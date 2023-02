[100BANCH]

日本のミュージカル業界の最先端で活躍するアーティスト達と共に、渋谷の街をオリジナルミュージカルの聖地へ



「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組み未来創造拠点「100BANCH」で活動するMINORU: Scrape the Sky (作詞脚本家・明石もも)は、日本語版オリジナルミュージカル「MINORU: Scrape the Sky」制作ワークショップを2月7日から開始します。







MINORU — Momo Akashi

MINORU: Scrape the Skyは、世界貿易センタービルの日系アメリカ人建築家ミノル・ヤマサキの人生を描いたオリジナルミュージカルです。作詞・脚本を明石ももが、作曲をBen Ginsbergが担当し、アメリカのリージョナルシアターでの公演を目指し、ニューヨークを拠点に英語版での制作を行ってきました。今までに、ニューヨークのFeinstein’s/54 BelowやオフオフブロードウェイのThe Tankにて作品の発表をしております。そして、今回初めての日本語版での制作を開始いたしました。



演出家・渋谷真紀子氏、役者・田村良太氏、北川理恵氏、ひのあらた氏、田中怜緒直氏をはじめとする日本のミュージカル業界の最先端で活躍するアーティスト達と共に、5日間のワークショップを行い、最終日2月11日にはリーディング形式でミュージカルを行います。このリーディングには、招待客以外にも事前に抽選で選ばれた観客が参加をし、公演後に批評会を行うことで、作品の更なるアップデートを目指します。





ミュージカルの本場ブロードウェイでは、ミュージカルは大きく2つに分かれ、リバイバル作品とオリジナル作品があります。特にオリジナルミュージカルは、「時代を映す鏡」と言われており、アーティスト達が今の世の中に発信するべきメッセージが込められ、そこに観客は共感し、ブロードウェイミュージカルの確固たるブランドが作り上げられています。本プロジェクトでは、渋谷の街から日本を、そして世界を明るくするメッセージを込めたオリジナルミュージカルを生み出したいという想いから、作詞脚本家、作曲家自らが日本語版の制作を行っております。



アメリカでは、オリジナルミュージカルの制作は5年から10年かかると言われており、その過程の中で試験的な発表やワークショップを通して観客の意見も取り入れながら精度の高い作品を作っていきます。本ワークショップでも、その制作方法を踏襲し、演出家、役者と共にリハーサルを行う過程の中で物語や曲の精度を高めていきます。また、最終日には、リーディング形式にてミュージカルを発表し、事前に招待や抽選で選ばれた観客の方々から批評をいただきながら、作品の改善点を探っていきます。





作品について



タイトル:

MINORU: Scrape the Sky



ミュージカルストーリー:

世界貿易センタービルの建築家ミノル・ヤマサキの人生を描いた物語。日本人という劣等感を抱えながらも、「ピラミッド以来最大の建築プロジェクト」と世界が注目した高層ビルを作り上げた彼の葛藤と美的感性を追う。



クリエイティブ:

作詞・脚本:明石もも 作曲・音楽監督:Ben Ginsberg

演出:渋谷真紀子

プロデュース:Multicultural Theatermakers (坪田京子& Deniz Demirkurt)

舞台監督:大方佑佳

SNS運営:本多由佳

協力:東京スクールオブミュージック



出演者:

ミノル・ヤマサキ役 田村良太

和泉 トキ役 北川理恵

ブルーノ・タウト/ ノーム・ロバートソン役 ひのあらた

和泉 カツジ役 田中怜緒直

クレア・ヤマサキ役 神崎絢乃

アンサンブルキャスト

浅原和洋、榎畑孝一、神崎絢乃、近野飛暁、佐藤泰河、張本真代、松岡さや子、森彩乃

*五十音順で表記



















松岡さや子 偶数月ライブ#7 WORK IN PROGRESSについて





ワークショップの出演者松岡さや子氏のソロライブにおいて、MINORU: Scrape the Skyの曲をコンサート形式で発表いたします。作曲家Ben Ginsbergと作詞脚本家明石ももがゲスト出演いたします。



イベント概要

2月8日(水)18:00open/19:00start @ 中目黒楽屋

出演:

Vo. 松岡さや子

Pf. 戸谷風太

ゲスト:

作詞脚本家・明石もも

作曲家・Ben Ginsberg

料金(税込、飲食代別):

一般¥4,000

学生¥2,000

小学生以下:無料



予約フォーム

主催者について





明石もも



ニューヨークをベースに活動する日英脚本家、作詞家。”East-meets-West”をテーマに、主に日本文化とアメリカ文化が交わることで起こる化学反応を表現した作品作りが特徴。代表作としては、世界貿易センタービルをデザインした日系アメリカ人建築家の人生を描いた長編ミュージカル「MINORU: Scrape the Sky」を制作しており、オフオフブロードウェイThe Tankにてリーディングを行った。そのほか、キャバレーFeinstein’s 54 Below、オフブロードウェイRattlestick Theatreにて自身の作詞した曲が発表されるなど、 新進気鋭のアーティストである。



Ben Ginsberg



ロサンゼルスを中心に活動する作曲家、ピアニスト、音楽監督。NYU Tisch School of the Arts, Graduate Musical Theatre Writing ProgramにてMFA取得。彼が作曲したVIEW FROM THE MOONは、2019年アメリカンアイドルSeason17にて演奏される。明石ももと制作したミュージカルMINORU:Scrape the Skyは、ニューヨークのThe Tankで公演される。音楽監督としては、多くの劇団、大学、コーラスと働き、関わったプロダクションは150を超える。また、ピアニストとしてはCalArtsでピアノ学科のB.F.Aを取得し、在学中The Wild Beast Pavilion concertoにてサン=サンスのピアノ協奏曲第2番を発表する。







ワークショップ最終日公開リーディングの取材について





ワークショップの参加は招待制ですが、取材ご希望の方は席を用意いたしますので、問い合わせ先までご連絡ください。

※ワークショップの会場は劇場公演とは異なり、地明かり、限られた音響設備での発表となります







MINORU: Scrape the Sky について







インスタグラム: @minoru_scrape_the_sky

ミュージカルWebsite: https://momoakashi.squarespace.com/minoru







100BANCHについて







「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもとに、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約826件のうち、256プロジェクトを採択(2022年5月31日現在)し、加速支援を行っています。

ホームページ: https://100banch.com/



