[シーホース三河]



この度、ザック・オーガスト選手と2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

ザック・オーガスト(Zach Auguste)







プロフィール

経歴

2016 ノートルダム大学(NCAA Divison1)

2016-17 ウシャク・スポルティフ (トルコ バスケットボール・スーパー・リーグ)

2017-18 パナシナイコスBC(ギリシャ・バスケットボールリーグ)

2018-20 ガラタサライ(トルコ バスケットボール・スーパー・リーグ)

2020-21 パナシナイコスBC(ギリシャ・バスケットボールリーグ)

2021-22 KKセデピタ・オリンピア(スロベニアバスケットボールプレミアリーグ)

2022-23 ブルサスポル(トルコ バスケットボール・スーパー・リーグ)

2023- シーホース三河



国籍 ギリシャ/アメリカ

生年月日 1993年7月8日(29歳)

身長/体重 208cm/110kg

背番号 0



#0 ザック・オーガスト選手からのコメント

I am very excited to join Mikawa! I have heard great things about the club and Japan. I look forward to helping the team build a winning culture. I am most excited about meeting the team, learning more about the Japanese culture, and most of all representing the Seahorses Mikawa honorably.

For the fans, see you soon!

私はシーホース三河に入団できることをとても嬉しく思っています!クラブと日本について素晴らしいことを聞いています。私は、チームが勝利の文化を築くのを手伝うことを楽しみにしています。チームと出会い、日本の文化についてもっと知ること、そして何よりもシーホース三河を代表して立派にプレーすることが一番の楽しみです。

ファンの皆さん、またお会いしましょう!



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)