[株式会社 ネキスト]

仕事や子育て、おうち仕事等、忙しい日常に頼もしく寄り添ってくれるスペシャルアイテム。







「SLOW MADE IN JAPAN」をコンセプトに、上質な天然素材、着心地の良さにこだわったモノづくりに取り組むファッションブランド「nest Robe(ネストローブ)」。

この夏、広告や書籍、プロダクトのイラストレーションを手掛けるイラストレーター塩川いづみさんとのコラボレーションが実現。さまざまなシーンで着回せるスペシャルなアイテムがリリース致します。



nest Robe de わがままな別注 「 MY WORKWEAR 」

-special guest:illustrator塩川いづみさん-





仕事や子育て、おうち仕事等、忙しい毎日を頑張る女性に贈る「私のための」ワークウエアをお作りしました。日常に寄り添い、時に支え、鼓舞してくれる「相棒」のような、「味方」のようなアイテム。さまざまなシーンで着回せるシャツジャケット/パンツ/Tシャツの3型がリリース致します。





SPECIAL PAGE: https://nestrobe.com/collection/ladys/2023ss_guest_0721/

(※2023年7月21日(金)18:00~公開予定!)









https://store.nestrobe.com/nestrobe/itemdetail?ItemID=01233-1393

コンパクトな衿が特長のシャツジャケット。衿は立てても、折り返しても◎。シンプルでスタンダードなデザインなので、さまざまなシーンで楽しめる1枚となっております。肩の落ちたゆったりとたサイジングで着心地も抜群。おでかけの時は勿論、おうち時間でもストレスフリーでご着用頂けます。











[UpcycleLino] WATASHI-NO pants

https://store.nestrobe.com/nestrobe/itemdetail?ItemID=01233-1395

シルエットや履き心地にこだわったパンツ。 お出掛けの時にも履けるようなきちんと感や、きれいなシルエットにこだわり、すっきりとしたテーパードラインに仕上げました。ウエストは、後ろをゴム仕様にし、動きやすさは勿論、リラクシーな着心地となっております。











[UpcycleLino] BASIC basque shirt

https://store.nestrobe.com/nestrobe/itemlist?cv=1&new=1

イラストレーター塩川いづみさんが書き下ろした「アンスリウム」と「ヒヤシンス」のイラストのオリジナルTシャツ。味わい深いタッチと水彩ならではのインクの濃淡が赴深いデザインになっております。ユニセックス仕様なので、ご家族やパートナーとのシェアもお楽しみ頂けます。







【 RELEASE INFORMATION 】

2023年7月21日(金)より、nest Robe/CONFECT各店舗、オンラインショップで発売予定。

※Tシャツは、オンラインショップと下記店舗での発売となります。

(渋谷店/KITTE丸の内店/梅田店/京都店/高崎店/広島店/岡山店/神戸店/福岡店/阪急うめだ店)



・・・・・



SPECIAL GUEST:塩川いづみ さん(http://www.shiokawaizumi.com/)

イラストレーター。長野県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。広告、書籍、雑誌、プロダクトのイラストレーションを中心に活動するほか、作品の展示発表も行う。対象の内面や背景に思いを巡らせて描かれる率直な表現が、幅広く好まれている。2022年に「塩川いづみ作品集 IZUMI SHIOKAWA PEN, PENCIL, PEOPLE, ANIMALS AND PLANTS」(玄光社)が刊行された。

・・・・・



※こちらの商品は、洋服を作る際に廃棄されてしまう「裁断片」を原料に、ゴミを出さないモノづくり「UpcycleLino(アップサイクルリノ)」の素材を使用した環境にも優しいアイテムとなっております。

→UpcycleLino(アップサイクルリノ)について:https://upcyclelino.com/



■nest Robe(ネストローブ)

リネンをメインとした自然素材で仕立てた心地よいアイテムを展開するファッションブランド「ネストローブ」。

経年変化を楽しみ、長年ご愛用頂けるアイテムをご提案致します。

・オフィシャルサイト:https://nestrobe.com/ladys

・オンラインショップ:https://store.nestrobe.com/nestrobe/

・インスタグラム:@nest_robe(https://www.instagram.com/nest_robe/?hl=ja)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-20:16)