iPhoneが一時的な故障で電源が入らなくなり、データが消えてしまうのではないかと心配です。この記事では、電源が入らないiPhone からデータを取得する方法について詳しく説明します。



目次

Part1.iPhoneの電源が入らない時の対策3つ

Part2.電源の入らないiPhoneからデータを取り出す方法2つ









Part1.iPhoneの電源が入らない時の対策3つ



iPhoneの電源が入らないときに、慌ててないで、まずは以下の対策を試してみてください。

1.お使いのiPhoneを強制的に再起動してみる

2.純正品の充電ケーブルで1時間以上充電する

3.「リカバリーモード」でiPhoneのiOSを最新バージョンに更新する



Part2.電源の入らないiPhoneからデータを取り出す方法2つ



方法1.iTunesからiPhoneのデータを復元する手順

iPhoneの電源が入らない時、iTunesを使ってリカバリーモードで復旧できるかもしれません。それではなく、リカバリーモードで電源が入らないiPhoneからデータを救出することもできます。



Step 1.USBケーブルでiPhone/iPad/iPod touchをパソコンに接続して、iTunesを起動します。

Step 2.デバイスが接続されている状態で、以下の手順でデバイスを強制的に再起動します。Apple ロゴが表示されてもボタンを放さず、「iTunes に接続」画面が表示されるまで待ってください。



iPhone XR/XS/X/8以降の場合:音量を上げるボタンを押してすぐに放します。音量を下げるボタンを押してすぐに放します。「iTunesに接続」画面が表示されるまでサイドボタンを押し続けます。

iPhone 7/7 Plus の場合:サイドボタンと音量を下げるボタンを同時に押し、「iTunes に接続」画面が表示されるまで押し続けます。

iPhone 6s以前の場合:ホームボタンとサイドボタン(上部)を同時に押し、「iTunes に接続」画面が表示されるまで押し続けます。



Step 3.「復元」または「アップデート」の選択肢が表示されたら、「アップデート」を選択します。iTunes が iOS の再インストールを試みます (データは消去されません)。





Step 4.アップデートが終了したら、デバイスを設定します。





ご注意:iTunesを使ってリカバリーモードで復元すると、復元途中で中断されてしまった場合はデータが消えてしまう事がよくあります。その時、專門のデータ復元ソフトをおすすめします。



動画版の操作は以下の動画をご覧ください











方法2.データ復旧ソフトでiPhone本体からデータを復元する方法



iPhone本体からデータを直接取り出したいなら、專門のデータ復元ソフトPhoneRescue for iOSが必要です。無料でプレビューできますので、データを復元できるかどうか確認してみてください。

PhoneRescue for iOSは最新復元術を利用して、iPhone/iPad/iPodからメッセージ、連絡先、LINEやWhatsApp、メモ、写真などのすべての重要なデータを復元できます。復元できない場合は60日以内で返金可能ですので安心してご利用ください。

PhoneRescue for iOSについて:https://bit.ly/3I8qBG8



Step 1.お使いのiPhoneをUSBケーブルでコンピュータに接続 > PhoneRescue for iOSを起動 > 「iOSデバイスからリカバリー」を選択します。取り出したいデータの種類を選択して、「OK」をクリックします。ここで写真を例にします。



Step 2.分析が終わったら、復元できるデータが一覧表示されています。取り出したいデータを選択 > 「パソコンへ」ボタンをクリックします。それで、成功に電源の入らないiPhoneからデータを取り出しました!パソコンで復元内容を確認しましょう。





無料でプレビューできますので、データを復元できるかどうか確認してみましょう。

PhoneRescue for iOSについて:https://bit.ly/3I8qBG8



最後に



以上はiPhoneの電源が入らない時の対策やその時に役立つiPhoneのデータを取り出す方法を詳しくご紹介します。いかがでしょうか?今後、電源の入らないiPhoneのデータを失うことを心配しないでしょう。それに、上記でご紹介されたPhoneRescue for iOSはiOSデバイスからだけではなく、iTunes・iCloudバックアップから特定のデータだけを取り出すこともできます。iPhoneの電源が入らない時、ぜひこのソフトをダウンロードして無料体験しましょう。

PhoneRescue for iOSを体験:https://bit.ly/3I8qBG8



