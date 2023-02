[メディアジーン ]

株式会社メディアジーン(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:今田素子)が運営する、インクルーシブな未来を拓くメディア&コミュニティ「MASHING UP」は、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)に関する先進的な取り組みを知り、実践につなげるためのビジネスカンファレンス『MASHING UP SUMMIT 2023』(https://summit.mashingup.jp/)を2023年3月8日(水)に開催いたします。







企業が大胆な変化を遂げつつある今、いまだジェンダーギャップが解消しないのはなぜでしょう。

女性が働きやすい職場とは、すなわち、全ての人にとって働きやすい場であるはず。経済をリードする企業のアクションこそが、社会そのものの構造改革につながり、個人、組織、社会のウェルビーイングを生み出す鍵だと私たちは考えています。

国際女性デーであるこの日、"Women in the workplace 2023”をテーマに女性と職場について考えます。



▼心理的安全性/チームビルディング・・・

DE&IやESGの視点から考える、「ジェンダーイコールな職場」とは?



DE&Iの視点が、いかにビジネスにおけるイノベーションを加速させ、組織を成長させるのか。第一線で活躍するビジネスパーソン、専門家による多様なセッション&ワークショップを通して、新しい社会を拓くビジネスのヒントを得られます。



【こんな方におすすめ】

・企業のDE&I推進担当者/人事担当者

・国内のDE&I先進企業の事例を知りたいビジネスパーソン

・起業(企業内起業)に際し、新たなビジネスアイディアを探している方

・マネジメント業務において、DE&Iの視点を身に付けたい方

・他企業のDE&I担当者とのネットワークを求めている方



※ 登壇者・セッションに関する最新情報は、随時イベントサイト(https://summit.mashingup.jp/)にて更新します。





カンファレンス概要





1. イベント名: 「MASHING UP SUMMIT 2023」

2. 日時:2023年3月8日(水)12:00~20:00 (予定)

3. 会場:TRUNK(HOTEL)(東京都渋谷区神宮前5丁目31)

4. 主催: MASHING UP

5. 予定されるコンテンツ:セッション、ワークショップ、ネットワーキングパーティ

6. チケット価格(会場参加+アーカイブ視聴):19,800円(税込)

7. イベントサイト:https://summit.mashingup.jp/

8. チケットサイト:https://eventregist.com/e/MUsummit2023

※法人向けチケットをお求めの方はこちらから https://mashingup.org/#contact



※タイムテーブル及び講演内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。



【MASHING UPとは】

MASHING UPは女性の視点から社会課題をピックアップし、議論を行うメディア&コミュニティです。女性活躍・ダイバーシティ推進を起点にスタートし、カンファレンスにおいては異なる性別、年齢、国籍、業種、業界を混ぜ合わせ(マッシュアップして)、新しい対話を生み出し、ネットワークを築くのはもちろんのこと、新しいビジネスを創出できる場を目指しています。国内外のスピーカーを招聘し、個人と企業、そして社会に、新たな視点をもたらすセッションを組み立てます。

サイトURL:https://www.mashingup.jp/

Twitter:https://twitter.com/MASHING_UP

Facebook:https://www.facebook.com/mashingup.jp

Instagram:https://www.instagram.com/mashingup_jp/



【MASHING UP SUMMITとは】

MASHING UP SUMMITは、一般社団法人MASHING UPが企画・制作し、株式会社メディアジーンが運営するビジネスカンファレンスです。

https://summit.mashingup.jp/



【株式会社メディアジーンについて】

ミレニアル世代のための経済メディア『Business Insider Japan』やテクノロジー&製品情報メディア『GIZMODO』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ&メディア『MASHING UP』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『machi-ya』など、ターゲット・コミュニティにむけた10のメディアと、3つのコマースサービスの計13ブランドを運営しています。

https://www.mediagene.co.jp/





