[弥生株式会社]

-日本のビジネスユーザー評価の高いSaaS・ソフトウエア50製品に選出-



弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:前山 貴弘)は、提供する「弥生会計 オンライン」が、アイティクラウド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒野 源太)が運営する「ITreview Best Software in Japan 2023」においてTOP3にランクインしたことを、お知らせします。







「ITreview Best Software in Japan 2023」はアイティクラウドが提供するビジネス向け ソフトウエア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」のユーザーが支持したSaaS・ソフトウエア、ITサービスを選出するものです。ビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウエアの中でも、顧客満足度・認知度がともに優れ、特にこの1年間でユーザーから多くの評価を得たTop50製品を表彰する1年に1度の企画です。今回は、2022年4月~2023年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、顧客と向き合いながら高い評価を得た製品がランキング形式で発表されました。



このたび、弥生の提供するスモールビジネス向けクラウド会計ソフト「弥生会計 オンライン」が、「ITreview Best Software in Japan 2023」にてTOP3に選出されました。

詳細は下記専用ページよりご参照ください。

URL:https://www.itreview.jp/best-software/2023



弥生は、お客さまの事業の立ち上げと発展の過程で生まれるあらゆるニーズにお応えする「事業コンシェルジュ」でありたいと考え、ビジョンとして掲げています。これからも製品やサービス、サポートの提供を通して、スモールビジネス事業者の発展を支え、日本経済の活性化に貢献してまいります。





■受賞製品の概要

「弥生会計 オンライン」は、はじめてでもすぐに使える、かんたん、やさしいクラウド会計ソフトです。日々の取引入力から決算書の作成まで、小規模法人に必要な会計業務を行うことができます。銀行明細やクレジットカードの取引データを自動取込・自動仕訳するので入力の手間が省けます。起業直後の方、経理業務に時間をかけられない経営者の方におすすめです。インボイス制度にも対応。

URL:https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/

ITreview評価:https://www.itreview.jp/products/yayoikaikei-online/reviews



■ITreviewについて

法人向けSaaS・ソフトウエア、ITサービスのレビュープラットフォーム。IT製品を活用中のユーザーにより投稿されたリアルなレビューを閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を比較検討できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、開発などといった約800のカテゴリー、7,300超の製品・サービスとそれらに関するレビューを約11万件掲載中。



【弥生株式会社について】

弥生はスモールビジネスの事業の立ち上げと発展の過程で生まれるさまざまな課題にお応えする「事業コンシェルジュ」をビジョンとする企業です。会計・商取引・給与計算などのバックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ(クラウドアプリ/デスクトップアプリ)」と、起業や資金調達などを支援する「事業支援サービス」の開発・販売・サポートをしています。代表的な製品・サービスである「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 280万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。



代表者:代表取締役 社長執行役員 前山貴弘

創業:1978年

従業員数:850名(派遣・契約社員含む、2022年9月現在)

事業内容:業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地:東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp



