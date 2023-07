[株式会社WonderSpace]

~7/15(土)表参道・原宿~



株式会社WonderSpace(本社:東京都港区、代表取締役社長:山本 尚宏)は、洋服の廃棄問題に取り組み、環境問題の解決を目指すフリーマーケット「One Bag marche」を2023年7月15日に表参道・原宿で開催いたします(公式HP:https://wonderspace.my.canva.site/onebagmarche)。



「One Bag marche」は、洋服のリユースを促し、環境問題の解決の第一歩を踏み出すことを目的としています。







背景





洋服の生産・消費の現状は深刻であり、全世界では生産される洋服の約5~6割が一度も袖を通されることなく廃棄されています。このような状況下で洋服を継続的に生産し続けることは、地球資源の過剰消費となり、環境問題に繋がっています。

※服を1着つくるのに、CO2排出量は25.5キロ(500㎖のペットボトル約255本)、水は2,368リットル(浴槽約11杯)が必要となります。「出所:日本総合研究所、環境省」



弊社では循環型社会の実現に向けた一翼を担うため、上記の環境問題に取り組む新規事業を立ち上げました。

弊社独自に洋服を沢山所有している方を対象にリサーチを行った結果、服の在庫が増える一方でその服の保管や処分に悩んでいることが判明しました。

そのため、弊社は洋服を無駄にすることなく、サステナブルに楽しむことはできないかと考え、廃棄問題の解決の第一歩としてフリーマーケットを開催し、服を簡単にリユースできる場を提供することを決めました。



なお、日本のリユース市場は2009年から12年連続で拡大し、直近の成長率も2桁を達成しています(参照:https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_7557.php)。

また、日本のリユース市場における「衣料・身の回り品」小売売上の割合も16年の1.7%から20年には4.6%に急増し、21年には5.5%まで拡大したとされています。世界的にも古着市場は成長を続け、需要は一層高まることが予測されます。



One Bag marcheとは





One Bag marcheは、「洋服を通じて環境問題の解決」を目指すフリーマーケットイベントです。コンセプトは「バッグ1個で繋がれる・思い出を紡ぐ」ことで、ただのフリーマーケットではなく、インフルエンサーが出店する「セレクトショップ」のような場を提供し、インフルエンサーとそのフォロワーが交流し、大切な洋服を他の人に引き継ぐという願いを実現します。



詳細







開催日時:2023/7/15(土) 13:00‐16:00

チケット代:800円(当日券は+200円)※200人限定(定員になり次第販売終了)

チケット購入はこちら→https://wonderspace.my.canva.site/onebagmarche

会場:STUDIO and SPACE IVVA 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-4-3

明治神宮前(原宿)駅から徒歩4分 表参道駅から徒歩7分



注意点:エコバッグをご持参ください。



【出店インフルエンサー】

AbemaTV「今日好きになりました。」の出演者やGU、UNIQLO公認インフルエンサーなど5名の豪華インフルエンサーが出店します。



・りりあ @riririri._.a

・カフェ店長aoi @0330_uru

・高畑麻優(14:00-出店) @04__m.aa

・オマちゃん @v0ma0v

・rii - 淡色×低身長コーデ - @0_ii8pu

出店者の都合により、人数に前後する場合がございます。ご了承ください。

皆様のご参加、お待ちしております。





■ One Bag marche概要

One Bag marchとは「洋服を通じて環境課題の解決」を目指しており、服を簡単に処理できる場を提供する、フリーマーケットを運営しています。



名称:One Bag marche(ワン バッグ マルシェ)

公式HP:https://wonderspace.my.canva.site/onebagmarche

公式Instagram:https://instagram.com/one_bag_marche?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==



■ 本件に対する問い合わせ

mail:npd@wonderspace.co.jp

TEL:03-6435-1092



■ 会社概要

会社名 : 株式会社WonderSpace

代表者:代表取締役 山本 尚宏

本社 : 〒105‐0023 東京都港区芝浦1丁目1ー1 浜松町ビルディング11階D

設立 : 2013年3月

事業 : 広告運用代行事業、マーケティング支援事業、メディア事業

URL : https://wonderspace.co.jp/

note : https://www.wantedly.com/companies/wonderspace



株式会社WonderSpaceは、日本社会の未来を見据え、 粋々とした社会の実現に貢献したいと考えています。 弊社が掲げる「粋」とは、世の中やクライアント、ユーザーの人生をより良くしようという想いで、 周囲の方に対する思い遣りを持っていることを「粋である」と定義しています。 世のため人のために日本の社会課題解決に変革を起こし、クライアント様の発展に貢献し、ワクワクを生み出していきます。





