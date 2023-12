[BASE株式会社]

この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、新たなAI機能として「SNS投稿文の自動生成」、「問い合わせ返信文の自動提案」、「ショップデザインの自動提案」の3つの機能を2023年12月6日(水)より提供開始いたしました。



「BASE」は、ショップオーナーがAI機能を活用することで、これまでショップ運営にかかっていた作業負担を軽減し、ものづくりやマーケティング、お客様対応などショップオーナーにしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”を創出することを目指して、AI機能の提供に取り組んでおります。







○「BASE AI アシスタント」とは

「BASE」が、AIによってショップオーナーの作業負担を軽減し、クリエイティブタイムを創出することを目的に提供するAI機能の総称です。※1



※1 2023年4月に「BASE」初のAI機能として商品説明文を自動生成する機能を提供開始した際、同機能の名称を「BASE AI アシスタント」としてリリースしましたが、この度の新たなAI機能の提供開始に合わせて「BASE」が提供するAI機能の総称を「BASE AI アシスタント」に変更いたしました。



「BASE」におけるAI機能の活用状況として、「商品説明文の自動生成」に関しては、機能提供開始後に商品を新規登録したショップの5割(※2)が利用しており、実際に利用されたショップオーナーからは「文章作成の作業時間が短縮された」「自分にはなかった観点で商品の説明文を提案してくれて、表現の幅が広がった」などのお声をいただいています。また、「BASE」がショップオーナーを対象に実施したAIに関するアンケートでは、「AIを活用して作業負担の軽減をはかる機能がリリースされたら利用したいと思いますか?」という設問に対して、「はい」と答えたショップオーナーが9割(※3)を超えており、多くのショップオーナーがAI機能の活用について非常に高い関心を持たれています。



■「BASE AI アシスタント」新機能の概要

提供開始日: 2023年12月6日(水)

対 象: 「BASE」をご利用のネットショップ

費 用: 無料



3つの新機能の紹介

1、SNS投稿文の自動生成





登録した商品の情報(ショップカテゴリ、商品名、商品説明文)を元に、ターゲットに刺さる文章やハッシュタグをAIが生成します。



2、問い合わせ返信文の自動提案





お客様から届く問い合わせの内容をAIが汲み取り、想定される返信文を提案します。注文ステータスの抽出や、文章作成など、本来返信文の検討にかかる作業負担が軽減されます。



3、ショップデザインの自動提案





販売する商品ジャンル、ショップの雰囲気を選択するだけで、ショップオリジナルのデザインをAIが提案します。商用利用可能な画像のピックアップやコピーライティングの提案も可能です。







BASE プロダクトアップデートより: https://product.thebase.com/solution





「BASE」は引き続き、新たな機能提供、多くの改善やアップデートを通じて、皆さまのビジネスパートナーとしてショップのさらなる成長支援に寄り添い続けます。



※2 BASE調べ。2023年4月時点。

※3 AIに関するアンケート調査より(調査期間:2023年8月2日~8月13日、調査対象:「BASE」をご利用のショップオーナー、有効回答数:593、調査方法:インターネット調査)



○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品を企画・生産・製造されている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、200万ショップにご利用いただいています。すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能など、簡易な操作性でネットショップを運用できるので、商品の企画や制作に割く時間が創出でき、ものづくりに集中してビジネスをすることができます。

また、料金プランは、初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要だが、業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つがあり、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。



BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。



