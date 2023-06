[シーホース三河]



この度、#19 西田優大選手が、「FIBA2023ワールドカップ」男子日本代表候補選手に選出されたことをお知らせします。

選出選手





#19 西田優大



出身校 東海大学

出身地 徳島県海部郡海陽町

生年月日 1999年3月13日

身長(cm) 190cm

体重(kg) 90kg



経歴

福岡大学附属大濠高校→東海大学→名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(特別指定選手)→新潟アルビレックスBB→シーホース三河



代表歴

2015

・U16 第4回FIBA ASIA U16選手権大会(インドネシア、ジャカルタ)

2016

・U18 第28回アルバート・シュバイツァー・トーナメント(ドイツ、マンハイム/フィールンハイム)

・U18 第24回FIBA ASIA U18選手権大会(イラン、テヘラン)

2017

・U19 FIBA U19ワールドカップ2017(エジプト、カイロ)

2018

・U22 アジアパシフィックチャレンジ(韓国、ソウル)

2019

・U22 第42回李相佰盃日韓学生競技大会(愛知)

2021

・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(宮城)

2022

・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(沖縄)

・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(オーストラリア メルボルン) ・FIBA アジアカップ2022(インドネシア・ジャカルタ)

・SoftBank カップ 2022 日本代表国際強化試合(仙台)

・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(イラン)

・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(沖縄)



大会概要





大会名

FIBAバスケットボールワールドカップ2023



日時・対戦カード・放送

8月25日(金)21:10 TIP OFF予定

日本 vs. ドイツ 日本テレビ系 生中継

8月27日(日)21:10 TIP OFF予定

日本 vs. フィンランド テレビ朝日系 生中継

8月29日(火)20:10 TIP OFF予定

オーストラリア vs. 日本 テレビ朝日系 生中継



会場

沖縄アリーナ



大会公式サイト

https://fibaworldcup2023-asianqualifires.japanbasketball.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)