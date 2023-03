[クラウドエース株式会社]

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠)のベトナム法人(拠点:ベトナム ホーチミン市、代表:Pham Van Tuyen) は、2023 年 2 月 13 日、ベトナムのハノイにおいて、「ハイブリッドクラウド基盤の構築とクラウド環境ユースケースの実装」プロジェクトの署名・開始式を行い、An Binh Commercial Joint Stock Bank(以下、ABBANK)は、クラウドエース ベトナム法人、CMC Telecom Consortium (以下、CMC Telecom)との協業により、Google Cloud を活用したデジタル変革を成功に導くことを発表しました。











(左から)

Quyen Truong クラウドエース ベトナム法人 Deputy General Director

Tuyen Pham クラウドエース ベトナム法人 Managing Director

Tran Viet Thang 氏 ABBANK Head of Technology Division

Nguyen Thi Huong 氏 ABBANK Deputy General Director, cum Director of General Division

Malis Selamat 氏 Google Cloud Country Director, Vietnam and Philippines

Trinh Thi Tam Nhu 氏 CMC Telecom Deputy Director of FSI Division

Dang Tung Son 氏 CMC Telecom Deputy General Director - Sales and Marketing Director





ABBANK は、「クラウドサービスを効果的かつ安全に活用するリーディングバンクになる」というビジョンに向け、取り組んでいます。現在、現在および将来の顧客に最高の体験を提供するため、デジタルトランスフォーメーションへの投資を拡大しています。その結果、ABBANK の IT 関連サービスの約 50% がハイブリッドクラウド環境で展開されます。

顧客基盤を拡大し、シームレスなユーザー体験を提供するために、ABBANK、クラウドエース、CMC テレコムのエンジニアリングチームは、Google Cloud の Anthos のプラットフォーム上で、銀行のハイブリッドクラウド環境を実装・管理します。このプロジェクトは、ABBANK の総所有コスト(TCO)を削減し、Google Cloud の拡張可能なインフラとサービスを利用して、AB Ditizen などのアプリケーション上でデジタル金融サービスや商品の提供を拡大できるようにするものです。







ABBANK のテクノロジー部門長である Tran Viet Thang 氏は、次のように述べています。

「このプロジェクトを通じて、ABBANKは、世界トップクラスの技術プラットフォームを提供する Google Cloud と、深い技術経験と専門知識を提供するクラウドエースおよび、CMC Telecom と協力し、革新的機能を備えた堅牢なクラウド環境を構築し、コストの最適化、柔軟な運用、デジタルアプリケーションとサービスの開発および顧客への提供を加速させることを支援します。これにより、市場における競争力を高め、効率性と顧客満足度を向上させ、当行の総合的なビジネスパフォーマンスを強化します。

クラウドエース、CMC Telecom との協業による先進的な Google Cloud の技術の採用は、ABBANK のブランドを強化し、業界のリーダーシップを確認し、目標を達成し、ビジョンを実現するための重要な要素になるでしょう。」



クラウドエースのクラウドエース ベトナム法人 Managing Director である Tuyen Pham は、次のように述べています。

「金融サービス分野の企業に対するコンサルティングとソリューション設計のプロセスを通じて、IT リソースの最適化とセキュリティは、見過ごすことのできない戦略的優先事項であると認識しています。そのため、クラウドエースは Google Cloud のマネージド サービス プロバイダとして、お客様のソフトウェアエンジニアのスキルアップのためのナレッジトレーニングを提供しながら、導入プロセス全体にわたって ABBANK をサポートすることをお約束します。」



CMC Telecom の Deputy General Director - Sales and Marketing Director である Dang Tung Son 氏は、次のように述べています。

「CMC Telecom は、長年にわたる ABBANK の戦略的パートナーとして、ABBANK が定める要件と目標を理解しています。最新かつ安全なデジタルインフラプラットフォームを所有しているという利点から、はデジタル変革の旅を進展させようとしている顧客、特に金融・銀行分野の顧客に好まれています。また、CMC Telecom は、常に大規模で専門的、かつ評判の高い技術パートナーと協力し、お客様が最大の価値と効率をもたらす製品とサービスを導入できるよう支援しています。」



Google Cloud のベトナムとフィリピンの Country Director である Malis Selamat 氏は、次のように述べています。

「ABBANK が主要なクラウドプロバイダーとして、Google Cloud を採用したことは、オープンで拡張性があり、安全設計されたエンタープライズグレードのテクノロジーを採用し、いつでもどこからでも顧客と関わり、サービスを提供する方法を強化しようという同社の取り組みを強化するものです。ハイブリッドクラウド環境は、高度な分析を適用してお客様をよりよく理解し、マイクロサービスアーキテクチャを採用して最新のアプリケーションとパーソナライズされたサービスの提供を加速させるための道を開くものです。私たちは、パートナーのクラウドエースや CMC Telecom とともに、ABBANK のトランスフォーメーション、および、未来のデジタルバンクになるためのサポートが出来ることをを楽しみにしています。」

■An Binh Commercial Joint Stock 銀行(ABBANK)について

1993 年に設立されたAn Binh Commercial Joint Stock Bank(ABBANK)は、フレンドリーかつ評判の高い、効果的なリテールバンキングブランドとして、これまでベトナムの金融市場に貢献してきました。

ABBANK は、ベトナム国内の戦略的株主である Electricity of Vietnam(EVN)と海外の戦略的パートナーである May 銀行の支援を受けて、ベトナムの金融・銀行セクターにおいて評判の高いブランドとなっています。

「Give solutions - Get smiles」をモットーに活動する銀行として、地域社会に対する責任と愛情を持った活動をしています。





■クラウドエース株式会社について

クラウドエースは、 Google Cloud を専門としたシステムインテグレーターで、日本に本社を置き、APAC およびヨーロッパ地域の 9 カ国に展開しています。ベトナムのクラウドエースは 2018 年に設立され、プレミアパートナー、マネージドサービスプロバイダー(MSP)、ベトナム初の Google Cloud の認定トレーニングパートナーとして Google Cloud から認定されました。Google Cloud のクラウドソリューションのコンサルティング、設計、実装における長期的な経験を持つクラウドエースは、さまざまな業種の多くの企業のデジタル変革プロセスに協力していきます。





■Google Cloud について

