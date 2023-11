[株式会社WOWOWプラス]





株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は『華原朋美LIVE2023 ~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~ Presented by WOWOWプラス』横浜 関内ホール 大ホール公演の完売をお知らせ致します。



1995年に小室哲哉プロデュースで歌手デビュー。

現在は歌手活動以外にも多方面で活躍中の華原朋美が関東5ヵ所を回る6年振りのコンサートツアー。

ミリオンセラーを記録した「I BELIEVE」「I'm proud」「Hate tell a lie」など自身のヒット曲をたっぷりお届けします!



【公演名】

華原朋美LIVE2023 ~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~ Presented by WOWOWプラス



【会場・日時】

SOLD OUT!

横浜 関内ホール 大ホール

2023年11月26日(日)14:30開場/15:00開演







水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)

2023年11月30日(木)18:00開場/18:30開演



かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

2023年12月1日(金)18:00開場/18:30開演



なかのZERO 大ホール

2023年12月6日(水)18:00開場/18:30開演



相模原市民会館 ホール

2023年12月15日(金)18:00開場/18:30開演



【出演者】

華原朋美



【チケット】

全席指定:6,800円(税込)

※3歳以上有料



<各プレイガイド先行>2023年9月12日(火)12:00~

<一般発売日>2023年9月30日(土)10:00~



<プレイガイド>

キョードー東京

https://kyodotokyo.com/kahalatomomi2023

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kahalatomomi-live2023/

ローソンチケット

https://l-tike.com/kahala-tomomi/

e+(イープラス)

https://eplus.jp/tomomi_kahala/

楽天チケット

https://r-t.jp/kahala-tomomi



本人よりコメント



華原朋美です。

念願のツアーが決定しました!! 6年振りのツアーです!

今年は28周年です。

皆さんの応援があって私は今まで頑張ってこれました。

ありがとうございます。

このツアーで沢山の歌を歌いたいと思ってます。

シングル曲からカバー曲まで色々な歌を歌いたいです!

MCも沢山お話ししたい事が沢山あります!!

ツアーに来てくださる皆様と私の歌で楽しく通じ合えたらと思ってます。

是非、遊びに来てください!! 宜しくお願いします(ハート)



華原朋美







【主催/企画/制作】

WOWOWプラス



【協力】

キョードー東京/キョードーファクトリー



【お問い合わせ】

キョードー東京

0570-550-799

(平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-17:46)