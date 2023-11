[イザナギゲームズ]

声優の石川由依さん(エレイン・コーディア 役)、上村祐翔さん(ノエル・ガネット 役)が生出演!イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネルで、11月21日(火)19:30より開始!





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、MyDearest株式会社(東京都中央区、代表取締役CEO:岸上健人)と共同で開発している、Nintendo Switch(TM)『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』(ディスクロニア:CA ディフィニティブエディション)が11月22日発売を迎えるにあたり発売前日11月21日19時30分より、イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネルにて、「ディスクロニア: CA ディフィニティブエディション発売直前生放送 - ディスクロ & クロノスユニバース重大発表会 - 」を実施することを発表いたしました。

生放送には、声優の石川由依さん(エレイン・コーディア 役)、上村祐翔さん(ノエル・ガネット 役)が生出演、また本作の総合プロデューサーである岸上健人(MyDearest)とコン梅田(イザナギゲームズ)が出演し、改めて本作の魅力や開発秘話をお届けしてまいります。

また、本作『ディスクロニア:CA』と世界観のつながりをもつユニバースVR作品『東京クロノス』及び『ALTDEUS: Beyond Chronos』についての重大発表を予定しています。



生放送の配信URLはこちら▼

https://youtube.com/live/kDhMyd0HKRA





YouTubeライブ生配信概要





配信日時:2023年11月21日 19:30(JST)~

番組タイトル:「ディスクロニア: CA ディフィニティブエディション発売直前生放送 - ディスクロ & クロノスユニバース重大発表会 - 」



生放送配信URL:https://youtube.com/live/kDhMyd0HKRA

イザナギ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel



予定出演者

・石川由依さん(エレイン・コーディア 役)

・上村祐翔さん(ノエル・ガネット 役)

・岸上健人(総合プロデューサー・MyDearest株式会社代表取締役CEO)

・コン梅田(総合プロデューサー・株式会社イザナギゲームズ代表取締役CEO)



◆石川由依さん

東京クロノス (二階堂華怜 役)

ALTDEUS: Beyond Chronos (アニマ 役)

進撃の巨人 (ミカサ・アッカーマン 役)



◆上村祐翔さん

東京クロノス (櫻井響介 役)

文豪ストレイドッグス (中島敦 役)

境界戦機 (鉄塚ガシン 役)



※当日の出演者や番組内容は、諸事情により変更となる場合がございます。



『ディスクロニア: CA ディフィニティブエディション』体験版も好評配信中!





My Nintendo Store :https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000066353.html



・製品版へのセーブデータ引き継ぎ可能

・ストーリーの導入から2時間弱のボリュームでたっぷり遊べる

・Nintendo Switchコントローラー及びジャイロ機能などにも完全対応

・演出やカメラワークなどをNon-VRに最適化



『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』とは





VR版の3エピソードにNintendo Switch限定シナリオを収録した『DYSCHRONIA: Chronos Alternate』の決定版。LAMさんのキャラクターデザインと豪華声優陣による魅力的なキャラクター、シリーズテーマソングを星街すいせいさん(ホロライブ)、エピソードテーマソングをYuNiさんが担当しています。



舞台は遥か未来、犯罪発生率0.001%の海上都市「アストラム・クローズ」。あなたのミッションは、監察官「ハル・サイオン」となり、都市の創設者ラムファード博士が殺害されるという、“起こるはずのなかった殺人事件” の解決をすることです。左手で触れた物の “持ち主の記憶”にダイブする特殊能力を駆使しながら、謎に満ちた都市を探索し、事件の真相を解き明かしましょう。

本作品は、まるで映画の世界に入り込んだような体験と壮大な物語をNintendo Switchで体感する「シネマティック捜査アドベンチャーゲーム」です。



◆作品概要

タイトル: DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition

(ディスクロニア:クロノスオルタネイト ディフィニティブエディション)

対応機種: Nintendo Switch(TM)

ジャンル: シネマティック捜査アドベンチャー

キャラクターデザイン:LAM

プレイ人数:1名

音声言語:日本語、英語

対応言語:日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語

開発元:株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)/ MyDearest株式会社(MyDearest Inc.)

販売:株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)

パッケージ版希望小売価格:7,678円(税込)

ダウンロード版販売価格:7,678円(税込)

発売日:2023年11月22日

著作権表記:(C)Project DYSCHRONIA.



『ディスクロニア: CA』公式サイト: https://dyschroniaca.com/?v=s1

『ディスクロニア: CA』公式Xアカウント: https://twitter.com/dyschronia_jp



MyDearestについて





MyDearestは「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」をミッションとしてオリジナルIPのVRゲームを中心に開発するエンターテインメントスタートアップです。代表作には『東京クロノス』『アルトデウス: BC』『ディスクロニア: CA』などがあり、Meta Quest 2やPlayStation VR2におけるローンチタイトルへの選出や、Meta Storeでのユーザー評価世界一(Road to VR調査)の複数タイトルでの獲得、国内外での数々のゲームアワードを受賞しています。



・MyDearest公式ウェブサイト

https://mydearestvr.com/

・MyDearest公式Xアカウント( @MyDearestVR_JP )

https://twitter.com/MyDearestVR_JP

・MyDearest公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCzYfmRE2d6uWI3WorYAbXTw/videos

・ユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」

https://discord.com/invite/vragit



イザナギゲームズについて





イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年には、Nintendo Switch(TM)で『ディスクロニア:クロノスオルタネイト - Definitive Edition』、Steam(R)で、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』、2024年には、鈴木理香完全新作ミステリーアドベンチャー『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』をリリース予定。

また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」のオリジナル縦読みフルカラー漫画『復讐の隊士 - レベル9999の幕末異世界転生』が、2023年8月27日よりLINEマンガ・ebookjapanで連載を開始している。



・イザナギゲームズ公式ウェブサイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames

・イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel

・イザナギゲームズコミュニティDiscordサーバー

https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-20:16)