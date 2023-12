[株式会社リトプラ]

遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット」(https://litpla.com)の全国11か所のパークで12月22日より、さまざまな「昆虫」たちがデジタルアトラクションに登場する冬限定イベント「INSECTS PARTY! ~真冬の昆虫大集合!~」がスタートしました。イベントは2024年2月29日(木)まで実施予定です。









イベントでは計4種のアトラクションで「昆虫」が登場する今だけの演出が楽しめます。紙に描いたトンボやテントウムシが3Dになって乗り物と一緒にカーレースを繰り広げたり、スクリーンに現れるホタルの卵にタッチして成虫へと変態していく様子を観察したり、砂場に現れる「女王アリ」をAR(拡張現実)で探索したりと、デジタルだからこそ体験できる不思議な“虫遊び”を、ファミリーでお楽しみいただけます。



イベント実施概要





●名称: 「リトルプラネット2023-2024冬 INSECTS PARTY! ~真冬の昆虫大集合!~」



●実施期間:2023年12月22日(金)~2024年2月29日(木)



●対象パーク: ダイバーシティ東京 プラザ/ららぽーと横浜/グランツリー武蔵小杉/イトーヨーカドー大和鶴間店/キテミテマツド/イオンモール川口/ららぽーと沼津/mozoワンダーシティ/ららぽーと和泉/ゆめタウン飯塚/イオンモール鹿児島のリトルプラネット(計11か所)

*コラボ型パークを含みます。「LECT広島」のリトルプラネットでの実施はありません。





●対象アトラクション:

・SAND PARTY!/AR砂遊び

・PAPER RIKISHI/デジタル紙相撲

・SKETCH RACING/お絵かき3Dレーシング

・DRAW YOUR WORLD/命がやどるお絵かきの世界

*パークによって隔週で交互運営のアトラクションがあります。詳しくは各パークの公式サイト(https://litpla.com/space/)をご確認ください。



●参加予約:不要



●体験料:無料(リトルプラネットの入場料が必要です)





4つのアトラクションに昆虫が登場!













※スクリーンサイズなどはパークによって異なります。



イベント紹介ムービー









お台場と松戸で「工作&プログラミング体験ツアー」を開催!





冬イベントの開催を記念して、カブトムシをテーマにした工作やプログラミングが一度に楽しめる有料プログラム「冬の昆虫体験ツアー」を、1月5日(金)に「リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ」で、12月26日(火)・1月6日(土)に「リトルプラネット キテミテマツド」で開催します。

オリジナルのカブトムシのプラモデルを作ってアトラクションに登場させたり、プログラミングでカブトムシのゲーム作りに挑戦したりと、リアルとデジタルを組み合わせた「リトルプラネット」ならではの体験が楽しめます。約4時間のツアーはお子様だけでのご参加も可能です(小学生以上対象、要事前予約)。



イベントの詳細はこちら:https://litpla.com/news/press/wintertour_202312/





次世代型テーマパーク「リトルプラネット」について







リトルプラネットは、誰もが知る不変的な「遊び」に「テクノロジー」が融合した新しい体験を通して、子どもたちが自ら考え、学び、他者と触れ合う世界を創り出し、未来を切り開くチカラをはぐくみます。

“体感・探究・思考・創造・交流”という「5つのエクスペリエンス(体験)」にもとづき開発されたアトラクションは、世代や言語、地域、文化の枠を超えて、誰もが直感的に楽しめます。遊んだデータはパーク専用のリストバンド「シャリング」に記録され、子どもたちひとりひとりにパーソナライズされた“未来のアソビ”を提供します。

詳しくはこちら:https://litpla.com/about/



<リトルプラネットの常設パーク>

・東京都

リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ

https://litpla.com/space/litpla_divercity_tokyo/



・神奈川県

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー ららぽーと横浜

https://litpla.com/space/toylo_yokohama/

TOYLO PARK powered by リトルプラネット グランツリー武蔵小杉

https://litpla.com/space/toylo_musashikosugi/

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー大和鶴間店

https://litpla.com/space/toylo_yamatotsuruma/



・千葉県

リトルプラネット KITE MITE MATSUDO

https://litpla.com/space/litpla_matsudo/



・埼玉県

リトルプラネット イオンモール川口

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kawaguchi/



・静岡県

リトルプラネット ららぽーと沼津

https://litpla.com/space/litpla_numazu/



・愛知県

リトルプラネット mozoワンダーシティ

https://litpla.com/space/litpla_mozo/



・大阪府

リトルプラネット ららぽーと和泉

https://litpla.com/space/litpla_izumi/



・広島県

リトルプラネット LECT広島(※冬季イベント実施対象外)

https://litpla.com/space/lect_hiroshima/



・福岡県

リトルプラネット ゆめタウン飯塚

https://litpla.com/space/youmetown_iizuka/



・鹿児島県

リトルプラネット イオンモール鹿児島

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kagoshima/



<海外>

・Little Planet LaLaport Taichung(※冬季イベント実施対象外)

https://litpla.com/space/lalaport_taichung/





■株式会社リトプラについて

代表者 :代表取締役CEO 後藤 貴史

住所:東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立:2016年9月

事業内容:デジタルテーマパーク事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL:https://corp.litpla.com/



リトプラは、2018年より“遊びが学びに変わる”をコンセプトとした次世代型テーマパーク「リトルプラネット」(https://litpla.com)を運営しています。建築士、ゲームプログラマー、幼稚園教諭、大手テーマパーク運営など多様なスキルやキャリアを持つ人材を擁し、デジタルアトラクションの企画開発から施設設計、パーク運営までを内製しています(一部パークのみライセンスパートナーとの共同運営)。2019年にはこれまでに培った知見やノウハウを活かした空間演出事業を本格開始し、あらゆる施設・店舗において、デジタルとリアルが融合したこれまでにない体験を提供しています。





