[阿智☆昼神観光局]

2023年9月17日(日) 星空撮影レクチャーや星空撮影会を実施



日本一の星空「長野県阿智村」の、株式会社阿智昼神観光局(代表取締役社長:⽩澤裕次)は、星景写真やオーロラや日食などの天文現象撮影を得意とする『北山輝泰』氏を講師にお招きし、2023年9月17日(日)に、「日本一の星空 浪合パーク」にて、『阿智村×GOOPASS 星空撮影ミーティング by 北山輝泰』を開催します。







阿智村では、「人生を彩ろう」をブランドパーパスとして掲げる「GOOPASS」と、撮影体験の機会の創出やカメラの文化を育む為に、阿智村を舞台に撮影会を定期的に開催しております。

2023年秋のタイアップイベントは、2023年9月17日(日)に、星空の聖地「日本一の星空 浪合パーク」にて、星景写真やオーロラや日食などの天文現象撮影を得意とする『北山輝泰』氏を講師にお招きし、『阿智村 × GOOPASS 星空撮影ミーティング by 北山輝泰』を開催いたします。



今回は「星空撮影レクチャー」に加え、特別な場所で夕暮れの空などを撮る「SUNSET撮影会」や、総合光学機器メーカー Vixenの赤道儀を使って夏の天の川や大三角形などを撮る「星空撮影会」を実施いたします。また、フリータイムには、プライベートで撮影のできる『星空デッキ』、仮眠ができる休憩スペースもご利用いただけます。

なお、悪天候の場合は、講師に作品を講評してもらう現地での「参加者作品講評会」、参加者同士や講師も交えての「交流会・アイスブレイクタイム」を実施いたします。



星空撮影テクニックを磨きたい方、カメラユーザー同士の交流をされたい方、独学からスキルアップしたい方をメインとしたプログラムを構成しております。日本一の星空を、プロから学ぶ最良の体験を、是非ご体感ください!





講師







「北山輝泰」Teruyasu Kitayama(きたやまてるやす)

1986年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、福島県に移住し天文インストラクターとなる。その後、天体望遠鏡メーカーに転職し、営業マンとして7年勤務したのち、星景写真家として独立する。

山梨県富士山麓を主なフィールドに星景写真を撮影しつつ、オーロラや日食などの様々な天文現象撮影を行うため、海外遠征も積極的に行なっている。現在は、天文雑誌「星ナビ」ライターや、アストロアーツ天文講習会の講師、ソニーαアカデミーの銀座校、大阪校講師などを務める傍ら、自身でも星景写真ワークショップの企画、運営などを行なっている。



■写真家サイト

HP:http://www.kitayamateruyasu.com

Twitter:https://twitter.com/astro_teru

Youtube:https://www.youtube.com/c/KitaPhoto









『阿智村×GOOPASS 星空撮影ミーティング by 北山輝泰』 開催概要



■開催日時

2023年9月17日(日)15:30~22:00(受付:15:00~)

※24:00まで 滞在いただけます。

■開催場所

日本一の星空 浪合パーク

〒395-0501 長野県下伊那郡阿智村浪合1192-356

TEL 0265-48-8555 https://namiai-park.com/

■参加費

25,000円(税込)

※18歳未満の方は保護者同伴でご参加ください。料金は同料金となります。

■定員

30名(申込先着順となります)

■予約方法

完全予約制/必要事項をご記入のうえ下記よりご予約をお願いいたします。

https://hirugamionsen.jp/news/information/goopass2023/

予約締切:2023年9月8日(金)

※お支払いは、当日受付にて現金またはクレジットカードでのお支払いとなります。

※メールアドレスはGOOPASS株式会社へも共有させていただきますのであらかじめご了承ください。

■注意事項

・現地までの移動手段はお客様ご自身でご手配ください。

・カメラはお客様ご自身でご用意ください。機材が必要な方はGOOPASSをご利用いただくことをおすすめいたします。

・撮影のテクニック講座になりますので、カメラの操作性に関するご質問は承れません。

・イベント時の機材破損やお客様同士のトラブルに関しましては、一切の責任を負いかねます。

・マナーを守って素敵な撮影体験をお楽しみください。

・ご参加頂いた時点で、撮影での機材トラブルに関しては、運営側は一切の責任を負いかねる旨ご快諾いただいたこととさせていただきます。

・イベント中にお食事の提供はありません。各自ご持参ください。イベント中の飲食は問題ありません。

■主催

株式会社阿智昼神観光局

■共催

GOOPASS株式会社

■協力

株式会社ビクセン

■お問い合わせ

日本一の星空 浪合パーク

TEL:0265-48-8555

■公式WEBサイト

https://namiai-park.com/







プログラム







■星空撮影レクチャー!

星空撮影にまつわるレクチャーをお話いただきます。星空の魅力や星の撮り方、講師のオススメ機材についてもお話いただく予定です。また、オーロラや日食などの天文現象撮影についての旅行記や思い出等もお話しいただきます。

■SUNSET撮影会/星空撮影会

特別な場所で夕暮れの空などを撮る「SUNSET撮影会」では、ご自身のカメラでの撮影だけでなく、超望遠セットや広角セットをご用意いたしますので、SDカードを入れるだけで撮影ができます。

総合光学機器メーカーVixenの赤道儀を使って夏の天の川や大三角形などを撮る「星空撮影会」では、赤道儀を計10台ご用意し、使い方のレクチャーもさせていただきます。



悪天候時

■参加者作品講評会(悪天候時)

浪合パーク大ホールにて講師に作品を講評してもらう『講評会』も開催いたします。自信のある写真をぜひお持ち込みいただき、講師はじめ参加者様同士でも撮影話に華を咲かせてみませんか?

■交流会・アイスブレイクタイム(悪天候時)

参加者同士や講師も交えての『交流会・アイスブレイクタイム』を開催いたします。通常の座学形式ではなく、1チーム3-5名ほどに分かれてもらい、星空撮影をはじめたきっかけや、北山さんを知ったきっかけなど、日ごろ出会えない仲間たちとの交流をお楽しみいただけます。









持ち物



◇カメラ

現在ご自身でご使用しているもので構いません。

お申し込み時にご使用の機材メーカー名をお知らせください。

◇レンズ

講師のオススメは「12mm~30mmの広角レンズ」です。(単焦点・ズームを問わない)

望遠レンズもあると尚よいです。

◇三脚

なるべく頑丈なものをご用意ください。

◇メモリーカード

充分な容量のあるものをご持参ください。

◇レンズヒーター

レンズが夜になると曇る可能性があります。レンズヒーターを各自ご用意いただくことをお勧めいたします。

◇防寒着

当日は冷え込む可能性もあります。充分な防寒具、靴、帽子等をご持参ください。防風・防虫機能のついた上着があると尚よいです。







GOOPASS株式会社

こころに残る"トキ”の積み重ねは、人生に彩りを与えてくれます。GOOPASSは『人生を彩ろう』をパーパスに掲げ、カメラのような"モノ"の提供にとどまらず、手にした後の"体験"や、こころに残る"トキ"を届けるサブスク事業を展開しています。



■WEBサイト https://goopass.co.jp/





株式会社ビクセン

1949年創業、天体望遠鏡、双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、ルーペなどを設計、製造、販売する総合光学機器メーカーです。本社は埼玉県所沢市。天体望遠鏡の国内シェアNO1メーカーとして、「星を見せる会社になること」をビジョンに掲げ、初心者からハイアマチュア向けまでのさまざまな光学製品を世に送り出すとともに、「宙ガール(R)」や「スターパーティ(R)」といった“宙”の魅力を広めるムーブメントの創造、全国各地での星空観望会などイベントの開催、星や宇宙を活用した地域活性のためのコンサルなど、従来のメーカーの枠にとらわれない事業展開を行っています。



■WEBサイト https://www.vixen.co.jp





長野県阿智村

阿智村は、長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」pH=9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、阿智村は環境省が実施した全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位(平成18年)に認定されています。



■WEBサイト http://hirugamionsen.jp/





日本一の星空 浪合パーク

標高1,200mの山間に位置し、星空観賞に適した場所です。環境省が実施する全国星空継続観察で、「星の観察に適していた場所」の第一位(平成18年)に選ばれた聖地で美しい星空をお楽しみいただけます。パーク内には、星空観賞会、各種イベントを行う芝生の広場、安全、快適に星空撮影、天体観測が出来るプライベートデッキ、多様な星空鑑賞を楽しめるコンテンツ、展示会やワークショップを行うホール、より快適に星空観賞を行う為のグッズを揃えた、ショップとレンタルショップを備えた、星空を楽しむことができる施設です。2019年度グッドデザイン賞受賞。



■WEBサイト https://namiai-park.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-15:46)