LANVIN GINZA STORE/ランバン銀座店のオープニングプロモーションをプロデュース



IMAGICA GROUP のグループ会社で、高精細映像による体験型ライブビューイング等のエンタメテック分野に特化した事業を展開する株式会社IMAGICA EEX(イマジカ イークス、本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO 兼CCO 諸石 治之、以下IMAGICA EEX)、映画・TVCM などを中心とした映像エンタテインメントやイベントの企画プロデュースを手掛ける株式会社ロボット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 : 長瀬 俊二郎、以下ROBOT)、クリエイティブに特化したデジタル広告代理店としてWEB 動画をはじめとしたコンテンツ制作からマーケティング、プロモーションまでを総合的に提案する株式会社IMAGICA IRIS(本社:東京都港区、代表取締役社長:根本敦史、以下 IMAGICA IRIS)の3社は、東京・銀座に11 月26 日にオープンした老舗ファッションブランド、LANVIN GINZA STORE/ランバン銀座店のオープニングプロモーションを共同で実施し、アーティストの作品とAR 技術を組み合わせた没入型エキシビジョンを企画制作しました。







コラージュアーティスト河村康輔氏とコラボレーションし、LANVINの世界観を表現したオリジナル作品に、ARを融合させることで、今までにない没入体験を実現。

このエキシビジョンは、12 月4 日までの期間限定でLANVIN GINZA STORE で開催されている、« REMIX the TIMES EXHIBITION by Kosuke Kawamura »で展示されています。



IMAGICA EEXが本オープニングプロモーションのクリエイティブディレクション・総合プロデュースを行い、ROBOT・IMAGICA IRISを含めた3社でIMAGICA GROUPのシナジーを発揮し、今までにない没入体験型のブランディングプロモーションをご提案し、実現いたしました。



当社グループは引き続き、グループの持つクリエイティビティとテクノロジーで、「世界の人々に“驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。







没入型エキシビジョンについて





気鋭のコラージュアーティスト河村康輔氏がLANVINの世界観を表現したオリジナルのコラージュ作品にARを融合。それぞれの作品がARマーカーになっており、スマートフォンをかざすとARによって作品が立体的に見えるエリアや、自分がコラージュ作品の中に入ったような体験ができるARフォトスポットなどを設置しています。







「REMIX the TIMES EXHIBITION by Kosuke Kawamura」

会期:2022年11月26日(土)~12月4日(日)

会場:LANVIN GINZA STORE

東京都中央区銀座5-4-7

TEL:03-6263-8768

URL:https://lanvin-jp.com/







IMAGICA GROUP各社の役割





IMAGICA EEX … クリエイティブディレクション・総合プロデュース



ROBOT …

(1) エキシビジョン 企画・制作・プロデュース

(2) ARコンテンツ 企画・制作・プロデュース

(3) プロモーションサイト(LP) 企画・制作・プロデュース

(4) OOH 企画・制作・プロデュース



IMAGICA IRIS … プロモーション配信・広告運用











河村康輔氏プロフィール



コラージュアーティスト / アートディレクター / グラフィックデザイナー「Adidas」「CASIO」「UNIQLO」といった誰もが知るブランドや、「機動戦⼠ガンダム」「AKIRA」「新世紀エヴァンゲリオン」といった人気

アニメ作品などとコラボレーションしたアートワークを手がけ、日本国内のみならず世界中から注目を浴びる。今年1月、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」のクリエイティブディレクターに就任したことでも大きな話題となりました。





LANVIN について







Jeanne Lanvin が1889年に創業した、フランスで最も歴史のあるクチュールメゾン。

フォーブル・サントノーレの帽子店からスタートしたブランドは、子供服や女性用のドレスなどへと展開を広げ、やがてレディスウェアを手掛けるようになりました。東洋的なシルエットや民族的なディテールをいち早く取り入れ、古い美術や絵画からインスピレーションを受けたエレガントなスタイルを確立し、1920年代にはパリを代表するブランドに成長しました。

Jeanne Lanvin 引退後も、時代を代表するデザイナーたちによってメゾンの歴史は継承され、パリのラグジュアリーを象徴するブランドの1つとして、エレガントでモダンなレディスウェア、メンズウェア、アクセサリーを創り続けています。





株式会社IMAGICA EEXについて







「体験を拡張し、未来を創造する」をミッションに、新しい世界観「ニューノーマル(新常態)」における、今までにない新しいエンタテインメント体験機会の創出を実現し、豊かな暮らしと文化の発展に貢献してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA EEX (イマジカ イークス)

・代表者:代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・設 立:2020年7月3日

・事業内容:エンタメテックビジネスの事業企画、戦略的投資、技術およびIP開発

・URL:https://eex.co.jp/





株式会社ロボットについて







ロボットは、エンタテインメントを通じて、勇気と希望を社会に与えていく会社です。

会社名:株式会社ロボット

代表者:代表取締役社長 長瀬 俊二郎

所在地:〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番7号

設立:1986年6月3日

事業内容:エンタテインメントおよび広告コンテンツの企画・制作事業(映画/TVCM/アニメーション/ゲーム等)

URL:https://www.robot.co.jp/





株式会社IMAGICA IRISについて







長年培ってきた高い技術力による圧倒的表現力と、デジタルマーケティングの融合によって「伝えたい」と「知りたい」を繋ぐ架け橋となる事をビジョンとし、「人のこころを動かす」デジタル映像技術をご提案します。

会社名 :株式会社IMAGICA IRIS

代表者 :代表取締役社長 根本 敦史

所在地 :〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目11番9号 BPRプレイス神谷町11階

事業内容:映像・グラフィックの企画・制作、各種マーケティング業務、メディア運営、ソフトウェア・アプリケーションの企画・開発・販売、携帯電話・インターネット等を利用した情報提供サービス業務、携帯電話・インターネット等を利用した各種コンテンツの企画・制作、通信販売業、広告代理業、キャラクター商品の企画・制作・販売、各種イベントの企画・制作

https://www.imagica-iris.co.jp/





株式会社IMAGICA GROUPについて







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役会長 長瀬 文男

代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創 立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・Twitter:https://twitter.com/IMAGICAGROUP



