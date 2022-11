[株式会社Tenorshare]

Android完全削除写真復元:https://bit.ly/3UZLvwq



製品の最新バージョン:6.8.0

更新点:UltData for AndroidはバックアップなしでAndroid写真復元機能を最適化した。また、いつくかの既存バグを修正した。





今回は、Androidから完全削除した写真を復元する方法を2つご紹介します。まずは慌てる前に、バックアップが取れているか確認しましょう。バックアップがなく、どうしようもないと困ってしまったときは、プロなアプリUltData for Androidがおすすめです。





方法1:Android写真復元アプリ「UltData for Android」を使用して復元する



UltData for Androidは、ゴミ箱から消した画像も復元できます。

下記のURLをクリックしてまずは無料でダウンロードして体験しましょう。





UltData for Android無料体験:https://bit.ly/3UZLvwq





手順1:PC/MacでUltData for Androidを起動します。

手順2:「削除したデータ復元」をクリックします。



手順3:「写真」を選択します。





手順4:「復元」をクリックします。





UltData for Android 公式サイト:https://bit.ly/3UZLvwq





方法2:ギャラリーのゴミ箱から消した写真を復元する



1.ギャラリーを開いて、メニューをタップします。

2.「ごみ箱」をタップします。

3.復元したい写真を選択して、「復元」をタップします。



