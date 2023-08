[株式会社TryHard Japan]



2023年8月13日にMUSIC CIRCUS‘23で発生したDJ SODAがパフォーマンス中に数名の観客から胸などを触られた事件について、DJ SODA Eight Bulls Corporationと株式会社TryHard Japanは共同で声明を発表します。

まず、この事件での行為が性暴力、性犯罪であり、断じて許すわけにはいかないことを改めて確認し、犯罪行為を行った犯人を特定し、損害賠償請求や刑事告訴など、民事及び刑事の法的措置を取っていきます。

ただ、DJ SODAは、今後も海外活動を展開していく必要があるため、本日付で、この事件に関する民事及び刑事の法的措置の一切について、株式会社TryHard Japanに処理を委ねることとなりました。つきましては、この事件についての問合せや必要な対応は、株式会社TryHard Japanが行います。DJ SODAに対しては、この事件についての問合せなどを控えていただくようにお願いします。なお、現在、株式会社TryHard Japanはこの事件の刑事告発の準備を進めています。

また、この事件に関してDJ SODAに対する誹謗中傷や DJ SODAの国籍に対する差別的発言がSNS上などに散見されます。株式会社TryHard Japanは、DJ SODAの権利保護のため、流布者のアカウントをモニタリングおよび追跡中であり、場合によっては厳重な法的対応をします。

DJ SODA Eight Bulls Corporationと株式会社TryHard Japanは、共に音楽とダンスを愛する者として、音楽とダンスを愛する人々が安心して楽しめる場を世界中につくり、それを盛り上げていくため、これからもそれぞれの場所で力を尽くしていきます。



