~Real Present~



クリスマスイヴに3人のサンタがプレゼントを持ってやってくる!







2023年のクリスマスイヴに、日本のファンのみなさんの願いが叶います!

カラム、インジュン、JAYの3人が今年の12月24日(日)に、Christmas Fanmeetingを開催することが決定!

6月、8月の日本での公演でも多くのファンに愛された3人が、今年のクリスマスイヴに幸せのプレゼントを届けにやってきます。

韓国のみならず、日本を始めアジア各国からのたくさんの応援を受けて、活発に活動を行っている3人がクリスマスイヴという1年で一番ロマンチックで特別な日を日本のファンと過ごします。

3人の歌もトークも笑顔もクリスマスの最高のプレゼントになること間違いなし!

2023年のクリスマスイヴは、カラム、インジュン、JAYと温かくて幸せな時間を過ごしましょう!





チケットは一般発売に先駆け本日11/8(水)17:00~主催者先行受付スタート

詳細は公演特設サイト→ https://ticketstage.jp/kij1224/







≪公演概要≫

【公演名】KARAM・INJUN・JAY Christmas Fanmeeting in JAPAN ~Real Present~

【公演日】2023年12月24日(日)

【会場】 浅草花劇場 (東京都台東区浅草2-28-1 花やしき内)

【開場/開演時間】1部:開場 13:15/開演 14:00 2部:開場 17:15/開演 18:00

【出演者】カラム、インジュン、JAY

【チケット代】全席指定 ¥8,800(税込)

※ドリンク代別途 500円 ※4歳以上有料,3歳以下入場不可

【主催】RISE Communication

【お問合せ】event@risecom.jp





★公演特設サイト https://ticketstage.jp/kij1224/





【X(Twitter)】KARAM official https://twitter.com/official_karam

INJUN official https://twitter.com/injun_japan

JAY official https://twitter.com/Jay_J_Offical







