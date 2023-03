[アサヒグループ食品株式会社]

石原新菜医師監修「ゆるファスティング」で、無理せず、我慢せずカロリーコントロール



アサヒグループ食品株式会社(本社 東京、社長 川原浩)は、ダイエットサポート食品「スリムアップスリムシェイプ」シリーズから、『スリムアップスリムシェイプ BEAUTY in PROTEIN アサイーベリー』を3月27日から発売します。











■商品特長



・1食分※1 当たり、美容成分のコラーゲン10,000mgを含むプロテイン15gに、1食分のビタミン11種※2・鉄・カルシウム※1※3、また食物繊維3,000mg・乳酸菌3億個※1、ウロリチン含有ザクロ抽出発酵物末を配合したダイエットサポート食品です 。

・空腹をコントロールしながら栄養をチャージすることで、ダイエットをサポートします。

・甘酸っぱいアサイーベリー味、1食分※1 当たり99kcal。

・1食分はシェーカーかグラスに200mlの水を注ぎ30g(大さじ5杯目安)を混ぜてお飲みください。

・お食事に追加や、小腹が空いた時などは100mlのお水に15g(大さじ2.5杯目安)を混ぜて飲むのがおすすめです。

※1:30g(1回分)当たり

※2:ビタミン11種は、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸

※3:栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)を基に、1日の食事を3回として算出し配合



■新ダイエットメソッド「ゆるファスティング BEAUTY in PROTEIN」について

今回、テレビ・雑誌などで幅広くご活躍の石原新菜医師監修のもと「スリムアップスリムシェイプ BEAUTY in PROTEIN」を使用した新しいダイエットメソッド「ゆるファスティング BEAUTY in PROTEIN」を提案します。10~12時間の空腹時間を確保しカロリーオーバーを防ぐこと、1日2,200kcal以内に総摂取カロリーを抑えた3回の食事や間食に「スリムアップスリムシェイプ BEAUTY in PROTEIN」シリーズを取り入れることで、無理せず、なりたい自分を目指すことができます。

3月27日からは、スリムアップスリムブランドサイト内で「ゆるファスティング BEAUTY in PROTEIN」を公開します。「ゆるファスティング」の考え方や、ダイエットタイプ別のおすすめ「ゆるファスティング」方法などを紹介します。



■石原新菜(イシハラ ニイナ)医師プロフィール



イシハラクリニック副院長。1980年 長崎市生まれ。現在は父の経営するクリニックで漢方薬処方を中心とする診療を行うかたわら、テレビ・ラジオへの出演や、執筆、講演活動なども積極的に行う。著書に13万部を超えるベストセラーとなった『お医者さんがすすめる 不調を治す10倍ショウガの作り方』(アスコム)他、『読む冷え取り』(主婦の友社)、『「空腹の時間」が健康を決める』(新星出版社)など約70冊を数える。日本内科学会会員、日本東洋医学会会員、日本温泉気候物理医学会会員。



アサヒグループ食品のダイエットサポート食品は、カロリーと糖質をコントロールした食事代替商品を中心に展開する本格ダイエッター向けブランド「スリムアップスリム」や、ダイエット中に適した間食をご提案する「リセットボディ」、ダイエット中に不足しがちな栄養素の補給をサポートする「スリムアップスリムシェイプ」を展開しています。多様化するダイエットニーズに幅広い商品ラインアップでお客様のダイエットをサポートしていきます。



【商品概要】

商品名:スリムアップスリムシェイプ BEAUTY in PROTEIN アサイーベリー

内容量:300g(10~20回分)

価格:2,200円(税別)、2,376円(税込)

発売日:3月27日



