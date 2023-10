[ランコム]





ランコムの女性のデジタルリテラシーを高める機会を支援するプロジェクト「Write Your Future」の第3シーズンが、9月よりスタート。プロジェクト始動から3年目となる2023 年は、さらに多くの方にデジタルの活用術やスキルを活かしたキャリアパスについて知り、考える機会を提供するため「美容×デジタル」をテーマに美容業界で幅広く活躍している方々とコラボレーション!#Beautify Your Futureと題して全3回にわたりライブ配信を実施します。

https://www.lancome.jp/maison-lancome/sustainability-program/write-your-future-jp.html



第1回は美容家の石井美保さん、皮膚科・内科医の友利新さんをゲストに迎え、「自分らしいキャリアの見つけ方」をテーマに、デジタル月間の10月4日(水)にランコム公式Xでライブ配信します。

オンライントークセッションをご覧いただくことで、デジタルを仕事に生かし、社会で活躍するイメージを膨らませていただき、より多くの方のキャリアを考えるきっかけや学びの一助となることを目指します。







<ゲストプロフィール>



石井美保さん|美容家

麻布十番「Riche」-リッシュ- のサロンオーナーとしてメイクレッスンや美容パーソナルコ ンサルティングなどを行い多くの女性を美に導くと共に自社製品の開発・販売も手がける。 美容家として女性誌にも多く取り上げられ、著書「一週間であなたの肌は変わります」 では”石井式こすらない洗顔”が話題となり、2020年美容本ランキング1位を獲得。CM 広告にも出演のほか、大手企業のコンサルティング も行うなど活動は多岐にわたる。





友利新さん|皮膚科・内科医

沖縄県宮古島出身。東京女子医科大学卒業。同大学病院の内科勤務を経て皮膚科へ転科。 現在、現在都内2ヵ所のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療と して追求し、美しく生きる為の情報を発信。2004 年第 36 回準ミス日本。美と健康に関する 著書も多数。YouTube チャンネル『友利新/医師「内科・皮膚科」』は登録者数 80 万人以 上。2016 年第 9 回ベストマザー賞受賞。子育て応援・ママ応援大使。2019 年宮古島観光大使 拝命。





ランコム「Write Your Future」ステートメント









第3シーズン「Write Your Future」:オンライントークセッション『#BeautifyYourFuture』~デジタルスキル習得によるキャリアパスの可能性~





■美容業界で活躍するロールモデルに聞くキャリアの見つけ方と必要なスキル

各回異なるテーマを設定し、全3回にわたって配信するオンライントークセッション。第1回は美容家の石井美保さん、皮膚科・内科医の友利新さんに出演いただき、「自分らしいキャリアの見つけ方」をテーマにした配信、第2回はVOCEウェブサイト編集長の三好さやかさん、VOCEのアンバサダーとともに「デジタルがトレンドを創る時代の必須知識」をテーマに配信を行います。第3回は、「SNSインフルエンサーのリアル」をテーマに、美容インフルエンサーをお招きし、現在のキャリアを見つけるまでの道のりや、今求められているデジタルスキルとその活用術についてのライブ配信を予定しています。



第3シーズン「Write Your Future」:日本のランコム ミューズ 戸田恵梨香さんのメッセージ動画公開







「Write Your Future」のプロジェクト開始にあたり、日本のランコムミューズである戸田恵梨香さんをフィーチャーしたメッセージ動画をランコム公式YouTubeアカウントにて公開。戸田さんにとっての未来への一歩を踏み出すモチベーションや次の挑戦について語っていただきました。



#WriteYourFuture

#BeautifyYourFuture



[ランコムお客様相談室]

フリーダイヤル 0120-483-666

ランコム公式オンラインショップ https://www.lancome.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-11:16)