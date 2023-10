[ヘリテージ]

Men's PREPPY × メンズヘア,メンズメイク, 愛用品



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』より2023年11月号「道具と技術と感性と。MY TOOL, MY STYLE.」特集号が 9/29発売となります。











▼『Men's PREPPY』11月号の特集は「道具と技術と感性と。MY TOOL, MY STYLE.」

注目のスタイリストたちの愛用品を通して、

いま必要とされる道具について考える。



『Men's PREPPY』11月号は、もはや定番の人気企画となっている「ツール特集」。注目のスタイリストがどんな道具を使っているのか。ベテランのコレクションの話や、注目の若手スタイリストたちの意外なこだわり、自慢の道具でデザインしたスタイル等、一挙紹介します。他にも、新旧の名作ツールがズラリと並ぶ名品カタログ、知る人ぞ知るバーバーシーンの名匠の仕事を紹介するインタビュー企画、そして『Men's PREPPY』読者だけの特典付き人気アイテムの先行予約販売情報まで! 仕事道具にまつわるあれこれ、全部お見せします!





▼白と黒のグラデーションで魅せる ヘアフォト・クリエイション。



フォトコンテストを通したヘアクリエイションが活発化するなか、コンテストではモノクローム作品による応募が一定数存在する。カラー表現をあえて削ぎ落とし、フォルムと質感のみで髪の美しさを際立たせるポートレートは見るものの心を打つ。そんなモノクローム作品を通したヘアクリエイションを毎号1名のスタイリストとつくるグラビア企画が今月よりスタートします。



▼美のアカデミー『SABFA(サブファ)』講師陣によるメンズメイクレッスン企画が始動!



今号からスタートした注目の新連載企画「メンズメイクAtoZ」。プロフェッショナルのための美のアカデミーとして知られ、数々のメイクアップアーティストを輩出している『SABFA(サブファ)』講師たちが毎号テーマを変え、今必要とされているメンズメイクのリアルをレクチャーします。



▼その他コンテンツ

CONTENTS

新連載:THE MONOCHROME

及川恒亮(darlin.)



SABFA講師に学ぶ メンズメイクAtoZ

原田 忠、中村 潤、新城輝昌(資生堂)



特集:MY TOOL,MY STYLE.

道具と技術と感性と。



木下裕章(KINOSHITA GAIEN EAST STREET)、須山誉志雄(YS)、矢崎由二(LIPPS hair)、ミナト(Beleza homme)



The Manufacturer’s Masterpieces.

あのメーカーのこの「名品」。



ARTISAN in BARBERSHOP

飯田裕貴(エビス)のクラフトマンシップ。



手仕事を知り尽くした作り手から生まれる

『aruci』のシザーバッグ。



アンケートから今を探る。理美容師調査2023



Special Interview

美 少年



スタイリング剤の使い分けで魅せる

高橋恭平(なにわ男子)の黒髪スタイリング



Regular

NEXT BIG THING(LIPPS hair 渋谷 annex)

Men's Beauty Topics #1/ 011 Men's Beauty Topics #2

TREND HAIR 橋本雄大(PELLS HAIR)

MP ENTERTAINMENT なにわ男子

fifth躍進。 橋本龍星(fifth SHIBUYA)

あの人、あのサロンのあの技が見たい! 小林賢司(LECO)

メンプレのせて

アシスタント成長日記 野口タイガ(OLTA)、関井美月(rave action and Hair!)

NEXT New Comers Atsuya(SHACHU)

一流の仕事術。 若杉浩一(プロダクトデザイナー)

School Snap Shooting

BEST5 Up To Date Products & Information

BACK NUMBER/INDEX



【MP通信】

私の気になるあの人。 FUMIYA(OLTA)×袖野敬人(KATETALOR)

KILLER WARDROBE ノナカカズキ(siki)

TALKING HEADS 近藤祐生(GOALD 渋谷神南)

IMAGE BOARD

LOCAL BARBER 松本愛美(Hair salon スズラン)

世界のサロンから。



▼次号予告)

12月号の『Men's PREPPY』は冬のヘア特集号。「ファッションとヘア」をテーマに全方位のメンズスタイルを網羅する2023冬ヘアの決定版です。ファッションスタイリストがランウェイから読み解く今冬のトレンド分析インタビューを皮切りに、ますます多様性を増すメンズファッションとヘアのベストマッチを。トップスタイリストたちと探る巻頭は、トライブごとに全く異なるトレンドの方向性が興味深く見える企画になっています。そして恒例のヘアカタは女性スタイリストが自身の「今のイチ推し」とともに紹介する提案する冬のイチ推しメンズヘアカタ。女性から見た、今の本当の「カッコいい」がわかるヘアカタです。冬のメンズヘアはこれさえ押さえれば間違いなしの豪華特集を、お見逃しなく!

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2023年11月号 Vol.245

タイトル:道具と技術と感性と。MY TOOL, MY STYLE.

発売日:2023年9月29日

価格(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

