[一般社団法人渋谷未来デザイン]

渋谷の2つのバーチャル空間とリアルで「DECORTE Purple Lightup 2022」を同時開催し、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかける啓発活動に貢献します。







一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下、渋谷未来デザイン)は、株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)のハイプレステージブランド『コスメデコルテ』における独自の取り組み「DECORTÉ Purple Lightup 2022」」と連携して、渋谷区宮下公園のバーチャル空間「渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE」と、渋谷区公認「バーチャル渋谷」が同時にパープルカラーにライトアップする試みを初めて実施します。この取り組みを通じて、「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」から、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけます。



パープル・ライトアップは、内閣府が毎年11月に推進する「女性に対する暴力をなくす運動」として、運動期間中(11月12日~11月25日)に、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで全国のタワーや施設を紫色にライトアップし、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相談してください。」というメッセージが込められています。



また、11月8日(火)~13日(日)に開催される「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022」(以下、SIW)において、株式会社コーセー コスメデコルテ プロダクトマネージャー 藤永あすか氏、渋谷区副区長 杉浦小枝氏等が「EMPOWER ALL – エンパワメントの本質とは?」をテーマにしたトークセッションを行います。

パープル・ライトアップの取組みをはじめ、女性活躍を応援し続けられる基盤づくりとエンパワメントについて、自治体、企業、そして各自の視点から考え、これからのアクションについて議論をしていきます。こちらもご注目ください。







「DECORTÉ Purple Lightup 2022」開催概要





<リアル開催>

実施期間:2022年11月12日(土)~12月25日(日)

点灯時間:16:00~23:00

会場:渋谷区立宮下公園

主催:宮下公園パートナーズ

共催:DECORTÉ

URL:https://www.decorte.com/site/s/purpleribbonproject.aspx



<バーチャル空間>

■渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE



日時:2022年11月12日(土)~12月25日(日)

URL: https://shibuya-miyashitapark.parallel-city.jp/

コンテンツ内容:

渋谷区立宮下公園 で実施する「MIYASHITA PARK CHRISTMAS」と連動し、テーマ「#LOVE PURPLE」に合わせ、パープル・ライトアップのシンボルである「パープルリボン」で宮下公園を彩ります。「渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE」でも、同様の世界観を体験できる空間を再現。利用者はバーチャル空間を散策しながら、各エリアでパネル掲載するパープルリボンプロジェクトの取り組みや、点灯式、イルミネーション装飾を楽しむことができます。



■渋谷区公認配信プラットフォーム「バーチャル渋谷」



日時:2022年11月12日(土)~11月25日(金)

URL:https://vcity.au5g.jp/shibuya

コンテンツ内容:バーチャル渋谷のスクランブル交差点に、巨大なパープルリボンが登場するVRフォトスポットを設置。また、バーチャル空間上の渋谷駅前広場に、渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITEへ入り口をつくり、2つのバーチャル空間を行き来することができます。



-----

<渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE(パラレルサイト)について>

2021年7月に大日本印刷株式会社(DNP)、渋谷未来デザイン、宮下公園パートナーズとともに、公共空間の高度利用の一つとして構築。3社の連携によってさまざまな実証事業を行っています。

渋谷区が目指す未来像「ちがいをちからに変える街」に基づき、さまざまなキュレーターを通じて、文化・価値観・世代などの「ちがい」に潜む「感性」を体験できる場を提供しています。渋谷に住む人・働く人・遊ぶ人だけでなく、さまざまな企業・クリエイター、また世界中から「渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE」にアクセスする人と共創し、新しい体験やカルチャーを世界に発信していきます。



<渋谷区公認「バーチャル渋谷」について>

KDDI、渋谷未来デザイン、渋谷区観光協会を中心に組成する「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」が2020年5月に立ち上げた日本初となる、自治体公認の都市連動型メタバースです。2020年5月のローンチ以降、「#渋谷攻殻NIGHT by au 5G」や「バーチャルハロウィーン」、「シブハル祭」などバーチャルイベントを定期的に開催。世界中から延べ約100万人以上が参加。第7回JACEイベントアワード最優秀賞、経済産業大臣賞やLondon International Awards 2022 Creativity In The Metaverse Goldなど様々な賞を受賞しています。



<SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA(SIW)について>

SIWは渋谷区共催イベントとして2018年からスタートし、今年で5回目の開催となります。渋谷は多種多様な人たちが、アップデートし続けている街です。その原点にあるのは「アイデア」。多様なアイデアが、出会い、つながり、形になり、渋谷の“らしさ“が生まれてきました。その「アイデアが集まる」という都市特性に特化したアイデアプラットフォームに進化し、渋谷の街で産官学民がプログラムを共につくり、議論に参加することで、これからの社会、未来への可能性を発信していきます。

公式サイト https://www.social-innovation-week-shibuya.jp/



■EMPOWER ALL – エンパワメントの本質とは?

https://social-innovation-week-shibuya.jp/timetable/event/10-2/

日時:日付:11.10 (木) 10:15 - 11:00

会場:渋谷ストリームホール/オンライン配信

登壇者 ※敬称略:

杉浦 小枝(渋谷区副区長)

藤永 あすか(株式会社コーセー コスメデコルテ プロダクトマネージャー)

小澤 真琴(株式会社ニューバランスジャパン マーケティング部PR&デジタル アシスタントマネージャー)

長田 新子(SIWエグゼクティブプロデューサー)



<一般社団法人渋谷未来デザインについて>

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://www.fds.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/02-22:46)