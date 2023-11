[株式会社CAICA DIGITAL]







当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸)はこのたび、da capo inc. が開発中のNFT『DUO NFT』と『BITCONUSI』のコラボコレクションである「DUO Collab Collection BITCONUSI ver.」をZaif INOで販売することを決定いたしました。



■NFT販売概要

「Zaif INO」にて、アローリスト(優先購入権)を活用したプレセール及び一般の方々が参加可能なパブリックセールでの販売となります。



コレクション名:DUO Collab Collection BITCONUSI ver.

販売プラットフォーム:Zaif INO(https://lp.zaif-ino.com/ )

販売方式:プレセール & パブリックセール

販売スケジュール:2023年12月9日(土)21:00~12月15日(金)23:59

・プレセール:2023年12月9日(土)21:00~12月11日(月)20:59

・パブリックセール:2023年12月11日(月)21:00~12月15日(金)23:59

購入方法:ETH 決済

販売NFT総数:1,000個

販売価格:0.015ETH



■『DUO NFT』は、BITCONUSIが描き下ろした「DUO Collab Collection BITCONUSI ver. 」というDUOコラボNFTを発行いたします。

Zaif INOでは、「DUO Collab Collection BITCONUSI ver. Ticket for Zaif INO」を販売します。

本NFTを購入すると後日「DUO Collab Collection BITCONUSI ver. 」がエアドロップ(※1)されます。「DUO Collab Collection BITCONUSI ver. 」を保有しているユーザーは、DUO NFT と同様にPFP to Earn(※2)に参加することができます。『DUO NFT』の報酬率の20%が反映されます。また本NFTへコラボパーツNFTが抽選で配布されます。コラボプロジェクトは順次発表予定です。



※1 Zaif INOで購入した際に使用したWallet addressへ「DUO Collab Collection BITCONUSI ver.」が送付されます。「DUO Collab Collection BITCONUSI ver.」はPolygonネットワーク上のNFTです。必ずPolygonネットワーク上のNFTを受け取り可能なWalletを接続してください。



※2 企業やプロジェクトとコラボレーションしたパーツをアバターに装着し、SNSのアイコンに設定することで設定期間やSNSの発信内容等の条件を満たした場合に報酬を受け取ることのできる仕組み。



■『DUO NFT』について

『DUO NFT』は、ユーザーの日常生活と密接に連携し、豊かな経験を提供するNFTです。これは単なるデジタルアセットにとどまらず、ユーザーのリアルタイムな活動と同期し、SNSアイコンなどのデジタルプラットフォーム上で実際の生活を映し出すことができます。Discord上で簡単なコマンドを使用することにより、ユーザーは所有する『DUO NFT』のビジュアルを手軽にカスタマイズし、リアルタイムでの行動や個性を表現することが可能です。

また、PFP to Earnを導入し、協賛企業やプロジェクトとのコラボレーションを通じてユーザーが報酬を受け取る新しい形のインタラクションを提供します。これにより、『DUO NFT』はユーザーと企業の双方に価値をもたらし、デジタルとリアルが融合した独自のエコシステムを創り出しています。



BANILIZO がメインイラストを担当。



DUO X (Twitter):https://twitter.com/DUO_NFTz

BANILIZO X (Twitter):https://twitter.com/bani_lizo

リンク:https://linktr.ee/duonft



■『BITCONUSI』について

NFTクリエイター。2018年から暗号資産を触り始め、2020年にSUPERCRYPTMAN NFTのメンバーとして活動を開始。その後、2021年に自身のコレクションであるCONUSIVERSEをリリース。CONUSIVERSEは中指を立てた女の子(コヌシ)が様々な格好をするPFPコレクションであり、webドラマ化など様々なコラボを実施、総取引高約100ethを誇るコレクションとなっている。



BITCONUSI X (Twitter):https://twitter.com/bitconusi



【da capo inc.】

商号:da capo合同会社

所在地:東京都新宿区西新宿

コーポレートサイト:https://www.dacapo-inc.com/



da capo inc.は、Web3およびブロックチェーン技術とその応用分野に特化した企業です。Web3技術の導入から分散型アプリケーションの開発、デジタルマーケティング戦略に至るまで、幅広い事業を展開しています。



【Zaif INOの概要】

Zaif INOでは、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。





【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。

セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/

■「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口

https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以 上



<本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先>

株式会社CAICA DIGITAL

https://www.caica.jp/

info-02@caica.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-19:46)