株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、高品質フィギュアブランド「spiritale (スピリテイル)」の新商品として、「ブルーアーカイブ -Blue Archive- 美甘ネル(バニーガール) 1/7スケールフィギュア」の発売を決定しました。本日18時より、ECサイト「タイトープロダクツオンラインストア」(URL:https://spiritale.jp)にて予約受付を開始します。







※フィギュア画像は開発中のものです。







ブルーアーカイブ -Blue Archive- 美甘ネル(バニーガール) 1/7スケールフィギュアについて



大人気スマートフォン向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ-Blue Archive-』より、ミレニアムサイエンススクールのエージェント組織「Cleaning&Clearing」リーダー『美甘ネル』が潜入ミッションで話題となった、バニー衣装姿の1/7スケールフィギュアで登場です。恥じらいを魅せる表情と繊細な彩色が映えるこだわりの逸品です。











普段の彼女からは想像できないようなバニー衣装は、ボディ部分だけでなく、蝶ネクタイ、うさ耳に至るまでメタリック塗装を施し、光沢のある質感に仕上げました。ゲームイラストを忠実に再現した衣装のサイズ感にもご注目ください。上半身・下半身ともに大きく露出した肌は、spiritale (スピリテイル)の特殊製法「すべ肌加工」によって、透明感と滑らかさが際立ちます。







バニー衣装でも頑なに手放そうとしなかったスカジャンは、パール塗装で仕上げました。スカジャンの細かいデザインは丁寧に再現しています。







潜入ミッションのためやむを得ないとはいえ、バニー衣装を身にまとった表情には、少し気恥ずかしさが現われ、かわいらしく頬を赤らめています。







丸椅子にメダルやトランプ、割れたガラスなどが散りばめられた台座は、イベントの舞台となった豪華クルーズ船の雰囲気を表現しています。







慣れないハイヒールで靴ずれを起こしてしまったのは、“先生”と彼女だけの秘密。そんな二人の絆を示す秘密の絆創膏にもご注目ください。







彼女の使用する2丁のサブマシンガン「ツイン・ドラゴン」もしっかり再現。銃身の加工など、細かいパーツにもこだわりが詰まっています。









商品情報





商品名 : ブルーアーカイブ -Blue Archive- 美甘ネル(バニーガール) 1/7スケールフィギュア

価格 :24,750円(税込)

サイズ : 全高:約250mm×全幅:約140mm×奥行:約140mm

キャラクターデザイン・イラスト:Mx2J

原型 : タカトリ

彩⾊ : えこし

制作協力 : WING

予約時期 : 2023年3月29日(水)18:00~2023年5月17日(水)23:59まで

商品発送時期 : 2023年9月予定

ご予約ページ : https://spiritale.jp/shop/g/g50101220/

公式Twitter : https://twitter.com/Spiritale_shop







タイトープロダクツオンラインストア購入者限定特典



タイトープロダクツオンラインストアでのご購入者限定特典として、笑顔パーツも付属します。いつもの不敵な表情と差し替えて楽しむことができます。











spiritaleについて







イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。





【権利表記】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※TAITO、TAITOロゴおよびspiritaleは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



