活動時期:7月2日





定価:24015円

日額:22015円

限定価格:16,900円



Npad「Plus」スペック紹介

Npad Plus は、学習、オフィス、レジャー、エンターテイメントを統合する N-ONE が発売する、2K 解像度と 1,300 万個のカメラを備えた高性能 8GB メモリのタブレット コンピューターです。

高性能、高品質、使いやすいタブレットを超低価格で購入することが私たちのお約束です。

Amazonを通じて完璧な製品サービスを提供できることを楽しみにしています。 どうもありがとうございます!

詳しい設定についてはhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0C1V7GRQSをご参照ください。





[2023タブレット] Android 12 10.4インチ タブレット wi-fiモデル、 N-one NPad Plus タブレット、MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz、2000*1200 2K解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能+、13MP/5MPカメラ、GMS認証+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、Bluetooth5.0+GPS



エヌワンは「もっと楽しく、もっと好きに」をコンセプトに、高品質なタブレットパソコンづくりを追求してきました。 私たちは、人々がデジタル製品の利便性を享受し、デジタル製品のある生活をもっと好きになることを願っています。



