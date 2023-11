[株式会社リチカ]

マーケティング・コミュニケーション領域の専門パートナーとしても連携



株式会社リチカ(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:松尾幸治/以下、当社)は、株式会社Sun Asterisk(本社:東京都千代田区、代表取締役:小林 泰平、以下「Sun*」)とマーケティング・コミュニケーション領域におけるクライアント企業の事業支援強化を目的にPoC(Proof of Concept)支援を開始することをお知らせします。







生成AIを活用したPoC支援について





当社は、マーケティング・コミュニケーション領域において、累計2,000社以上の企業を支援し、50万本以上のクリエイティブを制作してきました。生成AIに関連したR&Dにも積極的に投資をし、多様なマーケティング業務をテーマに複数の大手企業とPoCを推進しています。

本提携により、これらの当社のノウハウとSun*の強みである事業企画や開発知見を掛け合わせることで、PoC前後の工程も含めて一気通貫で支援することが可能になります。

また本提携は、Sun*が2023年8月17日に発表した「Sun*、Azure OpenAI Service を活用したプロダクト開発支援を強化」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000037787.html)の一環であり、日本マイクロソフト社との連携もさらに深めながら展開していきます。



当社は、MetaやYahoo!などのプラットフォームと連携し、クリエイティブを研究。デジタル広告やSNS用途で、動画や静止画を量産、運用できる「運用型クリエイティブクラウド」である『リチカ クラウドスタジオ』を展開しています。これまでの支援ナレッジを活かし、マーケティング領域における生成AI活用の支援も数多く立ち上げています。



現在は、生成AIを活用したペルソナ・コピー生成に関して複数の大手企業様とPoCを実施しています。2023年11月8日にリリースした新プロダクトは、実際の広告制作・運用業務で利用が開始されており、実務経験4ヶ月の担当者が生成AIで出力したキャッチコピーが、実務経験15年のコピーライターが制作したキャッチコピーと合わせて採用されております。これにより、工数を87.5%削減、費用を95%削減しつつ、スピーディーにプロレベルのキャッチコピーを制作することができるようになりました。今後はテキストを使用する他の広告クリエイティブにも活用していく予定です。

2023年11月8日『新プロダクト』リリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000037787.html







マーケティング担当者が抱える課題は複雑であり、深い業務理解がないことには、生成AIを業務の一部に組み込むことは容易ではないと考えています。本取り組みはデジタル広告のキャッチコピー制作を対象に上述の成果を出しましたが、引き続きお客様のニーズに合わせて対象領域を拡大します。これらのPoCを通して得られた知見・成果をプロダクト開発にも取り込み始めており、プロクオリティなペルソナ・キャッチコピーをたった5分で生成できる生成AIなども提供予定です。“マーケターに寄り添った”プロダクト設計で本質的な業務効率化を実現できるよう、引き続き開発を推進して参ります。



各社コメント





株式会社Sun Asterisk

リチカ社が取り組むマーケティング*AIの新たな取り組みを、Sun*のケイパビリティによって支援していくことにとてもワクワクしています。

この取り組みのみならず、Sun*がビジネスデザインや開発の支援を行うクライアント企業に対して、リチカ社とタッグを組むことで、マーケティングによるグロースまで一気通貫した支援を強化していくことにも注目しています。本取り組みによって、Sun*とリチカ社は、事業を通じて本気で課題に挑む人たちと共に社会のポジティブなアップデートをさらに仕掛けていきます。



株式会社リチカ

この度、Sun*様との協業を発表させていただくことを大変嬉しく思います。マーケティングにおけるクリエイティブの重要性にスポットが当たる昨今において、Sun*様の技術力と弊社のクリエイティブ運用におけるナレッジ・データを結びつけ、特に生成AI分野でのソリューション開発を加速させることで、お客様の課題解決に向けた価値提供を最大化できると確信しています。このパートナーシップを通じて、未来への一歩を踏み出し、新たな成果を共に築いていけることを楽しみにしています。



株式会社Sun Asteriskについて





Sun*は「誰もが価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、現在4ヶ国、6都市にて2000名以上のエンジニアやクリエイターが在籍するデジタル・クリエイティブスタジオです。新規事業・デジタルトランスフォーメーション(DX)・プロダクト開発を成功に導くため、「クリエイティブ & エンジニアリング」と「タレントプラットフォーム」の、2つのサービスラインを提供しています。



会社名:株式会社Sun Asterisk(英語表記:Sun* Inc.)

所在地 : 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者 : 代表取締役 小林 泰平

創立年 : 2012年

事業内容 : デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL : https://sun-asterisk.com



株式会社リチカについて





「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」



会社名:株式会社リチカ

代表取締役:松尾幸治

本社:東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3F

設立日:2014年10月14日

WEBサイト:https://richka.co/



報道関係者からのお問い合わせ





株式会社リチカ(広報担当:根岸)

E-mail:pr@richka.co.jp

電話番号:03-6687-1744



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-22:40)