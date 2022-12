[PHONE APPLI]

働き方を変えるDXサービスを運営する株式会社PHONE APPLI(本社:東京都港区、代表取締役社長:石原 洋介)は、2022年度シスコジャパン パートナーアワードで「Ecosystem Partner of the Year」を受賞したことをお知らせします。













■シスコジャパン パートナーアワードについて

シスコジャパン パートナーアワードとは、シスコシステムズ合同会社(以下、シスコ)とのビジネス協業において、各分野別に最も大きな成果を上げたパートナー企業に贈られるアワードです。PHONE APPLIはCisco WebexやCisco Merakiなどのシスコ製品とのリューションを提供、ウェルビーイングな働き方を中心とした新たな市場の開拓と案件創出への貢献が認められ「Ecosystem Partner of the Year」を受賞しました。今後もシスコとPHONE APPLIは、お互いのプロダクトの連携を強化し利便性を高め、お客様のウェルビーイングな働き方の実現に向け、力を合わせ邁進していきます。



※2022 年度 シスコジャパン パートナーアワード

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/partners/training/20221122-cpcj2022.html#~fy22-japan-partner-award





■シスコ製品とのソリューションについて

Cisco Webex と PHONE APPLI PEOPLE を連携する事で、従業員・お客様へ簡単に発信でき、着信時に誰から電話がかかってきたかを一目で確認することが可能です。また、Cisco Meraki などのシスコ製Wirelessと組み合わせて利用することでオフィスのどこに誰がいるかを即座に確認でき、リモートワーク・ハイブリッドワーク・外出先でのモバイルワークにおいても柔軟なコラボレーションが可能となります。



※シスコエコシステムパートナーポータル

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/partner-ecosystem/solution-catalog/phoneappli.html





組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」

PC・スマートフォンイメージ







Webex Calling発信画面・着信画面イメージ







Cisco Meraki等と連携して、従業員の居場所表示が可能





<シスコシステムズ合同会社 専務執行役員 パートナー事業統括 大中裕士様からのエンドースメント>

PHONE APPLI様の“Ecosystem Partner of the Year”の受賞を心よりお祝い申し上げます。

長年に渡りシスコのコラボレーションソリューションを活かしたビジネスアプリケーションを開発し、イノベーションを起こしてこられました。 昨今のワークスタイル変革やウェルビーイング経営に直結するソリューションをCisco MerakiやWebex Callingと連携する革新的なソリューションを開発され、テクノロジーとオペレーション、さらにはカルチャーの変革をリードされていることに敬意を表します。今年度の“Ecosystem Partner of the Year”アワードでお礼と感謝をお伝えします。

ますます本格化するお客様のDX化に大きなインパクトをもたらしたPHONE APPLI様と共に今後も両社のパートナーシップをより強固に進めてまいります。





<組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」について>

PHONE APPLI PEOPLEは、組織を強くするコミュニケーションポータルです。キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール(チャット、メール、電話、Web会議等)でコミュニケーションがとれ、コラボレーションを活性化させます。離れて働くことが当たり前になった時代に、「誰に相談するのが最適なのか?」を解決するサービスとして、多様な働き方の実現を目指す働き方改革推進企業様をサポートしています。



「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら

https://phoneappli.net/product/service/papeople





《株式会社PHONE APPLI会社概要》

代表取締役社長 :石原 洋介

所在地 :〒105-0001 東京都港区 虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 :2008年1月

資本金 :398,365,710円

業務内容 :PHONE APPLI PEOPLE(組織を強くするコミュニケーションポータル)等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売(Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション)、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、オフィスコンサルティング事業、テレワーク・フリーアドレスに適した什器の販売、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用、各種IP-PBX設計・構築・保守、その他通信設備工事

URL :https://phoneappli.net/



