は、当社が展開する町づくり×1タップパズルゲーム「LINE ポコパンタウン」(iPhone・Android対応/無料)において、『初音ミク』シリーズとのコラボレーションを開始しました。



【イベント開催期間】2023年12月29日(金)~ 2024年1月23日(火)10:59まで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■コラボオリジナルデコが期間限定で登場

期間中、『初音ミク』シリーズのコラボを記念したオリジナルデコが登場します。今回は、「初音ミク」をモチーフにしたデコ13種類、「鏡音リン・レン」をモチーフのデコ6種類、「巡音ルカ」「KAITO」「MEIKO」モチーフのデコ3種類を用意しました。イベントをクリアしたり、カプセルトイを回したりすることでコラボオリジナルデコを入手可能です。



【期間】2023年12月29日(金)~ 2024年1月23日(火)10:59まで





■「初音ミク」や「鏡音リン・レン」などのなかまがゲーム内に登場

期間中、「初音ミク」をはじめとしたキャラクターが「LINE ポコパンタウン」に大集合。「★5 初音ミク」、「★5 鏡音リン」、「★5 鏡音レン」、「★4 巡音ルカ」、「★4 KAITO」、「★4 MEIKO」の6キャラクターがポコパンタウンに登場します。なかま召喚やイベントクリア時、ログインボーナスなどさまざまなところでなかまにできます。



【期間】2023年12月29日(金)~ 2024年1月23日(火)10:59まで





■X引用ポストキャンペーン開催

期間中、X引用ポストキャンペーンを開催します。「LINE ポコパンタウン」の公式X(旧Twitter)アカウント(@LINE_PKTOWN_JP)をフォローして、該当の投稿に引用ポストすると、抽選で39,390円分や3,939円分のQuoカードPayが当たります。さらに、引用ポスト数が2,000を達成すると全員にクローバー(30分)をプレゼントします。



【参加方法】

(1)「LINE ポコパンタウン」公式X(旧Twitter)アカウント(@LINE_PKTOWN_JP)をフォロー

(2)対象ポストに「#ポコパンタウン初音ミクコラボ」と「欲しいキャラクター名」をつけて引用ポスト



【期間】2023年12月21日(木)12:00 ~ 2024年1月7日(日)23:59まで





■ミクデコのポコタ部屋の撮影キャンペーン

期間中、「LINE ポコパンタウン」の公式X(旧Twitter)アカウントにて、ポコパンタウンにて手に入れた『初音ミク』モチーフのデコをポコタの部屋に飾って、スクリーンショットを対象ポストに引用ポストすると、抽選で5名様に『初音ミク』のカレンダーをプレゼントします。



【参加方法】

(1)ゲーム内でポコタ部屋に『初音ミク』モチーフのデコを6つ以上飾ってスクリーンショットを撮影

(2)「LINE ポコパンタウン」公式X(旧Twitter)アカウント(@LINE_PKTOWN_JP)をフォロー

(3)対象ポストにスクリーンショットと「#ポコタ部屋」をつけて引用ポスト



【期間】2023年12月29日(金)11:00 ~ 2024年1月14日(日)23:59まで



【「初音ミク」とは】

https://piapro.net

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです





「LINE ポコパンタウン」概要

■町づくり×簡単1タップパズル!パズルをプレイして、荒れた町に活気を取り戻そう!

「LINE ポコパンタウン」は、ゲームをプレイして星や材料を集めて町を立て直していく、町づくり×1タップパズルゲームです。ルールは簡単。2つ以上同じ色のブロックがつながっているところをタップして消していくだけ。ステージ毎に設定された様々なミッションをクリアすると、星をもらえます。手に入れた星を使って荒れ果てた町を立て直し、活気を取り戻しましょう。ゲームをプレイしてミッションを達成していくと、今までの町よりも豪華にすることも…!?さらに、ストーリーを進めれば、エリアが広がり町の住人達にも会えるかも!主人公の「ポコタ」と、「ポコタ」をフォローする「まゆじ」を手伝って、一緒に町を立て直そう!





タイトル名:LINE ポコパンタウン

対応端末:iPhone/Android

ジャンル:町づくり×1タップパズル

対応言語:日本語

サービス地域:日本

サービス開始日:2017年12月13日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:Published by LINE (C) Treenod

LINE公式アカウント:LINE ID:@line pokopangtown

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id1264947230

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKV

