[株式会社サイトロンジャパン]

株式会社サイトロンジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役:渡邉晃)は、Player One Astronomy社の天体撮影用非冷却モノクロカメラ「Mars(マーズ)-MII」と、ハロ(光輪・にじみ)低減により写真のクオリティ向上が期待できる「Anti-Halo UV/IRカットフィルター M48」等のカメラ用フィルター3商品を2023年8月8日に発売いたします。







発売概要





ブランド:Player One



商品名、価格

「Mars-MII」市場予想価格:税込50,000円前後

「Anti-Halo UV/IRカットフィルター M48」市場予想価格:税込10,000円前後

「Anti-Halo Pro Dual-Bandフィルター M48」市場予想価格:税込85,000円前後

「ERFエネルギー反射フィルター31.7mm」市場予想価格:税込8,000円前後

※市場予想価格は、あくまで当社が予想する価格であり実際の販売価格とは異なります。



希望小売価格:すべてオープン価格



発売日:2023年8月8日(火)



Mars-MII







■製品特長

IMX462モノクロセンサー搭載

IMX462は極めて高い赤外線感度を持ち、高解像度、低読み出しノイズが特長のセンサーです。最大91%の量子変換効率と、高い赤外線感度によって、IRパスフィルターを用いた月面や惑星の近赤外線撮影に特に適しています。



スーパーAR Plusカバーガラスを採用

Mars-MIIのカバーガラスには、スーパーAR Plusコーティングが施されています。このコーティングは310nm~1100nmにおける波長において反射を低減するため、赤外線を用いた天体撮影時にゴースト、フレアの発生を抑制する効果が期待できます。





第2世代センサーチルトプレート

改良されたセンサーチルトプレートによって、可動範囲が大きく広がりました。太陽撮影においてはニュートンリングの発生を抑え、天体撮影ではスケアリングの調整や、ゴーストやフレアの回避に役立ちます。



DDR3 256MBキャッシュ

カメラ内部に256MBのデータキャッシュがあり、高フレームレート時にドロップフレームの発生やノイズの増加を防ぎ、安定した画質で画像を転送することができます。低フレームレート時にも、センサーの読み出しを安定させることで、読み出しノイズを減らす効果が期待できます。



DPS(デッドピクセルサプレッション)

Player One独自のDPSテクノロジーにより、センサー上のデッドピクセル(ホットピクセル、クールピクセル)を自動で判別し排除します。ほとんどのデッドピクセルを無効化することができるため、安定した画質での撮影が可能になります。





HCG(ハイ・コンバージョンゲイン)モード

Mars-MIIはゲイン80以上になると自動的にHCGモードがオンになり、読み出しノイズを大幅に減らし、ダイナミックレンジを拡張します。



■主な仕様

商品名:Mars-MII

センサー:SONY IMX462 裏面照射型モノクロCMOSセンサー

フォーマット:1/2.8型(5.6mm×3.2mm)

解像度:1944×1096(約213万画素)

ピクセルピッチ:2.9μm×2.9μm

シャッター:ローリングシャッター

シャッター速度:32μs~2000s

QE:約91%

飽和電荷容量:12,000e⁻

ADC:12bit

読み出しノイズ:7.7-1.46e⁻

HCGモード:80~

FPS:136(最大)

保護ガラス:スーパーAR Plusコートクリアガラス(直径φ21mm/厚さ1.1mm)

フランジバック:12.5mm

データポート:USB3.0(Type-B)

内部キャッシュ:256MB DDR3

接続規格:M42×P0.75mmメスネジ/31.7mm差し込み

質量:約180g

筐体最大直径:約66mm(六角形)

対応OS:Windows7,8,10,11

付属品:カメラ本体、USB3.0Type-B to Aケーブル(2m)、ST4ガイドケーブル、六角レンチ、ハンドブロワー、31.7mmアダプター



◆センサー特性



◆量子変換効率特性



Anti-Halo UV/IRカットフィルター M48







フィルターによって発生するハロを抑える「Anti-Halo(アンチハロ)」設計のUV/IRカットフィルターです。Player One独自のコーティング設計により、明るい星の周りに発生するハロー(光輪・にじみ)を低減します。これにより、恒星像はよりシャープになり、写真のクオリティ向上が期待できます。

F1.4よりF値の大きい光学系すべてに使用可能で、400nm~700nmの可視光を95%以上透過し、カットされる波長の光の透過率は0.0001%(1万分の1)以下です。



■主な仕様

商品名:Anti-Halo UV/IRカットフィルター M48

フィルター厚み:枠5mm+ ネジ2.5mm 合計7.5mm

ガラス厚み:1.85mm

透過率:95%以上

OD値:4.0(0.0001%)



Anti-Halo Pro Dual-Bandフィルター M48







フィルターによって発生するハロを抑える「Anti-Halo Pro(アンチハロ・プロ)」設計のデュアルバンドフィルターです。Player One独自のコーティング設計により、明るい星の周りに発生するハロ(光輪・にじみ)を低減します。これにより、恒星像はよりシャープになり、写真のクオリティ向上が期待できます。

星雲の主な輝線であるHα(656.3nm)とOIII(500.7nm)を、それぞれ半値幅3.7nmと3.2nmで透過します。このフィルターはF3.6よりF値の大きい光学系で使用可能です。

半値幅3.2~3.7nmという狭帯域を実現するために、170層以上のコーティングが施されています。

紫外線(200nm~)と赤外線(~1100nm)をカットする設計のため、UV/IRカットフィルターとの併用は不要です。輝線以外のカットされる波長の光の透過率は0.00001%(10万分の1)以下です。





■主な仕様

商品名:Anti-Halo Pro Dual-Bandフィルター M48

フィルター厚み:枠5mm+ ネジ2.5mm 合計7.5mm

ガラス厚み:1.85mm

透過率:85%以上

透過波長:Hα(656.3nm FWHM3.7±0.5nm)/OIII(500.7nm FWHM3.2±0.5nm)

OD値:5.0(0.00001%)



ERFエネルギー反射フィルター31.7mm







DayStar社製Quark Chromosphereを使用して太陽を撮影する際に、撮影に必要としない波長を反射させることでQuark本体に不要な熱エネルギーが加わるのを抑え、製品寿命を伸ばし、安全な観測を行うことができるフィルターです。



■主な仕様

商品名:ERFエネルギー反射フィルター31.7mm

ネジ:M28.5×0.6mm

フィルター厚み:枠5mm+ ネジ2.5mm 合計7.5mm

フィルター厚み:2.5mm

波面収差:1/4λ

透過率:約97%

OD値:4.0(0.0001%/200nm-1100nm)



※本製品のみで太陽の撮影・観測は行えません。

※DayStar社製Quark Chromosphere以外に使用しないでください。

※必ず口径127mm以下の天体望遠鏡で使用してください。



本製品についてのお問合せ先





株式会社サイトロンジャパン

ストア課 TEL:03-6908-3112



※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースに記載の商品は天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみでの取扱となります。



ーーーーーーーーーーーーーーー

Player One

Player One Astronomy社は、中国蘇州に拠点を置く天体観測機器メーカーです。「Player One」のブランド名の下、革新的な技術で洗練された製品を開発し、天体観測機器市場のトッププレーヤーを目指しています。

https://www.sightron.co.jp/playerone.html

ーーーーーーーーーーーーー

株式会社サイトロンジャパン

双眼鏡や天体撮影カメラ等の光学製品を製造・販売する光学メーカーです。海外製の交換レンズブランドや、世界最大の天体望遠鏡メーカーの国内代理店業務も行っています。

https://www.sightron.co.jp

ーーーーーーーーーーーーーーー





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-15:46)